/રિટાયરમેન્ટ બાદ BCCI અજિંક્ય રહાણેને કેટલું આપશે પેન્શન ? જાણો શું છે નિયમ

Ajinkya Rahane Retirement : ભારતીય બેટ્સમેન અજિંક્ય રહાણેએ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ અને રમતના તમામ ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે, જેનાથી એક દાયકાથી વધુ સમય સુધી ચાલેલી શાનદાર કારકિર્દીનો અંત આવ્યો છે. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કરાયેલા એક વીડિયોમાં રહાણેએ BCCI, તેના સાથી ખેલાડીઓ, તેની પત્ની અને લાખો ચાહકોનો તેના સમર્થન બદલ આભાર માન્યો. ત્યારે હવે તેની નિવૃત્તિ બાદ સવાલ એ છે કે અજિંક્ય રહાણેને BCCI તરફથી કેટલું પેન્શન મળશે?
અજિંક્ય રહાણેનું પેન્શન
અજિંક્ય રહાણેએ 85 ટેસ્ટ મેચોમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું. આ આંકડો BCCIની નિવૃત્ત ખેલાડીઓની વેલ્ફેર પોલિસી હેઠળ સૌથી વધુ પેન્શન કેટેગરી માટે પાત્રતા માપદંડ કરતાં ઘણો વધારે છે. BCCI પેન્શન યોજના અનુસાર, 25 કે તેથી વધુ ટેસ્ટ મેચ રમનારા ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરોને આજીવન ₹70,000 માસિક પેન્શન મળવાપાત્ર છે. રહાણેએ આના કરતાં વધુ મેચ રમી હોવાથી, તેને આ પેન્શન મળવા પાત્ર છે.
BCCI પેન્શન સ્લેબ કેવી રીતે નક્કી થાય છે ?
BCCI નિવૃત્ત ખેલાડીઓને તેમના આંતરરાષ્ટ્રીય અને સ્થાનિક કારકિર્દીના આધારે વિવિધ પેન્શન લેવલમાં વર્ગીકૃત કરે છે. 25 કે તેથી વધુ ટેસ્ટ મેચ રમનારા ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરોને દર મહિને ₹70,000 મળે છે. તો 1 થી 24 ટેસ્ટ મેચ રમનારાઓને દર મહિને ₹60,000 મળવાપાત્ર છે. જે ખેલાડીઓએ ભારતનું વ્યાપક પ્રતિનિધિત્વ કર્યું નથી પરંતુ સ્થાનિક ક્રિકેટ રમ્યા છે તેમને પણ નાણાકીય સહાય મળે છે. જેમણે 75 કે તેથી વધુ ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચ રમી છે તેમને પણ ₹52,500 મળે છે, જ્યારે 50 થી 74 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચ રમનારા ક્રિકેટરોને દર મહિને ₹45,000 મળવાપાત્ર છે.
BCCI ખેલાડીઓના પેન્શન માટે ભંડોળ ક્યાંથી મેળવે છે ?
પેન્શન યોજના માટે ભંડોળ BCCIના નિયમિત સંચાલન બજેટને બદલે ખાસ વેલ્ફેર સિસ્ટમ દ્વારા એકત્ર કરવામાં આવે છે. બોર્ડ નિવૃત્ત ખેલાડીઓને સહાય માટે પ્લેટિનમ જ્યુબિલી કોર્પસ ફંડ અને એક અલગ વેલ્ફેર ભંડોળ જેવા ચોક્કસ ભંડોળ જાળવે છે. આ ભંડોળનો નોંધપાત્ર હિસ્સો IPL પ્લેઓફ મેચો અને સ્ટેડિયમ ટિકિટના વેચાણમાંથી થતી કમાણીમાંથી મેળવવામાં આવે છે. આ મોડેલ ભૂતપૂર્વ BCCI પ્રમુખ જગમોહન દાલમિયાના કાર્યકાળ દરમિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું જેથી નિવૃત્ત ક્રિકેટરો ભારતીય ક્રિકેટના નાણાકીય વિકાસનો લાભ મેળવતા રહે.
શું અજિંક્ય રહાણેને બે પેન્શન મળશે ?
રહાણે સ્થાનિક ક્રિકેટમાં મુંબઈ ટીમનું નેતૃત્વ કરી રહ્યો છે. મુંબઈ ક્રિકેટ એસોસિએશનની પણ ભૂતપૂર્વ ખેલાડીઓ માટે પોતાની પેન્શન યોજના છે. જોકે, BCCIના નિયમો નિવૃત્ત ક્રિકેટરોને સેન્ટ્રલ બોર્ડ અને રાજ્ય એસોસિએશન બંને પાસેથી એક સાથે પેન્શન લેવાની મંજૂરી આપતા નથી. જો કોઈ ખેલાડી બંને માટે પાત્ર હોય તો તેણે બેમાંથી એક જ પસંદ કરવું પડશે.
રહાણેને અન્ય કયા નિવૃત્તિ લાભો મળશે ?
BCCIની વેલ્ફેર પોલિસી ફક્ત માસિક પેન્શન સુધી મર્યાદિત નથી. BCCI અને ભારતીય ક્રિકેટર્સ એસોસિએશન સંયુક્ત તબીબી વીમા યોજના હેઠળ ભૂતપૂર્વ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટરો ₹10 લાખ સુધીના મેડિકલ કવરેજ માટે પાત્ર છે.
આ વીમા કવરેજ ખેલાડીના જીવનસાથી અને 25 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના અપરિણીત બાળકોને પણ લાગુ પડે છે. જો મેડિકલ ખર્ચ વીમા મર્યાદા કરતાં વધી જાય તો ખેલાડીઓ BCCIની મેડિકલ બેનિફિટ સમિતિનો સંપર્ક કરી શકે છે. મેડિકલ કેસની સમીક્ષા કર્યા પછી સમિતિ વધારાની નાણાકીય સહાય મંજૂર કરી શકે છે.
જો રહાણે BCCIમાં ફરી જોડાય, તો તેનું પેન્શન ચાલુ રહેશે ?
પેન્શન સાથે કેટલીક શરતો જોડાયેલી છે. જો અજિંક્ય રહાણે ભવિષ્યમાં BCCI હેઠળ કોઈપણ પગારદાર પદ સ્વીકારે છે. જેમ કે નેશનલ સિલેક્ટર્સ, કોચ અથવા નેશનલ ક્રિકેટ એકેડેમીમાં સત્તાવાર ભૂમિકા નિભાવે છે, તો તે સમયગાળા માટે તેનું માસિક પેન્શન સ્થગિત કરવામાં આવશે.
જો કે, ટેલિવિઝન કોમેન્ટેટર, ક્રિકેટ વિશ્લેષક અથવા IPL ફ્રેન્ચાઇઝ માટે માર્ગદર્શક તરીકે કામ કરવાથી તેના પેન્શન પર કોઈ અસર થશે નહીં, કારણ કે આ ભૂમિકાઓ BCCI હેઠળ પગારદાર રોજગારનો ભાગ નથી.
વધુમાં આ પોલિસી ખેલાડીના પરિવારને લાંબા ગાળાની સહાય પૂરી પાડે છે. ખેલાડીના મૃત્યુની સ્થિતિમાં તેના જીવનસાથીને આજીવન માસિક પેન્શનનો 50% મળે છે. વધુમાં ICAની ગ્રુપ ટર્મ ઇન્શ્યોરન્સ સ્કીમ પરિવારને ₹1 લાખની એક વખતની નાણાકીય સહાય પૂરી પાડે છે.