હું સોશિયલ મીડિયાનો પંચિંગ બેગ... શું રિષભ પંત છોડી રહ્યો છે લખનૌની ટીમ? સંજીવ ગોયનકાએ તોડ્યું મૌન!
IPL 2026: IPLની ગત સીઝન લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ (LSG) માટે ખૂબ જ ખરાબ રહી હતી. તેમાં પણ સૌથી વધુ નિશાના પર ટીમનો કેપ્ટન રિષભ પંત રહ્યો હતો, જેનું બેટ આખી સીઝન શાંત રહ્યું હતું અને તેની કેપ્ટનશીપ પર પણ સવાલો ઉઠ્યા હતા. લખનૌએ તેને 27 કરોડની માતબર રકમ આપીને પોતાની સાથે જોડ્યો હતો.
IPL 2026: IPL 2026ની શરૂઆત પહેલા લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સના માલિક સંજીવ ગોયનકાએ કેપ્ટન રિષભ પંત અંગે ચાલી રહેલી અફવાઓ પર મોટું નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે, પંત ટીમ છોડી રહ્યો નથી અને સોશિયલ મીડિયા પર ચાલી રહેલી વાતો પર તેઓ માત્ર હસે છે.
“હું બની ગયો છું પંચિંગ બેગ”
ગોયનકાએ કહ્યું કે, IPL દરમિયાન તેઓ સોશિયલ મીડિયાનો “પંચિંગ બેગ” બની જાય છે. તેમણે કહ્યું કે, "લોકો સતત એવી અટકળો લગાવે છે કે રિષભ પંત ટીમમાં રહેશે કે નહીં. હું આ બધી વાતો પર માત્ર હસું છું. કેટલાક સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મને માત્ર વ્યૂઝ જોઈતા હોય છે."
ખરાબ રહી હતી IPL 2025
IPL 2025માં પંતનું પ્રદર્શન અપેક્ષા મુજબ રહ્યું ન હતું. તેણે ગત સીઝનમાં કુલ 14 મેચમાં 269 રન બનાવ્યા હતા (2017 પછીની સૌથી ખરાબ સીઝન). પંતની કેપ્ટનશીપ પણ શંકાના દાયરામાં રહી હતી, કારણ કે LSG 10 ટીમોમાં 7મા સ્થાને રહી હતી. ટીમને ખાસ કરીને ફાસ્ટ બોલિંગ યુનિટમાં ઈજાઓને કારણે ઘણું નુકસાન થયું હતું.
“ચાર ફાસ્ટ બોલર ન હોય તો કેપ્ટન શું કરે?”
ગોયનકાએ પંતનો બચાવ કરતા કહ્યું કે, “જો કોઈ કેપ્ટન પાસે ચાર ફાસ્ટ બોલર જ ન હોય, તો તે શું કરશે? તમારે પરિસ્થિતિ પણ જોવી જોઈએ. મને પંત પર પૂરો ભરોસો છે.”
27 કરોડનું દબાણ પણ ભારે પડ્યું
પંતને IPL 2025 પહેલા 27 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદવામાં આવ્યો હતો. જેનાથી પંત લીગનો સૌથી મોંઘો ખેલાડી બની ગયો. પરંતુ મોટી કિંમત અને ઈજાઓથી ઝઝૂમતી ટીમને કારણે તેનું પ્રદર્શન પ્રભાવિત થયું હતું. ગોયનકાએ સ્વીકાર્યું કે, ટીમથી ઘણી ભૂલો થઈ હતી. તેમણે કહ્યું કે, “ગયા વર્ષે અમારી પાસે ટ્રોફી જીતવા લાયક ટીમ જ નહોતી. ઓક્શનમાં અને ટીમ બનાવવામાં અમારાથી ભૂલો થઈ હતી. પરંતુ આ વર્ષે અમે તે ખામીઓને દૂર કરી છે.”
2026 માટે મજબૂત ટીમ તૈયાર
IPL 2026 માટે LSGએ સંતુલિત ટીમ બનાવવા પર ફોકસ કર્યું છે.
મયંક યાદવ ફિટ થવાની નજીક છે.
મોહસિન ખાન અને આવેશ ખાન ઉપલબ્ધ છે.
એનરિક નોર્કિયાને 2 કરોડમાં ખરીદ્યો છે.
જોસ ઇંગ્લિસને 8 કરોડમાં ટીમમાં સામેલ કર્યો છે.
ગોયનકાએ કહ્યું રે, “લોકો કહે છે કે ઇંગ્લિસ માટે 8 કરોડ વધારે છે, પરંતુ મને લાગે છે કે આ એક શાનદાર ડીલ છે. જો હું નોર્કિયાને 2 કરોડમાં લઉં છું, તો મને ઇંગ્લિસને લેવાની આઝાદી મળે છે.” LSG પોતાની પ્રથમ મેચ 1 એપ્રિલે પોતાના હોમ ગ્રાઉન્ડ પર દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે રમશે. IPL 2026નો પ્રારંભ 28 માર્ચથી થવા જઈ રહ્યો છે.
