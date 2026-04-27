હોમSportsExplainer : લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ માટે પ્લેઓફની આશા હજુ પણ જીવંત ! ટોપ-4માં પહોંચવાનો આ છે એકમાત્ર રસ્તો

Explainer : લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ માટે પ્લેઓફની આશા હજુ પણ જીવંત ! ટોપ-4માં પહોંચવાનો આ છે એકમાત્ર રસ્તો

LSG Playoffs Scenarios : રવિવારે રમાયેલી IPL મેચમાં કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સને સુપર ઓવરમાં હરાવ્યું. આ હાર સાથે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. IPL 2026 પોઈન્ટ ટેબલમાં LSG હવે છેલ્લા સ્થાને સરકી ગયું છે. તેનો નેટ રન રેટ -1.106 છે, છતાં પણ LSG માટે પ્લેઓફની આશા જીવંત છે. ત્યારે LSG કેવી રીતે પ્લેઓફમાં પહોંચી શકે છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 27, 2026, 12:51 PM IST
  • લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સની IPL 2026માં સતત પાંચમી હાર
  • LSG હાલમાં 4 પોઈન્ટ સાથે પોઈન્ટ ટેબલમાં સૌથી છેલ્લે છે
  • LSG હજુ પણ IPL 2026 પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય થઈ શકે છે

LSG Playoffs Scenarios : લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સને IPL 2026માં સતત પાંચમી અને સિઝનમાં છઠ્ઠી હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. લખનૌની ટીમે અત્યાર સુધી આઠ મેચ રમી છે, જેમાંથી ફક્ત બે જ જીતી છે. રિષભ પંતની આગેવાની હેઠળની ટીમના હાલમાં ચાર પોઈન્ટ છે અને પોઈન્ટ ટેબલમાં સૌથી છેલ્લે છે. આ પરિસ્થિતિ હોવા છતાં લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ હજુ પણ IPL 2026 પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય થઈ શકે છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, LSG કેવી રીતે પ્લેઓફમાં પહોંચી શકે છે. 

હજુ પણ પ્લેઓફમાં પહોંચી શકે છે LSG ?  

હવે પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ ટીમ પોઈન્ટ ટેબલમાં દસમા સ્થાને હોવા છતાં પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય થવામાં સફળ થઈ શકે છે. લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ ટીમ હાલમાં IPL 2026 પોઈન્ટ ટેબલમાં 8 મેચોમાં ફક્ત 4 પોઈન્ટ સાથે સૌથી નીચે છે, પરંતુ હવે તેની આશાઓ ખૂબ જ પાતળી છે. તેમ છતાં લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ ટીમ ટેકનિકલી પ્લેઓફની રેસમાં છે.

લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ માટે પ્લેઓફમાં પહોંચવાના સમીકરણ

લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ ટીમ ફક્ત ત્યારે જ IPL 2026 પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય થઈ શકશે જો તેઓ તેમની બાકીની બધી 6 લીગ મેચ નોંધપાત્ર માર્જિનથી જીતશે. જો લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ ટીમ તેની બાકીની બધી 6 મેચ જીતી લે છે, તો તેઓ લીગ સ્ટેજ 16 પોઈન્ટ સાથે સમાપ્ત કરશે. જે ટોપ-4માં સ્થાન મેળવવા માટે પૂરતા છે. 2022થી 10 ટીમો આ ટુર્નામેન્ટ રમી રહી છે. આ ટ્રેન્ડને ધ્યાનમાં રાખીને 16 પોઈન્ટ ધરાવતી કોઈપણ ટીમ ક્યારેય પ્લેઓફની રેસમાંથી બહાર થઈ નથી. જો LSG 16 પોઈન્ટ સુધી પહોંચે છે, તો તેઓ પ્લેઓફ માટે આરામથી ક્વોલિફાય થઈ જશે.

જો એક પણ મેચ હારે તો... 

લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ આ સિઝનમાં વધુમાં વધુ એક હાર સુધી ટુર્નામેન્ટમાં ટકી શકે છે. જો ટીમ તેની બાકીની છ મેચોમાંથી ફક્ત એક જ હારે છે, તો તેના કુલ 14 પોઈન્ટ થઈ જશે. આવી સ્થિતિમાં ટીમ પાસે પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય થવાની તક રહેશે. જો કે, તેણે અન્ય ટીમોના પરિણામો પર આધાર રાખવો પડશે. વધુમાં તેણે તેના નેટ રન રેટને પણ સુધારવો પડશે, જે હાલમાં ખૂબ જ ખરાબ સ્થિતિમાં છે.

જો રિષભ પંતની આગેવાની હેઠળની ટીમ બાકીની છ મેચોમાંથી બે હારી જાય છે, તો તે સત્તાવાર રીતે પ્લેઓફની રેસમાંથી બહાર થઈ જશે. તે સ્થિતિમાં LSG મહત્તમ 12 પોઈન્ટ સુધી પહોંચી શકશે. 12 પોઈન્ટ સાથે પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય થવું શક્ય નથી, કારણ કે એક ટીમ ફક્ત સાત મેચ પછી 13 પોઈન્ટ પર પહોંચી ગઈ છે, જ્યારે અન્ય ત્રણ ટીમો સાત કે આઠ મેચ રમ્યા પછી 10-10 પોઈન્ટ કરી ચૂકી છે. પરિણામે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ માટે આગળનો રસ્તો અત્યંત પડકારજનક લાગે છે.

લખનૌની બાકીની 6 મેચ ક્યારે અને કોની સામે છે ?

લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ ટીમ 4 મે, સોમવારના રોજ IPL 2026 સીઝનની તેની નવમી મેચમાં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સામે ટકરાશે. આ મેચ મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં રમાશે. લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સની 10મી મેચ 7 મેના રોજ એકાના સ્ટેડિયમ ખાતે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર સામે રમાશે. લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ ટીમ IPL 2026 સીઝનમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર સામે એક મેચ હારી ચૂકી છે. 

લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સની 11મી અને 12મી લીગ મેચ ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સામે છે. આ મેચ 10 મેના રોજ ચેન્નાઈમાં અને 15 મેના રોજ લખનૌમાં રમાશે. લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ 19 મેના રોજ જયપુરમાં તેની 13મી મેચમાં રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે ટકરાશે. લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સની 14મી મેચ 23 મેના રોજ લખનૌમાં પંજાબ કિંગ્સ સામે છે.

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

