/ICCના કયા નિયમને કારણે અફઘાનિસ્તાન વર્લ્ડ કપ 2027 માટે થયું ક્વોલિફાય ? આ ટીમનું તૂટ્યું સપનું

Afghanistan Qualify For World Cup 2027 : અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ અને તેના ચાહકો માટે એક સારા સમાચાર છે. આયર્લેન્ડ સામે ચાલી રહેલી ODI શ્રેણી વચ્ચે અફઘાનિસ્તાને વર્લ્ડ કપ 2027માં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કરી લીધું છે. શુક્રવારે યોજાયેલી શ્રેણીની બીજી મેચમાં સ્ટાર સ્પિનર રાશિદ ખાનના શાનદાર બોલિંગ પ્રદર્શનથી અફઘાનિસ્તાને આયર્લેન્ડને 92 રનથી હરાવ્યું. પાંચ મેચની શ્રેણીની પહેલી મેચ વરસાદને કારણે ધોવાઈ ગઈ હતી, જેના કારણે આયર્લેન્ડની આશાઓ પર પાણી ફરી વળ્યું હતું.
હવે, આયર્લેન્ડે આવતા વર્ષે યોજાનારીમાં યોજાનારી ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેવા માટે વર્લ્ડ કપ ક્વોલિફાયરમાંથી પસાર થવું પડશે. ત્યારે વર્લ્ડ કપ 2027 માટે ક્વોલિફાય થવાના એ નિયમ વિશે વિગતવાર જાણીશું, જેના કારણે અફઘાનિસ્તાન મેગા ઇવેન્ટમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કરવામાં સક્ષમ રહ્યું છે.
અફઘાનિસ્તાન વર્લ્ડ કપ માટે કેવી રીતે ક્વોલિફાય થયું ?
સૌપ્રથમ એ જાણવું જરૂરી છે કે ICCએ 2027 ICC મેન્સ ODI વર્લ્ડ કપ માટે સીધા ક્વોલિફાય થવા માટે સત્તાવાર ODI રેન્કિંગ માટે કટ-ઓફ તારીખ 30 સપ્ટેમ્બર, 2026 નક્કી કરી છે. આયર્લેન્ડ સામેની પહેલી ODI એક પણ બોલ ફેંક્યા વિના રદ થયા પછી, અફઘાનિસ્તાને સત્તાવાર રીતે ICC મેન્સ ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ 2027 માટે સીધું ક્વોલિફાય કરી લીધું છે.
મેચ રદ થવાથી ક્વોલિફાય કટ-ઓફ પહેલા ICC ODI ટીમ રેન્કિંગમાં અફઘાનિસ્તાનને પાછળ છોડવાની આયર્લેન્ડની આશાઓ પર પાણી ફરી વળ્યું. 12મા ક્રમે રહેલી આયર્લેન્ડને અફઘાનિસ્તાન સામે 5-0થી શ્રેણી જીતવાની જરૂર હતી સાથે જ આપોઆપ ક્વોલિફાય થવા માટે વેસ્ટ ઈન્ડિઝને લગતી મેચોમાં પરિણામો તેમની તરફ આવે તે જરૂરી હતા.
આયર્લેન્ડનું સપનું તૂટ્યું ?
વરસાદને કારણે પહેલી ODI મેચ રદ થતાં આયર્લેન્ડ હવે શ્રેણીમાં જરૂરી પરિણામ મેળવી શકશે નહીં. જેના કારણે અફઘાનિસ્તાન વર્લ્ડ કપ 2027 માટે સીધી ક્વોલિફાય કરનારી ટીમોની યાદીમાં જોડાઈ ગયું છે. દરમિયાન આયર્લેન્ડને આ 14 ટીમોની ઇવેન્ટમાં સ્થાન મેળવવા માટે વૈશ્વિક ક્વોલિફાયર ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેવો પડશે.
વર્લ્ડ કપ 2027નું આયોજન દક્ષિણ આફ્રિકા, ઝિમ્બાબ્વે અને નામિબિયા દ્વારા સંયુક્ત રીતે કરવામાં આવશે, જેમાં 14 ટીમો ભાગ લેશે. સહ-યજમાન તરીકે દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઝિમ્બાબ્વેએ આપોઆપ ક્વોલિફાય મેળવ્યું છે, જ્યારે ભારત, ઓસ્ટ્રેલિયા, ન્યુઝીલેન્ડ, પાકિસ્તાન, શ્રીલંકા, ઇંગ્લેન્ડ અને અફઘાનિસ્તાને પણ સીધું સ્થાન મેળવ્યું છે. નામિબિયા સહ-યજમાન હોવા છતાં વર્લ્ડ કપમાં સ્થાન મેળવવા માટે હજુ પણ ક્વોલિફાય પ્રક્રિયામાંથી પસાર થવું પડશે.
બાકીના ક્વોલિફાય સ્થાનો વૈશ્વિક ક્વોલિફાયર દ્વારા નક્કી કરવામાં આવશે, જે આયર્લેન્ડને વર્લ્ડ કપ 2027માં પહોંચવાની બીજી તક મળશે. બે વખતની વિશ્વ ચેમ્પિયન વેસ્ટ ઇન્ડીઝ પણ ક્વોલિફાયરમાં ભાગ લેશે.
અત્યાર સુધી ક્વોલિફાય થયેલી ટીમો
દક્ષિણ આફ્રિકા (સહ-યજમાન), ઝિમ્બાબ્વે (સહ-યજમાન), ભારત, ઓસ્ટ્રેલિયા, ન્યુઝીલેન્ડ, પાકિસ્તાન, શ્રીલંકા, ઇંગ્લેન્ડ, અફઘાનિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ.