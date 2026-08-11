/કેટલી છે વૈભવ સૂર્યવંશીની સંપત્તિ? આ 5 બ્રાન્ડનું કરે છે એન્ડોર્સમેન્ટ, કમાણી જાણીને ચોંકી જશો

Vaibhav Suryavanshi Net worth: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના યુવા બેટ્સમેન વૈભવ સૂર્યવંશીએ ખૂબ જ નાની ઉંમરે પોતાની પ્રતિભાનો પરિચય આખી દુનિયાને આપ્યો છે. તેમણે પોતાની વિસ્ફોટક બેટિંગથી વર્લ્ડ વાઈડ એક ખાસ ઓળખ બનાવી છે. વૈભવના હાલના સમયમાં લાખોની સંખ્યામાં ફેન્સ છે. હવે તેમને એક સ્ટારની જેમ જોવામાં આવી રહ્યા છે. આવી સ્થિતિમાં ઘણા લોકો જાણવા માંગે છે કે, આટલી નાની ઉંમરે આટલા મોટા સ્ટાર બન્યા બાદ કઈ-કઈ કંપનીઓ કે બ્રાન્ડ તેમને સ્પોન્સર કરે છે. તો ચાલો આજે તમને આના વિશે માહિતી આપીએ.
સરીન સ્પોર્ટ્સ અને કોમ્પ્લાન
મીડિયા રિપોર્ટ્સ મુજબ, વૈભવ સૂર્યવંશીને હજુ સુધી કોઈ મોટી કોર્પોરેટ કંપની સાથે કોઈ મોટી એન્ડોર્સમેન્ટ ડીલ મળી નથી. જો કે, રિપોર્ટ્સનું માનીએ તો તેમનો સરીન સ્પોર્ટ્સ સાથે આશરે 50 લાખ રૂપિયા વાર્ષિકનો ઇક્વિપમેન્ટ કોન્ટ્રાક્ટ છે. એસ.એસ. (SS)એ બજારમાં 'વૈભવ સૂર્યવંશી એડિશન'ના ખાસ બેટ પણ લોન્ચ કર્યા છે. સૂર્યવંશી 2026ની શરૂઆતમાં કોમ્પ્લાનના 'થોડા પ્લાન, થોડા કોમ્પ્લાન' અભિયાનનો ચહેરો બન્યા. રાજસ્થાન રોયલ્સ સાથે IPL 2026માં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યા પછી સૂર્યવંશીએ પોતાની એન્ડોર્સમેન્ટ ફી વધારી દીધી છે. રિપોર્ટ્સ અનુસાર, હવે તેમની વ્યાપારિક કિંમત પ્રતિ ડીલ 1 કરોડ રૂપિયાથી વધુ થઈ ગઈ છે.
ગૂગલ પેના યુથ સેન્ટ્રિક કેમ્પેનમાં આવે છે નજર
સૂર્યવંશી ગૂગલ પેના યુથ સેન્ટ્રિક કેમ્પેનમાં પણ નજર આવે છે, જ્યાં તેમને પોતાના માતા-પિતાના બેન્ક ખાતા સાથે જોડાયેલા યુપીઆઈ (UPI)નો ઉપયોગ કરતા બતાવવામાં આવ્યા છે. આ અભિયાન ટીનેજર્સ વચ્ચે સુરક્ષિત અને જવાબદાર નાણાકીય સંચાલનને પ્રોત્સાહન આપે છે. તેમની વધતી લોકપ્રિયતાએ તેમની આર્થિક સ્થિતિને પણ મજબૂત કરી છે.
કેટલી છે વૈભવ સૂર્યવંશીની સંપત્તિ
15 વર્ષીય આ વંડર બોયની કુલ સંપત્તિ 7 થી 10 કરોડ રૂપિયા આંકવામાં આવી છે. એવું માનવામાં આવે છે કે, IPLથી મળનારું વેતન, મેચ ફી, સ્થાનિક ક્રિકેટમાંથી થતી કમાણી અને બ્રાન્ડ એન્ડોર્સમેન્ટનું વધતું પોર્ટફોલિયો તેમની આવકના મુખ્ય સ્ત્રોત છે.
રેડ બુલ ઉપરાંત ઝારખંડ સરકારે પણ બતાવ્યો ભરોસો
IPL 2026 દરમિયાન સૂર્યવંશીએ રાજસ્થાન રોયલ્સના પોતાના સાથી ખેલાડી ધ્રુવ જુરેલ સાથે રેડ બુલ ચેલેન્જમાં ભાગ લીધો, જેમાં તેમને 30 બોલમાં 60 રન બનાવવાના હતા. આ પ્રકારના બ્રાન્ડ અપિયરન્સ પેડ કોમર્શિયલ એન્ગેજમેન્ટનો ભાગ હોય છે. પરંતુ સૂર્યવંશી હજુ કિશોર છે, તેથી તેમનો પરિવાર તેમના કરિયરના આ તબક્કે ખૂબ જ વધારે એન્ડોર્સમેન્ટથી બચવા માંગે છે. તેમ છતાં, આ યુવા સ્ટાર માટે કોમર્શિયલ સંભાવનાઓ ઝડપથી વધી રહી છે. મે 2026માં ઝારખંડના સ્વાસ્થ્ય મંત્રીએ જાહેરાત કરી કે, રાજ્ય વૈભવ સૂર્યવંશીને બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર નિયુક્ત કરશે, જેનો ઉદ્દેશ્ય યુવાનોને સક્રિય, ફિટ અને સ્વસ્થ જીવનશૈલી અપનાવવા માટે પ્રેરિત કરવાનો છે.