ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકાની સુપર-8 મેચ વરસાદમાં ધોવાઈ, તો કેવી રીતે લેવાશે સેમીફાઈનલનો નિર્ણય? જાણો નિયમ
IND vs SA Weather: જો ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની આજની સુપર 8 મેચ વરસાદને કારણે રદ થાય છે, તો જાણો સેમિફાઇનલનો નિર્ણય કેવી રીતે થશે? આ મેચ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાશે.
- અમદાવાદમાં રમાનારી મેચમાં વરસાદ પડશે તો કોને થશે ફાયદો?
- આજની મેચ રદ થવા પર બન્ને ટીમોને 1-1 પોઈન્ટ આપવામાં આવશે
- ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેના 35 મુકાબલામાં ભારત 21-13થી આગળ
India vs South Africa Rain Chances: T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં સુપર-8ની સૌથી પહેલી મેચ વરસાદમાં ધોવાઈ ગઈ હતી. પાકિસ્તાન અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની મેચમાં એકપણ બોલ ફેંકી શકાયો નહોતો. આજે સુપર-8માં ભારતીય ટીમની ટક્કર દક્ષિણ આફ્રિકા સામે થશે, જે ભારતીય સમય અનુસાર સાંજે 7 વાગ્યે શરૂ થવાની છે. જો આ મેચ પણ વરસાદના કારણે ધોવાઈ જાય છે, તો જાણો સેમીફાઈનલનું સમીકરણ શું રહેશે.
જો ભારત-દક્ષિણ આફ્રિકા મેચ રદ થાય તો શું?
જો ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકાની સુપર-8 મેચ વરસાદ અથવા અન્ય કોઈ કારણોસર રદ થાય છે, તો બન્ને ટીમોમાંથી કોઈ બહાર થશે નહીં, પરંતુ બન્નેને એક-એક પોઈન્ટ આપવામાં આવશે. બરાબર એવી જ રીતે જેમ પાકિસ્તાન અને ન્યુઝીલેન્ડને એક-એત પોઈન્ટ મળ્યા છે. આજની મેચ રદ થયા પછી પણ ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા પાસે સેમીફાઈનલમાં પહોંચવાની પૂરી તક રહેશે.
ભારતીય ટીમે આ પછી 26 ફેબ્રુઆરીએ ઝિમ્બાબ્વે અને 1 માર્ચે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે મેચ રમવાની છે. તે મેચો જીતીને પણ ટીમ ઈન્ડિયા સેમીફાઈનલમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કરી શકે છે. આ જ વાત દક્ષિણ આફ્રિકાને પણ લાગુ પડે છે, કારણ કે તેમને પણ આજ પછી સુપર-8 માં વધુ 2 મેચ રમવાની બાકી છે.
આજે કેવું રહેશે હવામાન?
આ સુપર 8 મેચ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાશે. રવિવારે અમદાવાદમાં હળવા પવન ફૂંકાશે. મહત્તમ તાપમાન 34 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અને લઘુત્તમ તાપમાન 19 ડિગ્રી સેલ્સિયસ રહેવાની સંભાવના છે. ભારત vs દક્ષિણ આફ્રિકા મેચ દરમિયાન પણ ગરમી રહેવાની સંભાવના છે.
શું કહે છે આંકડા?
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા અત્યાર સુધી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 35 વખત એકબીજા સામે ટકરાયા છે, જેમાં ભારત 21 વખત જીત્યું છે અને દક્ષિણ આફ્રિકા ફક્ત 13 વખત જીત્યું છે. તેમની એક મેચ ડ્રો રહી હતી. 2024ની શરૂઆતથી બન્ને ટીમો નવ વખત એકબીજા સામે ટકરાઈ છે, જેમાં દક્ષિણ આફ્રિકા ફક્ત બે વાર જીત્યું છે.
