Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

કેટલી ગંભીર છે ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન શુભમન ગિલની ઈજા? વધી ગયું BCCIનું ટેન્શન

IND vs SA: ભારતીય ટીમના કેપ્ટન શુભમન ગિલ ગરદનની ઈજાને કારણે હાલમાં સંપૂર્ણ ફિટ નથી. આ ઈજાના કારણે ગિલને થોડા દિવસ હોસ્પિટલમાં રહેવું પડ્યું હતું. એવામાં, ચાહકો ગિલની ઈજાને લઈને ચિંતિત છે. જાણીતા ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ અને સ્પોર્ટ્સ ઈન્જરી સ્પેશિયાલિસ્ટ ડો. જતિન ચૌધરીએ શુભમન ગિલની ઈજા વિશે વાત કરી અને આ ઈજાની ગંભીરતા વિશે જણાવ્યું છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 18, 2025, 02:58 PM IST

Trending Photos

કેટલી ગંભીર છે ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન શુભમન ગિલની ઈજા? વધી ગયું BCCIનું ટેન્શન

IND vs SA: કોલકાતા ટેસ્ટ મેચ દરમિયાન ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન શુભમન ગિલને ગરદનમાં દુખાવો થયો હતો, જેના કારણે તેમને હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યા હતા. ડોકટરોએ ગિલને થોડો સમય ICUમાં પણ નિરીક્ષણ હેઠળ રાખ્યા હતા, જેના કારણે કેપ્ટન ગિલને લઈને ચાહકોની ચિંતા પણ વધી ગઈ છે. ટીમ ઈન્ડિયા 22 નવેમ્બરથી દક્ષિણ આફ્રિકા સામે બીજી ટેસ્ટ મેચ રમવાની છે, જેમાં શુભમનનું રમવું હવે ઘણું મુશ્કેલ જણાઈ રહ્યું છે.

Add Zee News as a Preferred Source

ગિલની ઈજાને લઈને જાણીતા ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ અને સ્પોર્ટ્સ ઈન્જરી સ્પેશિયાલિસ્ટ ડો. જતિન ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે IPLમાં પંજાબ કિંગ્સ અને મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ જેવી મોટી ટીમો માટે કામ કર્યું છે અને થોડા સમય માટે તેઓ ટીમ ઈન્ડિયા સાથે પણ જોડાયેલા હતા. આ વાતચીતમાં ડો. ચૌધરીએ ગિલની ઈજાની ગંભીરતા વિશે જણાવ્યું છે.

શુભમન ગિલને ગરદનમાં ઈજા થયાને ચાર દિવસ થઈ ગયા છે. આ કયા પ્રકારની ઈજા હોઈ શકે છે?
'અત્યાર સુધી, મેં કોઈ CT સ્કેન રિપોર્ટ જોયો નથી, પરંતુ મેં જે વાંચ્યું છે અને જે માહિતી મળી છે, તેના આધારે, આ ગરદનમાં મચકોડ જેવું લાગી રહ્યું છે. સ્વીપ શોટ મારવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે, તેની ગરદન જકડાઈ ગઈ. જો તે માત્ર મચકોડ છે, તો સામાન્ય રીતે કોઈ ગંભીર ખતરો હોતો નથી. પરંતુ MRI રિપોર્ટથી સાચી સ્થિતિનો ખ્યાલ આવશે. ડોકટરોએ તેમને ICUમાં નિરીક્ષણ હેઠળ રાખ્યા છે. જો તેમના હાથમાં numbness અથવા ન્યુરલ કમ્પ્રેશન હોય, તો ઈજા ગંભીર હોઈ શકે છે.'

આ કદમ સાથે, એક સામાન્ય વ્યક્તિ માટે ઈજા કેટલી ગંભીર હોઈ શકે છે? 22 નવેમ્બરે યોજાનારી ટેસ્ટ માટે તેનો શું અર્થ છે?
'જો તે માત્ર ગરદનમાં મચકોડ અથવા હળવો દુખાવો હોય અને હાથમાં કોઈ નબળાઈ કે તકલીફ ન હોય, તો ખેલાડી સામાન્ય રીતે રમી શકે છે. પરંતુ જો ન્યુરલ કમ્પ્રેશન હોય, તો હાથમાં દુખાવો, નબળાઈ, ઝણઝણાટી, ચક્કર આવવા અથવા વર્ટિગો જેવા લક્ષણો દેખાઈ શકે છે. આવા કિસ્સાઓમાં, દર્દી અથવા ખેલાડીને 7-10 દિવસ આરામ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે અને સંપૂર્ણપણે ફિટ ન થાય ત્યાં સુધી પાછા ફરવાની મંજૂરી હોતી નથી.'

સાવચેતીના પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે, તો શું આ ગંભીર ચિંતાનો વિષય છે?
'શુભમન ગિલ જેવા મોટા ક્રિકેટર માટે નાની ઈજાની પણ વધુ કાળજી સાથે સારવાર કરવામાં આવે છે. સ્પાઇનલ કોર્ડ ગરદનમાંથી પસાર થાય છે અને બંને હાથ અને પગને નિયંત્રિત કરે છે. જો ન્યુરલ કમ્પ્રેશન, સ્લિપ ડિસ્ક, અથવા મામૂલી ફ્રેક્ચર પણ હોય, તો તેનાથી ભવિષ્યમાં સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. એટલા માટે ડોકટરોએ તેમને ગરદન પર કોલર લગાવ્યો છે, આ સંપૂર્ણપણે સાવચેતીનું પગલું છે.'

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
Ind vs SATeam IndiaShubman GillShubman Gill injuryDr Jatin ChaudharyBCCIgautam gambhir

Trending news