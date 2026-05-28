/SRHને હરાવ્યા બાદ વૈભવ સૂર્યવંશીનો ત્રણ શબ્દોમાં મેસેજ... ગુજરાત ટાઇટન્સ માટે મોટી ચેતવણી !

Vaibhav Sooryavanshi : સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદને હરાવ્યા પછી રાજસ્થાન રોયલ્સના વૈભવ સૂર્યવંશીએ સોશિયલ મીડિયા પર ત્રણ શબ્દોનો મેસેજ શેર કર્યો. આ મેસેજને ક્વોલિફાયર 2માં તેના આગામી પ્રતિસ્પર્ધી ગુજરાત ટાઇટન્સ માટે ખુલ્લો પડકાર અને ચેતવણી માનવામાં આવી રહી છે.
Vaibhav Sooryavanshi : IPL 2026ની એલિમિનેટર મેચમાં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામે માત્ર 29 બોલમાં 97 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમનાર 15 વર્ષીય ઓપનર વૈભવ સૂર્યવંશીનો જલવો હવે સોશિયલ મીડિયા પર જોવા મળી રહ્યો છે. હૈદરાબાદને હરાવ્યા બાદ આ યુવા બેટ્સમેને તેના વિરોધીઓને કડક મેસેજ આપ્યો છે.
મેચમાં ઐતિહાસિક જીત બાદ વૈભવ સૂર્યવંશીએ તેના સત્તાવાર સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પર મેચના ચાર અદભુત ફોટોગ્રાફ્સ પોસ્ટ કર્યા. જો કે, ફોટા કરતાં પણ વધુ ચર્ચા તેની સાથે જોડાયેલ ત્રણ શબ્દોનું કેપ્શન છે, એક કેપ્શન જેણે રાજસ્થાનના આગામી પ્રતિસ્પર્ધી ગુજરાત ટાઇટન્સની ઊંઘ હરામ કરી દીધી છે.
વૈભવ સૂર્યવંશીનો 3 શબ્દોમાં મેસેજ
સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામે 12 છગ્ગા ફટકારીને ઇતિહાસમાં પોતાનું નામ નોંધાવનાર વૈભવ સૂર્યવંશીએ પોતાની પોસ્ટના કેપ્શનમાં ફક્ત ત્રણ શબ્દો લખ્યા: "Hungry For More", જે સંકેત આપે છે કે સફળતાની તેની ભૂખ હજી તૃપ્ત થઈ નથી. 15 વર્ષીય સિક્સર કિંગના આ ત્રણ શબ્દો સ્પષ્ટ કરે છે કે તે હૈદરાબાદ સામેની જીત કે 97 રનના પોતાના વ્યક્તિગત સ્કોરથી સંતુષ્ટ નથી. તેનો ઉદ્દેશ્ય સ્પષ્ટ છે આ ફોર્મ જાળવી રાખવાનો અને IPL 2026 ટુર્નામેન્ટમાં રાજસ્થાન રોયલ્સને વિજય તરફ દોરી જવાનો.
ક્વોલિફાયર-2 પહેલા ગુજરાત ટાઇટન્સ માટે મોટી ચેતવણી !
વૈભવ સૂર્યવંશીના આક્રમક મેસેજને ગુજરાત ટાઇટન્સ માટે સીધી રીતે ચેતવણી માનવામાં આવી રહી છે. એલિમિનેટર મેચમાં જીત મેળવ્યા બાદ રાજસ્થાન રોયલ્સ હવે ક્વોલિફાયર 2માં ગુજરાત ટાઇટન્સનો સામનો કરવા માટે તૈયાર છે. ગુજરાતના કેપ્ટન શુભમન ગિલ અને તેના બોલિંગ યુનિટ માટે વૈભવને રોકવાનો રસ્તો શોધવો એ નિઃશંકપણે સૌથી મોટો પડકાર હશે.
આ સિઝનમાં અત્યાર સુધી 65 છગ્ગા ફટકારીને વૈભવ પહેલાથી જ ક્રિસ ગેલના રેકોર્ડ તોડી ચૂક્યો છે અને 680 રન બનાવીને હાલમાં ટુર્નામેન્ટનો સૌથી સફળ અનકેપ્ડ બેટ્સમેન છે. આ સંદર્ભમાં તેનો આ મેસેજ "Hungry For More" ગુજરાતના બોલિંગ આક્રમણ માટે ચેતવણીની ઘંટડી સમાન છે.
સોશિયલ મીડિયા પર અભિનંદનની વર્ષા
વૈભવ સૂર્યવંશીએ આ પોસ્ટ શેર કરતાની સાથે જ સોશિયલ મીડિયા પર ચાહકો અને ક્રિકેટ જગતના દિગ્ગજોએ શાનદાર ઈનિંગ માટે અભિનંદન પાઠવ્યા હતા અને પ્રતિક્રિયાઓ આપી હતી. ચાહકો ભારપૂર્વક કહી રહ્યા છે કે જે ખેલાડી આટલી નાની ઉંમરે રન અને છગ્ગા માટે આટલી અતૃપ્ત ભૂખ ધરાવે છે, તેને વિશ્વનું કોઈ પણ બોલિંગ આક્રમણ રોકી શકતું નથી.