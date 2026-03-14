છઠ્ઠી ઓવરના બીજા બોલ પર એવું તે શું થયું કે પાકિસ્તાની ખેલાડીને અચાનક છોડવું પડ્યું મેદાન, સ્ટ્રેચર પર લઈ જવાયો હોસ્પિટલ
PAK vs BAN : બાંગ્લાદેશ સામેની બીજી વનડે દરમિયાન પાકિસ્તાનના ઓલરાઉન્ડર હુસૈન તલતને ફિલ્ડિંગ કરતી વખતે ગંભીર ઈજા થઈ હતી. તેના ખભામાં ઈજા થઈ હતી, જેના કારણે તેને તાત્કાલિક સ્ટ્રેચર પર મેદાનની બહાર લઈ જવામાં આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ તેને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો.
Trending Photos
PAK vs BAN : પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે ૩ મેચની ODI શ્રેણીની બીજી મેચ ઢાકાના મીરપુર સ્થિત શેર-એ-બાંગ્લા નેશનલ સ્ટેડિયમમાં રમાઈ હતી. આ મેચ દરમિયાન મેદાન પર એક મોટી દુર્ઘટના બની. પાકિસ્તાનના ઓલરાઉન્ડર હુસૈન તલતને ફિલ્ડિંગ કરતી વખતે ગંભીર ઈજા થઈ હતી.
તલતને ખભામાં ઈજા થઈ હતી અને તેને તાત્કાલિક સ્ટ્રેચર પર મેદાનની બહાર લઈ જવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ તેને સીધો હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યો હતો. બાદમાં પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB)એ એક નિવેદન બહાર પાડીને પુષ્ટિ આપી હતી કે તલતને પ્રાથમિક તપાસ બાદ હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો અને તેની ઈજાની ગંભીરતા વધુ તબીબી પરીક્ષણો પછી જ નક્કી કરવામાં આવશે.
હુસૈન તલતને કેવી રીતે ઈજા થઈ ?
હુસૈન તલતને બાંગ્લાદેશની ઇનિંગની છઠ્ઠી ઓવર દરમિયાન ઈજા થઈ હતી. મોહમ્મદ વસીમ પાકિસ્તાન માટે ઓવર ફેંકી રહ્યો હતો, તેના બીજા બોલ પર લિટન દાસે ઓફ-સાઇડ તરફ એક પાવરફુલ શોટ રમ્યો. બોલ બાઉન્ડ્રી તરફ જઈ રહ્યો હતો અને તલત તેને અટકાવવાના પ્રયાસમાં કવર બાઉન્ડ્રી તરફ ઝડપથી દોડ્યો. તેણે બોલને સીમા રેખા પાર કરતા પહેલા રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ આ દરમિયાન તેનો પગ બાઉન્ડ્રી પરની ફોમ સાથે અથડાયો, જેના કારણે તે સંતુલન ગુમાવી બેઠો. ત્યારબાદ તે સીધો એડવર્ટાઇઝિંગના હોર્ડિંગ્સ સાથે અથડાયો, જેના કારણે તેના ડાબા ખભા પર ગંભીર ઈજા થઈ હતી. તે પીડાથી કણસતો જોવા મળ્યો હતો.
Pakistan all-rounder Hussain Talat sustained a shoulder injury while fielding during the second ODI against Bangladesh.
Talat received immediate medical attention then he has been taken to a hospital for a detailed examination. Get well soon Husain pic.twitter.com/SyKZnNNfwj
— Sohail Imran (@sohailimrangeo) March 13, 2026
તલત ઘાયલ થતાં જ પાકિસ્તાનની મેડિકલ ટીમ મેદાનમાં દોડી ગઈ. ઘટના બાદ મેદાન પર હાજર ખેલાડીઓ અને સ્ટાફ તાત્કાલિક તેની મદદ માટે દોડી ગયા. થોડા સમય પછી એક સ્ટ્રેચર લાવવામાં આવ્યું અને તેને એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો. નોંધનીય છે કે તલત આ મેચ દરમિયાન ક્રીઝ પર લાંબો સમય ટકી શક્યો નહીં, તેણે 13 બોલમાં 9 રન બનાવ્યા હતા.
PCBએ તલતની ઈજા અંગે આપી અપડેટ
પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB)એ હુસૈન તલતને થયેલી ઈજા અંગે અપડેટ આપી છે. PCBએ જણાવ્યું હતું કે તેની તબીબી ટીમે મેદાન પર જ ઈજાની સ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કર્યું હતું, તેની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં લેતા તેને ત્યારબાદ વધુ તપાસ માટે હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો. તલતની ઈજાની ચોક્કસ ગંભીરતા ડોક્ટરો દ્વારા તપાસ બાદ જ નક્કી થશે. તલતની કારકિર્દીની વાત કરીએ તો, તેણે 2019માં ODI ફોર્મેટમાં ડેબ્યૂ કર્યું હતું. 30 વર્ષીય ઓલરાઉન્ડરે આજ સુધી ફક્ત 11 ODI મેચ રમી છે, જેમાં કુલ 224 રન બનાવ્યા છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે