ગુજરાતી ન્યૂઝSportsIND vs ENG મેચમાં મહારાષ્ટ્રના ક્રિકેટરની અચાનક એન્ટ્રી, ICCએ કરી મોટી જાહેરાત

IND vs ENG મેચમાં મહારાષ્ટ્રના ક્રિકેટરની અચાનક એન્ટ્રી, ICCએ કરી મોટી જાહેરાત

T20 World Cup 2026 : ટીમ ઈન્ડિયા અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચે 5 માર્ચના રોજ બીજી સેમિફાઈનલ મેચ રમાશે. આ મેચને લઈને ICCએ એક મોટી જાહેરાત કરી છે. આ જાહેરાતના ભાગરૂપે મહારાષ્ટ્રના એક ક્રિકેટરની અચાનક એન્ટ્રી થઈ છે. 
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 03, 2026, 04:06 PM IST

IND vs ENG મેચમાં મહારાષ્ટ્રના ક્રિકેટરની અચાનક એન્ટ્રી, ICCએ કરી મોટી જાહેરાત

T20 World Cup 2026 : T20 વર્લ્ડ કપની બે સૌથી મહત્વપૂર્ણ મેચ 4 અને 5 માર્ચે રમાશે. વિજેતા ટીમો ટુર્નામેન્ટની ફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કરશે. ભારત, ઇંગ્લેન્ડ, દક્ષિણ આફ્રિકા અને ન્યુઝીલેન્ડ સેમિફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થઈ ગયા છે. આ બે મેચ પહેલા ICCએ એક મોટી જાહેરાત કરી. આ મહત્વપૂર્ણ જાહેરાતને કારણે મહારાષ્ટ્રના એક ક્રિકેટરની ભારત-ઇંગ્લેન્ડ મેચમાં અચાનક એન્ટ્રી થઈ છે. 

ICCએ મેચ ઓફિશિયલની કરી જાહેરાત 

ICC દ્વારા જાહેર કરાયેલી માહિતી અનુસાર, અમીરાત ICC એલીટ પેનલના અનુભવી અમ્પાયરો અને રેફરી નોકઆઉટ મેચોમાં અમ્પાયરિંગ કરશે. રિચાર્ડ ઇલિંગવર્થ અને એલેક્સ વ્હાર્ફને ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે દક્ષિણ આફ્રિકા-ન્યુઝીલેન્ડ મેચ માટે ઓન-ફિલ્ડ અમ્પાયર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. ભારતના નીતિન મેનન થર્ડ અમ્પાયર તરીકે કામ કરશે, જ્યારે જવાગલ શ્રીનાથ મેચ રેફરી રહેશે.

 

IND vs ENG મેચમાં મહારાષ્ટ્રના ક્રિકેટરની એન્ટ્રી

ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે ટુર્નામેન્ટની બીજી સેમિફાઇનલ વાનખેડે ખાતે રમાશે. આ મેચ માટે ન્યુઝીલેન્ડના ક્રિસ ગેફની અને દક્ષિણ આફ્રિકાના અલાઉદ્દીન પાલેકરને ફિલ્ડ અમ્પાયર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. એડ્રિયન હોલ્ડસ્ટોકને થર્ડ અમ્પાયર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે પોલ રીફેલ ચોથા અમ્પાયર રહેશે. એન્ડી પાયક્રોફ્ટ મેચ રેફરી તરીકે ફરજ બજાવશે.

ઓન-ફિલ્ડ અમ્પાયર અલાઉદ્દીન પાલેકર ભારતીય મૂળના છે. અલાઉદ્દીન મહારાષ્ટ્રના રત્નાગિરિના રહેવાસી છે. તેમને અમ્પાયરિંગનો બહોળો અનુભવ છે અને તેઓ ICCના એલીટ પેનલનો ભાગ છે.

