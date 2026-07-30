Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /રિટાયરમેન્ટ બાદ BCCI અજિંક્ય રહાણેને કેટલું આપશે પેન્શન ? જાણો શું છે નિયમ

રિટાયરમેન્ટ બાદ BCCI અજિંક્ય રહાણેને કેટલું આપશે પેન્શન ? જાણો શું છે નિયમ

Ajinkya Rahane Retirement : ભારતીય ક્રિકેટર અજિંક્ય રહાણે નિવૃત્તની જાહેરાત કરી છે, તેણે ક્રિકેટના તમામ ફોર્મેટ સાથે IPLમાંથી પણ નિવૃત્તની જાહેરાત કરી છે, ત્યારે એ જાણી લઈએ કે તેને હવે રિટાયરમેન્ટ BCCI તરફથી કેટલું પેન્શન મળશે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 30, 2026, 06:45 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 06:45 PM IST
રિટાયરમેન્ટ બાદ BCCI અજિંક્ય રહાણેને કેટલું આપશે પેન્શન ? જાણો શું છે નિયમ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
માંજલપુર પેટાચૂંટણીમા હોબાળો: પોલીસની હાજરીમા BJP-કોંગ્રેસના કાર્યકરો વચ્ચે મારામારી
Vadodara Manjalpur By-Election29 min ago
2
Ahmedabad Rain News52 min ago
3
viramgam55 min ago
4
Cancer Early Warning Symptoms1 hr ago
5
gujarat heavy rain alert1 hr ago