કોમનવેલ્થ ગેમ્સ માટે દિલ્હીથી કેટલું અલગ હશે અમદાવાદ શહેર? ત્યારે દોડતી હશે બુલેટ ટ્રેન
Ahmedabad Commonwealth Games: 2030 CWG અમદાવાદ ભારતને "ભવિષ્ય માટે તૈયાર" રાષ્ટ્ર તરીકે રજૂ કરશે, ઝડપી, સ્માર્ટ અને સમાવિષ્ટ. તે ફક્ત રમતગમતનો ઉત્સવ જ નહીં, પરંતુ 2047ના સ્વપ્નની ઝલક પણ હશે, જે વર્ષે અમદાવાદમાં બુલેટ ટ્રેન દોડવાનું શરૂ થશે.
Ahmedabad Commonwealth Games: અમદાવાદ 2030 શતાબ્દી કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું આયોજન કરવા માટે તૈયાર છે. આ ભારત માટે એક ઐતિહાસિક તક છે, જે 15-17 રમતોમાં વૈશ્વિક ખેલાડીઓને એકસાથે લાવશે. CWG 2030 માત્ર રમતગમતનો જ નહીં પરંતુ વિકાસશીલ રાષ્ટ્રોથી વિકસિત રાષ્ટ્રોમાં સંક્રમણ કરતા પુનરુત્થાનશીલ ભારતનું પ્રદર્શન પણ કરશે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના ગૃહ રાજ્ય ગુજરાતમાં યોજાનારા આ કાર્યક્રમમાં માળખાગત સુવિધા, ટેકનોલોજી અને ટકાઉપણું દ્વારા ભારતની પ્રગતિ દર્શાવવામાં આવશે.
2030 એ સમયમર્યાદા છે, જ્યારે ભારત પોતાની બુલેટ ટ્રેન ધરાવતા દેશોની હરોળમાં જોડાશે. આ બુલેટ ટ્રેન અમદાવાદથી રવાના થશે અને મુંબઈ પહોંચશે. બુલેટ ટ્રેન અને આધુનિક રમતગમત માળખા દ્વારા, ભારત સાબિત કરશે કે તે હવે ફક્ત એક સહભાગી નથી, પરંતુ વૈશ્વિક નેતા છે.
જોકે, અમદાવાદ કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું સફળતાપૂર્વક આયોજન કરવા માટે અબજો રૂપિયાની જરૂર પડશે. એક અહેવાલ મુજબ, ફક્ત સંચાલન ખર્ચ 3,000 રૂપિયાથી 5,000 કરોડ રૂપિયાની વચ્ચે હોઈ શકે છે.
રમતોના આયોજનમાં સામેલ વિશ્વસનીય સૂત્રો સૂચવે છે કે આ મુખ્ય ઇવેન્ટના કુલ ખર્ચને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા માટે હજુ પણ કામ ચાલી રહ્યું છે, જેમાં રમતગમત અને જાહેર ઉપયોગિતા સુવિધાઓ સહિત ચાલુ માળખાગત સુધારા માટેના અંદાજનો સમાવેશ થાય છે.
અહેવાલ મુજબ, "અમદાવાદ કોમનવેલ્થ ગેમ્સનો સંચાલન ખર્ચ ₹3,000 થી ₹5,000 કરોડ રહેશે. આમાં અન્ય માળખાગત બાંધકામ માટેનો મૂડી ખર્ચ શામેલ નથી, આનો એક ભાગ શહેરી વિકાસ વિભાગ દ્વારા ઉઠાવવામાં આવશે.
અમદાવાદનું નામ
રમતગમતના સંગઠનનો એક નાનો ભાગ સંચાલન ખર્ચ
પીટીઆઈએ સૂત્રોને ટાંકીને જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતે 2010માં દિલ્હીમાં યોજાયેલી રમતોમાંથી મહત્વપૂર્ણ પાઠ શીખ્યા છે. આ રમતો ભ્રષ્ટાચાર અને ગુણવત્તાના મુદ્દાઓ સહિત અનેક વિવાદોમાં ફસાયેલી હતી. જેના પરિણામે ખર્ચ અંદાજ કરતાં ઘણો વધારે થયો હતો.
જાહેર માળખાગત બાંધકામમાં થયેલા ખર્ચને રમતોના ભાગ રૂપે ગણવામાં આવશે નહીં, કારણ કે તેના ફાયદા રમતો કરતાં ઘણા વધારે હશે.
સંચાલન ખર્ચ શું છે?
રમતોનો સંચાલન ખર્ચ એ રમતોના નિર્ધારિત સમય દરમિયાન તેમને આયોજન કરવા માટે ખર્ચવામાં આવતા ભંડોળ છે. આનો એક ભાગ ગેટ ટિકિટ અને વાણિજ્યિક સોદા જેવા માધ્યમો દ્વારા ઇવેન્ટ દરમિયાન ઉત્પન્ન થતી આવક દ્વારા આવરી શકાય છે.
પ્રથમ, દિલ્હી કોમનવેલ્થ ગેમ્સનો ખર્ચ સમજો
2010માં દિલ્હીમાં યોજાયેલી કોમનવેલ્થ ગેમ્સનો સંચાલન ખર્ચ 2600 કરોડ રૂપિયાથી થોડો વધારે હતો. આશ્ચર્યજનક રીતે, ગેમ્સનો અંદાજિત ખર્ચ માત્ર 635 કરોડ રૂપિયા હતો, પરંતુ ગેમ્સનો સંચાલન ખર્ચ 2600 કરોડ રૂપિયાથી વધુ થઈ ગયો. આ ભારતમાં યોજાયેલ સૌથી મોંઘી રમતો હતી.
કોમનવેલ્થ ગેમ્સનો કુલ ખર્ચ 70000 કરોડ રૂપિયાથી વધુ હતો. આ ખર્ચનો મોટો હિસ્સો માળખાગત સુવિધાઓ પર ખર્ચવામાં આવ્યો હતો. આમાં રસ્તાનું બાંધકામ, ખેલાડીઓ માટે રહેવાની વ્યવસ્થા અને સ્ટેડિયમ બાંધકામ જેવા મૂળભૂત ખર્ચનો સમાવેશ થાય છે.
2010માં કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું દિલ્હીનું આયોજન ભ્રષ્ટાચાર, વિલંબ અને બજેટમાં વધારાને કારણે સમાચારમાં રહ્યું હતું. સ્પોર્ટ્સ વિલેજમાં અનેક સમસ્યાઓ, ગેરવહીવટ અને અનિયમિતતાઓનો પર્દાફાશ થયો હતો. અમદાવાદ આમાંથી શીખશે અને 2030 કોમનવેલ્થ ગેમ્સ માટે એક નવું મોડેલ અપનાવશે.
સૌથી મોટો તફાવત તૈયારીઓની રચનાનો છે. દિલ્હીની આયોજન સમિતિ ભ્રષ્ટાચારમાં ડૂબેલી હતી. બીજી તરફ, અમદાવાદની આયોજન સમિતિની રચના એક બિન-નફાકારક કંપની તરીકે કરવામાં આવશે, જે મેલબોર્ન 2006ની જેમ પારદર્શક અને સુવ્યવસ્થિત હશે. CAG ભલામણોના આધારે, આ કંપની ભ્રષ્ટાચાર અટકાવશે. રમતો પૂર્ણ થયા પછી સમિતિ વિસર્જન કરવામાં આવશે.
દિલ્હીના 70% સ્થળો મોડેથી બનાવવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ અમદાવાદ સરકારી એજન્સીઓએ દાવો કર્યો છે કે બાંધકામ 2029 સુધીમાં પૂર્ણ થશે. આ તે સમય છે, જ્યારે બુલેટ ટ્રેન અમદાવાદમાં કાર્યરત થઈ જશે.
અમદાવાદની તૈયારીઓ, હજારો નોકરીઓ
કોમનવેલ્થ ગેમ્સ માટે અમદાવાદમાં વિશ્વ કક્ષાનું ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિકસાવવામાં આવી રહ્યું છે. આમાં 6,000 કરોડ રૂપિયાનું સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સ્પોર્ટ્સ એન્ક્લેવનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ, 50,000 દર્શકોની ક્ષમતા ધરાવતું ફૂટબોલ સ્ટેડિયમ, એક્વેટિક્સ સેન્ટર, ઇન્ડોર સ્ટેડિયમ અને રમતવીરોનું ગામ શામેલ હશે.
આ ઉપરાંત, શહેરના વિકાસ માટે 3,130 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે એક નવું એરપોર્ટ ટર્મિનલ, મેટ્રો અને BRTS નેટવર્ક વિસ્તરણનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. વધુમાં, અહીં વિશ્વ કક્ષાની હોટલો અને કન્વેન્શન સેન્ટરો પણ વિકસાવવામાં આવી રહ્યા છે.
આયોજકોએ જણાવ્યું છે કે અમદાવાદ CWGમાં 15થી 17 રમતો યોજાશે. એક અંદાજ મુજબ, આ રમતો માટે 10,000થી વધુ રમતવીરો એકઠા થશે.
ગુજરાત સરકારના રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓના મુખ્ય સચિવ અશ્વિની કુમારે જણાવ્યું હતું કે અમદાવાદ ભારતની રમતગમત રાજધાની બનવા માટે તૈયાર છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સ્પોર્ટ્સ એન્ક્લેવ અને પોલીસ એકેડેમી સ્પોર્ટ્સ હબનું બાંધકામ એપ્રિલ 2026માં શરૂ થશે અને 2028ના અંતમાં અથવા 2029ની શરૂઆતમાં પૂર્ણ થશે.
પીટીઆઈઆઈના અહેવાલ મુજબ, અમદાવાદ ગેમ્સ ગુજરાતનો ચહેરો બદલી નાખશે. ક્રેડાઈ ગુજરાતના પ્રમુખ તેજસ જોશી સમજાવે છે કે, "કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું આયોજન અમદાવાદ માટે ગેમ-ચેન્જર બનશે. શહેરના માળખાગત સુવિધાઓમાં સુધારેલા રસ્તાઓ અને કનેક્ટિવિટી સાથે મોટો પરિવર્તન આવશે.
તેમણે ઉમેર્યું હતું કે આનાથી 20,000 સ્ટાર-કેટેગરી હોટેલ રૂમની માંગ ઊભી થશે. શહેરમાં હોટેલ અને રિટેલ વિકાસને પ્રોત્સાહન મળશે. શહેરમાં નવા લોકો આવશે, જેનાથી રહેઠાણની માંગ વધશે.
એ નોંધવું જોઈએ કે 2030 કોમનવેલ્થ ગેમ્સ પછી, અમદાવાદ 2036 ઓલિમ્પિક્સનું આયોજન કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે અને તે મુજબ માળખાગત સુવિધાઓ વિકસાવવામાં આવી રહી છે. આ અહેવાલ મુજબ, અમદાવાદ વર્ષ 2030 સુધીમાં આ રમતોના આયોજન સાથે સંબંધિત 30 હજાર નોકરીઓનું સર્જન કરવાની યોજના બનાવી રહ્યું છે.
