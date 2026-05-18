/સતત 6 હાર છતાં પ્લેઓફમાં પહોંચી શકે છે પંજાબ... એક જીત બદલી નાખશે સંપૂર્ણ સમીકરણ, આ બે ટીમોનું વધશે ટેન્શન

IPL 2026 Playoffs Equation : ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ શાનદાર શરૂઆત કરનાર પંજાબ કિંગ્સને સતત છઠ્ઠી હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. પંજાબ કિંગ્સ હાલમાં ચોથા સ્થાને છે અને ઘણા લોકોએ તેની તકોની આશા છોડી દીધી છે. જોકે, પંજાબ કિંગ્સ માટે પ્લેઓફના દરવાજા ખુલ્લા છે. ટીમ પાસે ફક્ત એક જ મેચ બાકી છે અને આ મેચમાં જીત હાલમાં રેસમાં રહેલી બે અન્ય ટીમોને પાટા પરથી ઉતારી શકે છે.
પંજાબ કિંગ્સની 13 મેચ રમાઈ, એક બાકી
પંજાબ કિંગ્સે અત્યાર સુધીમાં 13 મેચ રમી છે, જેમાંથી 6માં વિજય મેળવ્યો છે, જ્યારે 6માં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. વધુમાં એક મેચ વરસાદને કારણે ધોવાઈ ગઈ હતી, જેના કારણે પંજાબ કિંગ્સને એક પોઈન્ટ મળ્યો હતો. હવે તે જ પોઈન્ટ પંજાબ કિંગ્સને રેસમાં આગળ વધારવાની ચાવી બની શકે છે. પ્લેઓફ રેસમાં હાલમાં ચાર ટીમો ત્રીજા અને ચોથા સ્થાન માટે સ્પર્ધા કરી રહી છે, જેમાં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ 14 પોઈન્ટ સાથે સૌથી આગળ છે.
એક જીત કેવી રીતે કરશે મદદ ?
પંજાબ કિંગ્સની આગામી મેચ લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ સામે છે. જો પંજાબ ટીમ તેની હારનો સિલસિલો તોડી શકે છે અને આ મુકાબલામાં વિજય મેળવી શકે છે, તો તેમની પ્લેઓફમાં પહોંચી શકે છે. જો કે, શ્રેયસ ઐયર અને તેની ટીમને આશા રાખવી પડશે કે CSK અને રાજસ્થાન બંને ઓછામાં ઓછી એક મેચ હારે. જો આવું થાય છે, તો બંને ટીમો 14 પોઈન્ટ પર અટવાઈ જશે, જેનાથી પંજાબનો માર્ગ સાફ થઈ જશે, જો પંજાબ તેમની છેલ્લી મેચ જીતે છે, તો ટીમના 15 પોઈન્ટ થશે.
હૈદરાબાદ ત્રીજા ક્રમે પહોંચ્યું
પ્લેઓફની વાત કરીએ તો, આરસીબી અને ગુજરાત પહેલાથી જ ટોચના બે સ્થાનો પર પોતાનું સ્થાન મજબૂત કરી ચૂક્યા છે, આરસીબીના 18 પોઈન્ટ છે, જ્યારે ગુજરાતના 16 પોઈન્ટ છે. હૈદરાબાદની ટીમ હાલમાં ત્રીજા સ્થાને છે. સીએસકે આજે સાંજે હૈદરાબાદ સામે મેદાનમાં ઉતરવા માટે તૈયાર છે, આ મેચમાં હૈદરાબાદનું પલડું ભારે છે. જો હૈદરાબાદ આ મુકાબલો જીતવામાં સફળ થાય છે, તો તેઓ પ્લેઓફની નજીક પહોંચી જશે. તેનાથી વિપરીત જો સીએસકે હારે છે, તો પંજાબને આવતીકાલે લખનૌ અને રાજસ્થાનની મેચમાં રાજસ્થાનની હારની પ્રાર્થના કરવી પડશે.