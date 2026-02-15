આણંદનો દીકરો છે અમેરિકાનો કેપ્ટન, જાણો કોણ છે મોનાંક પટેલ, જેણે પાકિસ્તાનના છક્કા છોડાવ્યા હતા
Monank Patel : આણંદનો મોનાંક પટેલ આજે અમેરિકાની નેશનલ ક્રિકેટ ટીમનો કેપ્ટન છે. તે ગુજરાત માટે અન્ડર-16 અને અન્ડર-19માં રમી ચૂક્યો છે, બાદમાં તે અમેરિકા સ્થાયી થયો અને અમેરિકા માટે ક્રિકેટ રમવાનું શરૂ કર્યું, ત્યારે મોનાંક પટેલની આણંદથી અમેરિકાના કેપ્ટન સુધીની સફર વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Monank Patel : આણંદનો દીકરો મોનાંક પટેલ આજે અમેરિકાની નેશનલ ક્રિકેટ ટીમનો કેપ્ટન છે. 1 મે, 1993ના રોજ ગુજરાતના આણંદમાં જન્મેલા મોનાંકે ગુજરાતમાં ક્રિકેટ રમવાનું શરૂ કર્યું હતું. તે ગુજરાત માટે અન્ડર-16 અને અન્ડર-19 ટીમમાં રમી ચૂક્યો છે.
2016માં મોનાંક કાયમી ધોરણે અમેરિકામાં સ્થાયી થયો અને ન્યુ જર્સીમાં રહેવા લાગ્યો. બે વર્ષની મહેનત પછી 2018માં તેણે USAની નેશનલ ટીમમાં સ્થાન મેળવ્યું. ત્યારથી તેના જીવનમાં ક્રિકેટના ઘણા મહત્વપૂર્ણ તબક્કા આવ્યા. આણંદની ગલીઓમાં રમીને મોટો થયેલો ગુજરાતનો દીકરો આજે અમેરિકાની ટીમનો કેપ્ટન છે, એ દરેક ગુજરાતી માટે ગર્વની ક્ષણ છે.
મોનાંક પટેલની સફર
ગુજરાતથી ક્રિકેટની શરૂઆત કરનાર મોનાંક આજે અમેરિકાની નેશનલ ક્રિકેટ ટીમનો કેપ્ટન છે. એક સમય એવો આવ્યો હતો કે તેણે રેસ્ટોરન્ટ બિઝનેસમાં પોતાનો હાથ અજમાવવાનું નક્કી કર્યું. તેણે યુએસમાં એક ચાઇનીઝ રેસ્ટોરન્ટ પણ ખોલ્યું. લગભગ બે વર્ષ સુધી તેણે દિવસમાં 10-12 કલાક કામ કર્યું, છતાં બિઝનેસમાં ખાસ નફો થતો નહોતો. તેથી કંટાળીને તેને રેસ્ટોરન્ટ વેચવાનો વારો આવ્યો.
ત્યાર બાદ તેણે ક્રિકેટ પર ધ્યાન કેન્દ્રીત કરવાનું વિચાર્યું અને સમય જતાં તેને અમેરિકાની નેશનલ ટીમમાં રમવાનો મોકો મળ્યો. જે બાદ તેણે પાછું વળીને જોયું નથી. T20 વર્લ્ડ કપ 2024માં તેની કેપ્ટન્સી હેઠળ અમેરિકાએ પાકિસ્તાન જેવી દિગ્ગજ ટીમને હરાવી વિશ્વભરમાં સનસનાટી મચાવી હતી. પાકિસ્તાન સામેની આ ઐતિહાસિક મેચમાં મોનાંકે ફિફ્ટી ફટકારી હતી અને ‘પ્લેયર ઓફ ધ મેચ’ બન્યો હતો.
મોનાંક પટેલની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દી
મોનાંક પટેલ જમણેરી બેટ્સમેન સાથે વિકેટકીપર પણ છે. તેણે વન-ડેમાં 70થી વધુ મેચો રમી છે, જેમાં 2200થી વધુ રન બનાવ્યા છે, જેમાં 3 સદી અને 18 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. મોનાંકનો હાઈએસ્ટ સ્કોર વન-ડેમાં 130 રન છે. T20 આંતરરાષ્ટ્રીયમાં 45થી વધુ મેચો રમી છે, જેમાં 900થી વધુ રન બનાવ્યા છે.
