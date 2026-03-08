ક્રિકેટમાં અમ્પાયર બનવા શું કરવું જોઈએ? કેટલો મળે છે પગાર? જાણો AtoZ માહિતી
How to Become Cricket Umpire Salary Fees per match: શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે ક્રિકેટમાં અમ્પાયર કઈ રીતે બને છે, તેને કેટલો પગાર મળે છે અને એક મેચની ફી શું હોય છે. જાણો તમારા મનમાં રહેલા બધા સવાલોના જવાબ...
- ક્રિકેટમાં અમ્પાયર બની થઈ શકે છે લાખોની કમાણી
- ક્રિકેટમાં અમ્પાયર બનવા માટે શારીરિક ફિટનેસ ખૂબ જરૂરી
- સ્થાનીક ક્રિકેટ એસોસિએશનથી કરવાની હોય છે કરિયરની શરૂઆત
How to Become Cricket Umpire Salary Fees per match: ક્રિકેટની આપણા દેશમાં ધર્મની જેમ પૂજા કરવામાં આવે છે. લાખો-કરોડો યુવા ક્રિકેટર બનવા માટે મહેનત કરે છે. પરંતુ ક્રિકેટમાં માત્ર ખેલાડી જ નહીં અન્ય કરિયર વિકલ્પ પણ હોય છે અને તેમાં કમાણી પણ સારી થાય છે. ક્રિકેટમાં હાર-જીતમાં સૌથી મોટી ભૂમિકા અમ્પાયરની પણ હોય છે. અમ્પાયરિંગ ક્રિકેટમાં સૌથી મહત્વનું પાસું છે. જો તમને ક્રિકેટમાં રૂચિ છે અને અમ્પાયર બનવા વિશે વિચારી રહ્યાં છો તો આજે અમે તમને તેના વિશે માહિતી આપીશું.
Who can Become Cricket Umpire: કોણ બની શકે છે અમ્પાયર
અમ્પાયર બનવા માટે જરૂરી નથી કે તમે ક્રિકેટ રમ્યા હોવ. પરંતુ તે જરૂરી છે કે તમને ક્રિકેટના નિયમો વિશે જાણકારી હોય. આ સિવાય ફિટનેસ પણ ખુબ જરૂરી હોય છે, કારણ કે અમ્પાયરે મેચ દરમિયાન ઉભા રહેવાનું હોય છે. સાથે તમારી આઇસાઇટ એટલે કે દેખાવાની ક્ષમતા પણ સારી હોવી જોઈએ.
How to Become Cricket Umpire: કઈ રીતે અમ્પાયર બની શકાય
ક્રિકેટમાં અમ્પાયર બનવા માટે તમારે રાજ્ય ક્રિકેટ એસોસિએશનમાં રજીસ્ટર કરાવવાનું હોય છે. તે માટે તમારી પાસે સ્થાનીક મેચોમાં અમ્પાયરિંગનો અનુભવ હોવો જોઈએ. સ્ટેલ લેવલ સુધી પહોંચવા પર તમારે અનુભવ અને ટેલેન્ટની મદદથી જગ્યા બનાવવી પડશે. આમ થવા પર સ્ટેટ એસોસિએશન તમારૂ નામ આગળ વધારશે. ત્યારબાદ તમે બીસીસીઆઈના અમ્પાયર બનવા માટે પાત્ર થઈ જશો.
BCCI Level 1 Umpire Exam: બીસીસીઆઈની પરીક્ષા
બીસીસીઆઈમાં અમ્પાયર બનવા માટે તમારે લેવલ 1ની પરીક્ષા (BCCI Umpire Exam) પાસ કરવી પડશે, જેનું આયોજન ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડ દ્વારા દર વર્ષે કરવામાં આવે છે. આ પરીક્ષા પહેલા બીસીસીઆઈ ત્રણ દિવસના કોચિંગ ક્લાસનું પણ આયોજન કરે છે. પરીક્ષા બાદ મેરિટ લિસ્ટના આધારે ઉમેદવારોની પસંદગી કરવામાં આવે છે. પસંદ થયેલા ઉમેદવારોને ઇન્ડક્શન કોર્સ કરાવવામાં આવે છે અને અમ્પાયરિંગ વિશે અભ્યાસ કરાવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ પ્રેક્ટિકલ અને મૌખિક પરીક્ષા લેવામાં આવે છે. તે પાસ કર્યા બાદ તમારે લેવલ 2ની પરીક્ષામાં સામેલ થવાનું હોય છે. ત્યારબાદ મેડિકલ ટેસ્ટ પાસ કર્યા બાદ ઉમેદવાર બીસીસીઆઈમાં અમ્પાયર બની જાય છે.
BCCI Umpire Salary: કેટલો મળે છે પગાર
બીસીસીઆઈમાં અમ્પાયરોને તેના અનુભવ અને સીનિયરિટીની આધાર પર અલગ-અલગ ગ્રેડમાં રાખવામાં આવે છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર ગ્રેડ એ અમ્પાયરોને ફર્સ્ટ ક્લાસ મેચમાં પ્રતિદિન 40,000 રૂપિયાની ફી આપવામાં આવે છે. તો ગ્રેડ બીમાં અમ્પાયરને આશરે 30,000 રૂપિયા મળે છે. જો બીસીસીઆઈમાં અમ્પાયરિંગ તરીકે તમારૂ કામ સારૂ છે તો તમને આઈસીસી અમ્પાયરોની એલિટ પેનલમાં સામેલ કરવામાં આવે છે. જેની પ્રતિ મેચ ફી વધુ હોય છે. રિપોર્ટ્સ અનુસાર આઈસીસીના એલીટ પેનલના અમ્પાયરોને પ્રતિ મેચ 1.50થી 2.20 લાખ સુધીની ફી મળે છે. તેનો વાર્ષિક પગાર 75 લાખથી વધુ હોઈ શકે છે. આ સિવાય અમ્પાયરને પણ સ્પોન્સરશિપથી સારી કમાણી થાય છે.
