દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ટીમ ઈન્ડિયા કેટલી મજબૂત? જાણો અમદાવાદમાં છેલ્લા 5 મેચના આંકડા ખોલી રહ્યા છે ‘કાચા ચિઠ્ઠા’
Team India Record in Ahmedabad: ટીમ ઇન્ડિયાએ ગ્રુપ સ્ટેજની તમામ મેચ જીતી છે અને હવે સુપર 8 માં પણ આવી જ રીતે પ્રદર્શન કરવાની અપેક્ષા રાખવામાં આવશે. અહીં તેમનો પહેલો મુકાબલો દક્ષિણ આફ્રિકા સામે હશે. બંને ટીમો અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં એકબીજાનો સામનો કરશે. ચાલો અમદાવાદમાં ટીમ ઇન્ડિયાના પ્રદર્શન પર એક નજર કરીએ...
Team India Record in Ahmedabad: ટીમ ઈન્ડિયાએ 2026 ના T20 વર્લ્ડ કપના ગ્રુપ સ્ટેજમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. ભારતે પોતાની ચારેય મેચ જીતીને સુપર 8 માં સ્થાન મેળવ્યું હતું. ટીમ ઈન્ડિયાનો પહેલો સુપર 8 મેચ દક્ષિણ આફ્રિકા સામે હશે. ટીમ ઈન્ડિયા ફક્ત ત્રણ મેચ રમશે. તેથી, તેઓ જીત સાથે શરૂઆત કરવા અને સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાની તેમની તકો વધારવા માંગશે. દરેકના મનમાં પ્રશ્ન એ છે કે ટીમ ઈન્ડિયા કેટલી મજબૂત છે, અને છેલ્લા પાંચ મેચોમાં અમદાવાદમાં તેમનો રેકોર્ડ શું છે? ચાલો અમદાવાદમાં ભારતના રેકોર્ડ પર એક નજર કરીએ....
ટીમ ઈન્ડિયાએ અમદાવાદમાં કેવું પ્રદર્શન કર્યું છે?
ટીમ ઈન્ડિયાએ અત્યાર સુધીમાં અમદાવાદમાં નવ ટી20 મેચ રમી છે, જેમાંથી સાતમાં જીત મેળવી છે. છેલ્લા પાંચ મેચમાં, ભારતે બધી જીતી છે. તાજેતરના સમયમાં અમદાવાદમાં ભારતનો રેકોર્ડ મજબૂત રહ્યો છે.
તારીખ મેચ પરિણામ સ્થળ
18 ફેબ્રુઆરી, 2026 ભારત વિરુદ્ધ નેધરલેન્ડ ભારત અમદાવાદ
19 ડિસેમ્બર, 2025 ભારત વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા ભારત અમદાવાદ
1 ફેબ્રુઆરી, 2023 ભારત વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ ભારત અમદાવાદ
20 માર્ચ, 2021 ભારત વિરુદ્ધ ઇંગ્લેન્ડ ભારત અમદાવાદ
18 માર્ચ, 2021 ભારત વિરુદ્ધ ઇંગ્લેન્ડ ભારત અમદાવાદ
કયા ભારતીય બેટ્સમેને બનાવ્યા છે સૌથી વધુ રન ?
વિરાટ કોહલી અમદાવાદની પીચ પર ભારત માટે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી છે. વિરાટે આ મેદાન પર અત્યાર સુધીમાં છ T20 મેચ રમી છે, જેમાં 258 રન બનાવ્યા છે. તે ત્રણ વખત અણનમ રહ્યો છે. તેની સરેરાશ 86.00 છે. હાર્દિક પંડ્યા ભારતની વર્તમાન ટીમમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી છે. તેણે આ મેદાન પર આઠ T20 મેચ રમી છે, જેમાં 209 રન બનાવ્યા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન તેની સરેરાશ 34.83 છે અને તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ 168.54 ની છે.
અમદાવાદમાં સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર
હાર્દિક પંડ્યા અમદાવાદમાં ભારતનો સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર છે. તેણે અત્યાર સુધી 8 મેચમાં 9 વિકેટ લીધી છે. તેનું શ્રેષ્ઠ બોલિંગ પ્રદર્શન 16 રનમાં 4 વિકેટ છે. તેની બોલિંગ સરેરાશ 23.88 છે અને તેનો ઇકોનોમી રેટ 7.96 છે.
અમદાવાદમાં કોણ પ્રભુત્વ મેળવશે, બોલરો કે બેટ્સમેન?
અમદાવાદની પીચ પર ટીમ ઈન્ડિયાનો સૌથી વધુ ટી20 સ્કોર 234 છે, જે તેણે 1 ફેબ્રુઆરી, 2023 ના રોજ ન્યુઝીલેન્ડ સામે બનાવ્યો હતો. આ મેદાન પર 200 રનનો આંકડો પાંચ વખત પાર કરવામાં આવ્યો છે. ત્રણ વખત, ટીમ ઈન્ડિયાએ પોતે 200 થી વધુ રન બનાવ્યા છે. આ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે પીચ બેટ્સમેનોની તરફેણમાં છે. દક્ષિણ આફ્રિકા અને ભારત બંને મોટા સ્કોર બનાવવાનો પ્રયાસ કરશે.
