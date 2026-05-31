/ફાઇનલમાં કેટલા રન સરળતાથી થઈ જશે ચેજ? પહેલા બેટિંગ કરનારી ટીમને બનાવવા પડશે આટલા રન, જાણો

Ahmedabad Highest Run Chase: રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચે ફાઇનલ અમદાવાદમાં રમાશે. તેને હાઇ-સ્કોરિંગ ગ્રાઉન્ડ માનવામાં આવે છે.
Ahmedabad Highest Run Chase: આજે, ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની 19મી સીઝન તેના વિજેતાનો નિર્ણય કરશે. રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અથવા ગુજરાત ટાઇટન્સ ચોક્કસપણે બીજી વખત ચેમ્પિયન બનશે. ફાઇનલ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાશે, જે તેના હાઇ-સ્કોરિંગ મેચો માટે જાણીતું છે.
બેંગ્લોરમાં વિરાટ કોહલી, રજત પાટીદાર અને ભુવનેશ્વર કુમાર જેવા મેચ વિજેતા ખેલાડીઓ છે, જે એકલા હાથે મેચને ફેરવી શકે છે. બીજી તરફ, ગુજરાતમાં શુભમન ગિલ, સાઇ સુદર્શન અને કાગીસો રબાડા છે. મેચ જોરદાર સ્પર્ધાત્મક બની શકે છે, પરંતુ નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમના આંકડા શું સૂચવે છે? ચેજ કરનારી ટીમને મુશ્કેલીમાં મૂકવા માટે પહેલા બેટિંગ કરતી ટીમે કેટલા રન બનાવવા જોઈએ?
સરળતાથી કેટલા રનનો પીછો કરી શકાશે?
IPL ઇતિહાસમાં નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં સૌથી વધુ સ્કોર 243 છે, અને અહીંની પીચ બેટિંગ માટે સારી માનવામાં આવે છે. અમદાવાદમાં સૌથી વધુ રન ચેઝ કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સનો છે, જેણે 2023માં ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે 205 રનના લક્ષ્યાંકનો સફળતાપૂર્વક પીછો કર્યો હતો.
આઈપીએલના ઇતિહાસમાં, અમદાવાદમાં 200 કે તેથી વધુના લક્ષ્યાંકનો પીછો ચાર વખત કરવામાં આવ્યો છે. આ આંકડા દર્શાવે છે કે અહીં પહેલા બેટિંગ કરતી ટીમ માટે 200 રનની નજીકનો સ્કોર પણ સલામત નથી.
આરસીબી અને જીટી આંકડા
નોંધનીય છે કે બેંગલુરુએ પણ અમદાવાદમાં 201 રનનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કર્યો છે. નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડની દ્રષ્ટિએ આરસીબી ગુજરાત પર પ્રભુત્વ ધરાવે છે. બેંગલુરુએ અહીં બંને ટીમો વચ્ચે રમાયેલી નવ મેચમાં પાંચ વખત ગુજરાતને હરાવ્યું છે. ગુજરાતે અહીં 200 રનનો લક્ષ્યાંક પણ હાંસલ કર્યો છે.