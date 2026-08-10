'મને નરેન્દ્ર નામથી જ નફરત થઈ ગઈ' કોમનવેલ્થ ગેમ્સના સિલ્વર મેડલિસ્ટે PM મોદીને કેમ કહ્યું આવું ?

કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026માં સિલ્વર મેડલ જીતનાર એક ભારતીય બોક્સરે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને કંઈક એવું કહ્યું જેણે બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા. વડાપ્રધાન મોદીએ રવિવારે તેમના નિવાસસ્થાને ભારતના કોમનવેલ્થ ગેમ્સના મેડલ વિજેતાઓ સાથે વાતચીત કરી હતી, જેમાં રમતવીરોના સમર્પણ, સખત મહેનત અને રાષ્ટ્રને ગૌરવ અપાવવામાં યોગદાન બદલ પ્રશંસા કરી હતી. વાતચીત દરમિયાન વડાપ્રધાને ભારત માટે સફળતા પ્રાપ્ત કરવા માટે વર્ષોથી તેમના સતત પ્રયાસોની પ્રશંસા કરી.
આ દરમિયાન પુરુષોની 90+ કિગ્રા કેટેગરીમાં સિલ્વર મેડલ જીતનાર ભારતીય બોક્સર નરેન્દ્ર બેરવાલે વડાપ્રધાન સાથે તેમની બોક્સિંગ કારકિર્દીનો એક રસપ્રદ કિસ્સો શેર કર્યો. તેણે 2015ના વર્લ્ડ મિલિટરી ગેમ્સમાં પાકિસ્તાની બોક્સરને હરાવ્યા પછી બનેલી એક ઘટનાને યાદ કરી. આ ઘટનાને યાદ કરતાં બેરવાલે વડાપ્રધાન મોદીને કહ્યું કે તેમના પ્રતિસ્પર્ધી તેમના જીવનમાં 'નરેન્દ્ર' નામના વારંવાર ઉપયોગથી પરેશાન થઈ ગયો હતો.
'મને નરેન્દ્ર નામથી નફરત થઈ ગઈ'
પીએમ મોદીની યુટ્યુબ ચેનલ પર શેર કરાયેલા એક વીડિયોમાં નરેન્દ્ર બરવાલે કહ્યું, પાકિસ્તાની બોક્સરે મને કહ્યું કે, તમારું નામ નરેન્દ્ર છે, તમારા કોચનું નામ નરેન્દ્ર છે અને તમારા વડાપ્રધાનનું નામ નરેન્દ્ર છે. મને નરેન્દ્ર નામથી નફરત થઈ ગઈ છે. વડાપ્રધાન મોદીએ કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં મેડલ જીતનારા ભારતીય ખેલાડીઓ સાથે વાતચીત કરી અને દેશને ગૌરવ અપાવવામાં તેમના સમર્પણ, સખત મહેનત અને યોગદાન બદલ તેમને અભિનંદન આપ્યા.
#WATCH | "Pakistani boxer said to me 'Aapka naam Narender hai, aapke coach ka naam Narender hai, aapke Pradhan Mantri ka naam Narendra hai. Mujhe Narendra naam se nafrat ho gayi hai'..." says Heavyweight boxer and silver medallist Narender Berwal narrating his conversation with a… pic.twitter.com/qvmwO5D2sz
— ANI (@ANI) August 10, 2026
કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ભારતનું બોક્સિંગ પ્રદર્શન
10 મેડલ સાથે કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ભારતનું અત્યાર સુધીનું શ્રેષ્ઠ બોક્સિંગ પ્રદર્શન રહ્યું. ભારતે ગ્લાસગોમાં તેના કોમનવેલ્થ ગેમ્સ અભિયાનનું સમાપન કુલ 39 મેડલ (19 ગોલ્ડ, 17 સિલ્વર અને 9 બ્રોન્ઝ) સાથે કર્યું, જે એકંદર મેડલ સ્ટેન્ડિંગમાં ચોથું સ્થાન મેળવ્યું. ગ્લાસગો ગેમ્સ 11 દિવસની સ્પર્ધા પછી પૂર્ણ થઈ, જેમાં સ્કોટલેન્ડે ઔપચારિક રીતે કોમનવેલ્થ ગેમ્સનો ધ્વજ અને બેટન ભારતને સોંપ્યો, હવે 2030માં અમદાવાદમાં કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું આયોજન થશે.