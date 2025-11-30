Prev
રાંચીમાં આટલો ટાર્ગેટ આપ્યો તો ભારતની જીત પાક્કી ! ક્યારેય ચેઝ નથી થયો આ સ્કોર

ભારતીય ચાહકોએ જાણવા માટે પણ ઉત્સુક છે કે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની પ્રથમ વનડેમાં જીત સુનિશ્ચિત કરવા માટે ટીમ ઈન્ડિયાએ પહેલા બેટિંગ કરે તો ઓછામાં ઓછો કેટલો ટાર્ગેટ આપવો જોઈએ. જે ચેઝ કરવા માટે ભારતે ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ પસંદ કરવી પડશે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 30, 2025, 11:33 AM IST

રાંચીમાં આટલો ટાર્ગેટ આપ્યો તો ભારતની જીત પાક્કી ! ક્યારેય ચેઝ નથી થયો આ સ્કોર

ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે આજે વર્લ્ડ કપ વિજેતા કેપ્ટન મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીના વતન રાંચીમાં પ્રથમ વનડે રમાશે. મેચ બપોરે 1:30 વાગ્યે શરૂ થશે, જેમાં ટોસ બપોરે 1:00 વાગ્યે થશે. દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની આ વનડેમાં ભારત જીતનો મજબૂત દાવેદાર છે. જોકે, મુલાકાતી ટીમને હળવાશથી ન લઈ શકાય. હવે, સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે જો ભારત રાંચીમાં ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરે છે, તો જીત સુનિશ્ચિત કરવા માટે કેટલો ટાર્ગેટ આપવો જોઈએ ?

જો રાંચીમાં આટલો ટાર્ગેટ આપ્યો તો જીત પાક્કી !

ટીમ ઈન્ડિયાએ પહેલા બેટિંગ કરતા કેટલો ટાર્ગેટ આપવો જોઈએ, જેથી દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની પ્રથમ વનડેમાં 100% જીત સુનિશ્ચિત થાય. આ માટે ભારતે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની મેચમાં ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લેવો પડશે. રાંચીના ઝારખંડ સ્ટેટ ક્રિકેટ એસોસિએશન (JSCA) સ્ટેડિયમમાં ક્યારેય ODIમાં 287 રનથી વધુનો ટાર્ગેટ જોવા મળ્યો નથી. આનો અર્થ એ થયો કે જો ભારત 287 રનનો આંકડો પાર કરે છે અને 290 કે 300 સુધી પહોંચે છે, તો દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની મેચ જીતવાની તેની શક્યતા લગભગ 90-100 ટકા સુધી થઈ જશે.

ક્યારેય ચેઝ નથી થયો આ સ્કોર

મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીના વતન રાંચીમાં ઝારખંડ સ્ટેટ ક્રિકેટ એસોસિએશન (JSCA) સ્ટેડિયમ ખાતે એક વનડેમાં સૌથી વધુ સફળ રન ચેઝનો રેકોર્ડ ભારતના નામે છે. 16 નવેમ્બર, 2014ના રોજ ભારતે રાંચીના ઝારખંડ સ્ટેટ ક્રિકેટ એસોસિએશન (JSCA) સ્ટેડિયમ ખાતે એક વનડેમાં 287 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરતા શ્રીલંકાને 3 વિકેટથી હરાવ્યું. રાંચીના ઝારખંડ સ્ટેટ ક્રિકેટ એસોસિએશન (JSCA) સ્ટેડિયમ ખાતે એક વનડેમાં 287 રનથી વધુનો ટાર્ગેટ ક્યારેય પીછો કરવામાં આવ્યો નથી. 8 માર્ચ, 2019ના રોજ ઓસ્ટ્રેલિયાએ એક વનડેમાં પ્રથમ બેટિંગ કરીને ભારતને 314 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો, પરંતુ ટીમ ઇન્ડિયા 32 રનથી મેચ હારી ગઈ હતી.

રાંચીના JSCA સ્ટેડિયમ ખાતે સૌથી સફળ ODI રન ચેઝ

  • 288/7 (ટાર્ગેટ 287) - ભારતે શ્રીલંકાને 3 વિકેટથી હરાવ્યું (2014)
  • 282/3 (ટાર્ગેટ 279) - ભારતે દક્ષિણ આફ્રિકાને 7 વિકેટથી હરાવ્યું (2022)
  • 157/3 (ટાર્ગેટ 156) - ભારતે ઇંગ્લેન્ડને 7 વિકેટથી હરાવ્યું (2013)

કેટલો ટાર્ગેટ પૂરતા હશે ?

જો ભારત દક્ષિણ આફ્રિકા માટે 288-300નો ટાર્ગેટ રાખે છે, તો જીત લગભગ નિશ્ચિત થઈ જશે. રાંચીની પીચ પર 288થી 300ના ટાર્ગેટનો પીછો કરવો દક્ષિણ આફ્રિકા માટે અર્શદીપ સિંહ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, કુલદીપ યાદવ અને રવિન્દ્ર જાડેજા જેવા ખેલાડીઓ સામે ખૂબ મુશ્કેલ બનશે. ટીમ ઇન્ડિયાએ છેલ્લે 9 ઓક્ટોબર, 2022ના રોજ રાંચીના મેદાન પર ODIમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને 7 વિકેટથી હરાવ્યું હતું. દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની તે મેચમાં શ્રેયસ ઐયરે અણનમ સદી ફટકારી અને પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ જીત્યો. તેણે 111 બોલમાં 113 રન બનાવ્યા હતા.

