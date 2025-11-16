Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

IPL 2026: આઈપીએલમાં બે ટીમો વચ્ચે કેવી રીતે થાય છે ટ્રેડ, ફાઈનલ લિસ્ટમાં કેટલા હોય છે વિદેશી ખેલાડી?

IPL 2026: IPLમાં ખેલાડીઓ બદવા ફક્ત કરારનો ભાગ નથી, પરંતુ ટીમની રણનીતિનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે. ચાલો જાણીએ કે, ફાઈનલ મેચ-ડે સ્ક્વાડમાં કેટલા વિદેશી ખેલાડીઓ રમી શકે છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Nov 16, 2025, 07:38 PM IST

Trending Photos

IPL 2026: આઈપીએલમાં બે ટીમો વચ્ચે કેવી રીતે થાય છે ટ્રેડ, ફાઈનલ લિસ્ટમાં કેટલા હોય છે વિદેશી ખેલાડી?

IPL 2026: IPL 2026 પહેલા જ ટીમો વચ્ચે ખેલાડીઓની આપ-લેની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે. આ સિઝનનો પહેલી મોટી ટ્રેડિંગ મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ વચ્ચે થઈ છે. લખનૌનો શાર્દુલ ઠાકુર હવે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સાથે 2 કરોડ રૂપિયામાં જોડાયો છે. આ ઉપરાંત મુંબઈ ઇન્ડિયન્સે ગુજરાત ટાઇટન્સ સાથે પણ સોદો કર્યો, જેમાં શેરફેન રધરફોર્ડને 2.6 કરોડ રૂપિયામાં પોતાની ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. ચાલો પહેલા સમજીએ કે, બે ટીમો વચ્ચે ટ્રેડિંગ કેવી રીતે થાય છે અને ફાઈનલ લિસ્ટમાં કેટલા વિદેશી ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે.

ટ્રેડિંગ વિન્ડો સમયરેખા
IPLના નિયમો અનુસાર, ટ્રેડિંગ વિન્ડો સિઝનના પૂર્ણ થયા બાદ એક મહિના પછી ખુલે છે અને આગામી ઓક્શનના એક અઠવાડિયા પહેલા બંધ થઈ જાય છે. ઓક્શન બાદ આગામી સિઝનની શરૂઆત સુધી ફરીથી ટ્રેડિંગની મંજૂરી હોય છે. આનો અર્થ એ છે કે, જો કોઈ ફ્રેન્ચાઇઝ ખેલાડીને બદલવા અથવા નવો સોદો કરવા માંગે છે, તો તેમણે નિર્ધારિત સમયની અંદર આમ કરવું આવશ્યક છે. આ સિઝનની ટ્રેડિંગ વિન્ડો ડિસેમ્બરના પહેલા અઠવાડિયા સુધી ખુલ્લી રહેશે.

Add Zee News as a Preferred Source

ટ્રેડનો નિર્ણય કોણ કરે છે?
અંતિમ નિર્ણય હંમેશા ફ્રેન્ચાઇઝી પાસે હોય છે. મોટાભાગે એક ફ્રેન્ચાઇઝી બીજી ફ્રેન્ચાઇઝીને કોઈ ખેલાડી માટે અપ્રોચ કરે છે. કેટલીકવાર ખેલાડીઓ પોતે જ ટ્રેડની માંગ કરે છે, ખાસ કરીને જો તેઓ તેમની વર્તમાન ટીમથી નાખુશ હોય અથવા કોઈ બીજી ટીમ માટે રમવા માંગતા હોય. પરંતુ યાદ રાખો કે, ખેલાડીની ઇચ્છાને ધ્યાનમાં લીધા વિના, ટીમનો અંતિમ નિર્ણય પ્રબળ રહે છે. કેટલીકવાર ખેલાડીને અનૈચ્છિક રીતે ટ્રેડ કરવાની ફરજ પાડવામાં આવે છે.

ફાઈનલ ટીમમાં વિદેશી ખેલાડીઓ પર મર્યાદા
આઈપીએલમાં ફાઈનલ મેચ-ડે ટીમમાં વધુમાં વધુ ચાર વિદેશી ખેલાડીઓ રમી શકે છે. જો કે, એક સંપૂર્ણ ટીમ સમગ્ર સીઝન માટે આઠ વિદેશી ખેલાડીઓ રજિસ્ટર્ડ કરી શકે છે, પરંતુ મેચના દિવસે ટીમ મેનેજમેન્ટ ફક્ત 4 જ વિદેશી ખેલાડીઓને મેદાનમાં ઉતારી શકે છે. આ જ કારણ છે કે, ટીમમાં વિદેશી ખેલાડીઓની પસંદગી અને રણનીતિ ખૂબ જ સમજી વિચારીને કરવામાં આવે છે. વિદેશી ખેલાડીઓની ક્ષમતાઓ, ટીમની જરૂરિયાતો અને મેચની પરિસ્થિતિ પર આધારે આ પસંદગી થાય છે.

ટ્રેડિંગનું વ્યૂહાત્મક મહત્વ
ટ્રેડિંગ એ ફક્ત ખેલાડીઓને બદલવાનું સાધન નથી. આ ટીમની રણનીતિ, કેપ્ટનશીપ, બેટિંગ અને બોલિંગને સંતુલિત કરવાનો પણ એક માર્ગ છે. સારા ખેલાડીનું આગમન કે ખેલાડીની વિદાય ટીમની સફળતા પર મોટી અસર કરે છે, તેથી ફ્રેન્ચાઇઝી ટ્રેડિંગ કરતી વખતે ખૂબ જ વિચારે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
ipl 2026IPL trading rulesIPL final squad foreign playersઆઈપીએલ 2026આઈપીએલ ટ્રેડિંગ નિયમો

Trending news