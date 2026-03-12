BCCI આપેલી 131 કરોડની ઈનામી રકમ ખેલાડીઓ વચ્ચે કેવી રીતે વહેંચાશે ? જાણો દરેકના ભાગે કેટલા આવશે
Team India Prize Money : ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે ફાઇનલમાં ન્યુઝીલેન્ડને 95 રને હરાવીને ત્રીજી વખત T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો. જે બાદ બોર્ડે ટીમ માટે રૂપિયા 131 કરોડની ઇનામી રકમની જાહેરાત કરી હતી. ત્યારે આ રકમ ટીમના ખેલાડીઓ વચ્ચે કેવી રીતે વહેંચાશે અને દરેકના ભાગે કેટલા આવશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
- ભારતે ત્રીજી વખત T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો
- BCCIએ 131 કરોડના ઈનામની જાહેરાત કરી
- આ રકમ ખેલાડીઓ અને સપોર્ટ સ્ટાફ વચ્ચે વહેંચાશે
Team India Prize Money : ભારતીય ક્રિકેટ ટીમની T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં ઐતિહાસિક જીત બાદ BCCIએ ઈનામોનો વરસાદ કર્યો છે. અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ન્યુઝીલેન્ડને 96 રનથી હરાવીને ભારત સતત બીજી વખત ટાઇટલ જીતનાર પ્રથમ દેશ બન્યો છે, આ ઉપરાંત ત્રણ વખત T20 વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી સાથે સૌથી વધુ ટ્રોફી જીતવાનો રેકોર્ડ પણ બનાવ્યો છે. BCCIએ સત્તાવાર રીતે જાહેરાત કરી કે વિશ્વ ચેમ્પિયન ટીમને 131 કરોડનું રોકડ ઇનામ મળશે. આ રકમ ખેલાડીઓ, કોચ અને સપોર્ટ સ્ટાફમાં વહેંચવામાં આવશે.
ઇનામની રકમ કેવી રીતે વહેંચવામાં આવશે ?
મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ખેલાડીઓને ઇનામી રકમનો સૌથી મોટો હિસ્સો મળશે, જ્યારે સપોર્ટ સ્ટાફને તેમની સ્થિતિના આધારે રકમ મળશે. ત્યારે એ જાણી લઈએ કે દરેક ટીમના સભ્યને કેટલી રકમ મળશે.
15 ખેલાડીઓ: દરેક ખેલાડીને 6 કરોડ મળશે.
સપોર્ટ સ્ટાફ: બાકીના 41 કરોડ સમગ્ર સપોર્ટ સ્ટાફ અને બેકગ્રાઉન્ડ ટીમમાં વહેંચવામાં આવશે.
આ વર્ષે BCCIએ માત્ર ઈનામી રકમમાં જ વધારો કર્યો નથી, પરંતુ વ્યક્તિગત ખેલાડીની ઈનામી રકમમાં પણ 1 કરોડનો વધારો કર્યો છે.
2024 T20 વર્લ્ડ કપમાં પૈસા કેવી રીતે વહેંચવામાં આવ્યા હતા ?
જ્યારે ભારતે 2024માં દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવીને વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો, ત્યારે BCCએ 125 કરોડ આપ્યા હતા, જેનું વિતરણ નીચે મુજબ થયું હતું :
ખેલાડીઓ : 15 ખેલાડીઓમાંથી દરેકને 5 કરોડ મળ્યા હતા
કોચિંગ સ્ટાફ : મુખ્ય કોચ રાહુલ દ્રવિડ અને અન્ય મુખ્ય કોચ (બેટિંગ, ફિલ્ડિંગ, બોલિંગ)ને 2.5 કરોડ મળ્યા હતા.
રિઝર્વ ખેલાડીઓ : શુભમન ગિલ અને રિંકુ સિંહ સહિત ચાર રિઝર્વ ખેલાડીઓને 1 કરોડ મળ્યા હતા.
સિલેક્ટર્સ : અજિત અગરકર સહિત તમામ પસંદગીકારોને 1 કરોડ મળ્યા હતા.
બેકગ્રાઉન્ડ સ્ટાફ: ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ, થ્રોડાઉન સ્પેશિયાલિસ્ટ, માલિશ કરનારા અને વિડિયો એનાલિસ્ટને આશરે 2 કરોડ મળ્યા હતા.
