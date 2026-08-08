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ICCના કયા નિયમને કારણે અફઘાનિસ્તાન વર્લ્ડ કપ 2027 માટે થયું ક્વોલિફાય ? આ ટીમનું તૂટ્યું સપનું

Afghanistan Qualify For World Cup 2027 : અફઘાનિસ્તાને વર્લ્ડ કપ 2027 માટે પોતાનું સ્થાન કન્ફર્મ કરી લીધું છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, ICCના કયા નિયમના કારણે અફઘાનિસ્તાન માટે આ સારા સમાચાર આવ્યા છે. તો અફઘાનિસ્તાન ક્વોલિફાય થતાં આ ટીમનું તૂટ્યું છે. 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 08, 2026, 02:39 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 02:40 PM IST
ICCના કયા નિયમને કારણે અફઘાનિસ્તાન વર્લ્ડ કપ 2027 માટે થયું ક્વોલિફાય ? આ ટીમનું તૂટ્યું સપનું

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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