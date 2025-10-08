ક્રિકેટ મેચમાં લડાઈ કરનાર ખેલાડીને કેટલી મળે છે સજા ? જાણો ICCના નિયમો
Punishment For Fight During Cricket : જો કોઈ ખેલાડી ક્રિકેટ મેદાન પર ઝઘડો કરે છે અથવા શારીરિક હિંસા કરે છે, તો તે ICC આચારસંહિતાનું ગંભીર ઉલ્લંઘન છે. આવા કિસ્સાઓમાં, ખેલાડીને સજા થાય છે.
Punishment For Fight During Cricket : રણજી ટ્રોફી 2025-26 પહેલા પ્રેક્ટિસ મેચમાં પૃથ્વી શોએ શાનદાર બેટિંગ કરતા 181 રન બનાવ્યા. જો કે, આઉટ થયા પછી તરત જ તે મુશીર ખાન સાથે ઉગ્ર દલીલમાં ઉતર્યો. પરિસ્થિતિ એટલી વણસી ગઈ કે અમ્પાયરોને દરમિયાનગીરી કરવી પડી. મેદાન પર ઝઘડો વધુ વકર્યો અને ગુસ્સે ભરાયેલા પૃથ્વી શોએ તેના બેટથી મુશીર પર હુમલો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. આ ઘટનાનો એક વીડિયો હવે સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, ક્રિકેટ મેચ દરમિયાન લડાઈ કરનાર ખેલાડીને કેટલી સજા મળે છે.
આચાર સંહિતાનું ઉલ્લંઘન
ક્રિકેટને સજ્જનોની રમત માનવામાં આવે છે, પરંતુ ક્યારેક મેદાન પર ખેલાડીઓ વચ્ચે ગુસ્સો અને સંઘર્ષ ફાટી નીકળે છે. જ્યારે કોઈ ખેલાડી મેદાન પર બીજા ખેલાડી પર હુમલો કરે છે અથવા શારીરિક રીતે લડે છે, ત્યારે તેને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC) આચાર સંહિતાનું ગંભીર ઉલ્લંઘન માનવામાં આવે છે. આવા કિસ્સાઓમાં ખેલાડીને કડક સજા કરવામાં આવે છે.
શારીરિક હુમલા માટે શું સજા છે ?
ICC આચાર સંહિતા ચાર સ્તરોમાં વહેંચાયેલી છે: સ્તર 1, 2, 3 અને 4. સ્તર 4ના ગુનાઓને સૌથી ગંભીર ગણવામાં આવે છે, જેમાં ખેલાડી અથવા અમ્પાયર પર હુમલો, ધમકીઓ અથવા શારીરિક રીતે નુકસાન પહોંચાડવાનો પ્રયાસ શામેલ છે. આ સ્તર પર દોષિત ઠેરવવાથી પ્રતિબંધ અને ભારે દંડ થઈ શકે છે.
દંડ પણ ફટકારવામાં આવે છે
ICCના નિયમો હેઠળ, જો કોઈ ખેલાડી શારીરિક હુમલો કરે છે અથવા ઇરાદાપૂર્વક કોઈને નુકસાન પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરે છે, તો તેને ચારથી આઠ ટેસ્ટ મેચ અથવા આઠથી 12 ODI અથવા T20 માટે પ્રતિબંધિત કરી શકાય છે. તેની મેચ ફીના 100% સુધીનો દંડ પણ ફટકારવામાં આવે છે. ગંભીર કિસ્સાઓમાં ક્રિકેટ બોર્ડ પાસે ખેલાડીને ટીમમાંથી બહાર કાઢવાનો અથવા તેને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી અમુક સમયગાળા માટે સસ્પેન્ડ કરવાનો અધિકાર પણ છે.
નિર્ણય શેના આધારે લેવામાં આવે છે ?
ICCના મેચ રેફરી અને અમ્પાયર રિપોર્ટ્સના આધારે નિર્ણય લે છે. વીડિયો પુરાવા અને નિવેદનોની તપાસ કર્યા પછી દોષિત ખેલાડીઓને સજા આપવામાં આવે છે. અગાઉ પણ ઘણા મોટા ખેલાડીઓને આક્રમક વર્તન અને હુમલાના કેસોમાં સજા કરવામાં આવી છે.
