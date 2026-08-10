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'મને નરેન્દ્ર નામથી જ નફરત થઈ ગઈ' કોમનવેલ્થ ગેમ્સના સિલ્વર મેડલિસ્ટે PM મોદીને કેમ કહ્યું આવું ?

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી રવિવારે કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં મેડલ જીતનાર ખેલાડીઓને મળ્યા હતા. આ દરમિયાન ખેલાડીઓએ તેમના અનુભવ શેર કર્યા હતા. રમતગમત મંત્રી મનસુખ માંડવિયા, રમતગમત રાજ્ય મંત્રી રક્ષા ખડસે અને ભારતીય ઓલિમ્પિક એસોસિએશન (IOA)ના પ્રમુખ પી.ટી. ઉષા પણ આ દરમિયાન હાજર રહ્યા હતા.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 10, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 02:37 PM IST
'મને નરેન્દ્ર નામથી જ નફરત થઈ ગઈ' કોમનવેલ્થ ગેમ્સના સિલ્વર મેડલિસ્ટે PM મોદીને કેમ કહ્યું આવું ?

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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