હેરિસ પર બે મેચનો પ્રતિબંધ, તો સૂર્યાને પણ...એશિયા કપ વિવાદ પર ICCએ ફટકારી સજા
ભારત-પાકિસ્તાન એશિયા કપ 2025 મેચ દરમિયાન આચારસંહિતાના ઉલ્લંઘન બદલ ICCએ ખેલાડીઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરી છે. સૂર્યકુમાર યાદવ, હરિસ રૌફ અને ફરહાનને કલમ 2.21 હેઠળ દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા.
આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (ICC)ની બેઠક મંગળવારે દુબઈમાં મળી હતી. બેઠક દરમિયાન એશિયા કપ વિવાદનો મુદ્દો ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ ICCએ પાકિસ્તાની ખેલાડી હરિસ રૌફને બે મેચ માટે સસ્પેન્ડ કર્યો હતો, જ્યારે ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવને દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો.
નોંધનીય છે કે એશિયા કપ 2025માં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ફાઇનલ સહિત ત્રણ મેચ રમાઈ હતી. આ મેચો દરમિયાન ખેલાડીઓ વચ્ચે તણાવ થયો હતો, જેને ICCએ આચારસંહિતાનું ઉલ્લંઘન ગણાવ્યું હતું.
દુબઈમાં મળેલી બેઠકમાં, ICCએ ભારત-પાકિસ્તાન મેચ દરમિયાન ખેલાડીઓ દ્વારા આચારસંહિતાના ઉલ્લંઘન અંગે પોતાનો નિર્ણય જાહેર કર્યો. તેના નિર્ણયમાં ICCએ જણાવ્યું હતું કે વિવિધ મેચોમાં પાંચ ખેલાડીઓ સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે, જેમાં સૂર્યકુમાર યાદવ, જસપ્રીત બુમરાહ, અર્શદીપ સિંહ, હરિસ રૌફ અને સાહિબજાદા ફરહાનનો સમાવેશ થાય છે.
આ બધા કેસ સપ્ટેમ્બર 2025માં 14, 21 અને 28 સપ્ટેમ્બરના રોજ રમાયેલી ત્રણ એશિયા કપ મેચ સાથે સંબંધિત છે. આ કેસોની સુનાવણી અમીરાત ICC એલિટ પેનલ ઓફ મેચ રેફરીના સભ્યો દ્વારા કરવામાં આવી હતી. ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે એશિયા કપનો પહેલો મુકાબલો 14 સપ્ટેમ્બરના રોજ થયો હતો. મેચ રેફરી રિચી રિચાર્ડસનએ આ મેચ દરમિયાન થયેલા વિવાદ અંગે સુનાવણી હાથ ધરી હતી.
સૂર્યકુમાર યાદવને મેચ ફીના 30 ટકા દંડ
સૂર્યકુમાર યાદવને ICC આચારસંહિતાની કલમ 2.21નું ઉલ્લંઘન કરવાનો દોષી ઠેરવવામાં આવ્યો હતો, જે રમતને બદનામ કરતી આચરણ સાથે સંબંધિત છે. તેને તેની મેચ ફીના ૩૦ ટકા દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો અને બે ડિમેરિટ પોઈન્ટ આપવામાં આવ્યા હતા.
સાહિબજાદા ફરહાન ને આ જ કલમનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ સત્તાવાર ચેતવણી અને એક ડિમેરિટ પોઈન્ટ આપવામાં આવ્યો હતો. હરિસ રૌફપણ આ જ ઉલ્લંઘનનો દોષી ઠેરવવામાં આવ્યો હતો. તેને તેની મેચ ફીના ૩૦ ટકા દંડ અને બે ડિમેરિટ પોઈન્ટ મળ્યા.
21 સપ્ટેમ્બર, 2025 – ભારત vs પાકિસ્તાન
આ મેચની સુનાવણી મેચ રેફરી એન્ડી પાયક્રોફ્ટ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. અર્શદીપ સિંહ (ભારત) પર કલમ 2.6 હેઠળ આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો, જે અભદ્ર અથવા અપમાનજનક હાવભાવથી સંબંધિત છે. જોકે, તપાસ બાદ તેને નિર્દોષ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો અને કોઈ દંડ લાદવામાં આવ્યો નહોતો.
જોકે, ટુર્નામેન્ટની ફાઇનલમાં બે ખેલાડીઓ પર કાર્યવાહીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. જસપ્રીત બુમરાહ (ભારત) પર કલમ 2.21 હેઠળ આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો અને તેને સત્તાવાર ચેતવણી અને એક ડિમેરિટ પોઈન્ટ મળ્યો હતો. તેણે દંડ સ્વીકારી લીધો હતો, તેથી ઔપચારિક સુનાવણીની જરૂર નહોતી.
હરિસ રૌફ ફરી એકવાર તે જ કલમનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ દોષિત ઠર્યો હતો. રિચી રિચાર્ડસનની અધ્યક્ષતામાં થયેલી સુનાવણીમાં, તેને તેની મેચ ફીના ૩૦ ટકા દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો અને બે વધારાના ડિમેરિટ પોઈન્ટ આપવામાં આવ્યા હતા.
રૌફ પર બે મેચ માટે પ્રતિબંધ
રૌફ બે વાર દોષિત ઠર્યો હતો. આ સાથે રૌફના કુલ ડિમેરિટ પોઈન્ટ ચાર થઈ ગયા છે, જેનાથી તેને બે સસ્પેન્શન પોઈન્ટ મળ્યા છે. ICCના શિસ્ત માળખા મુજબ, આ દંડ તેને 4 અને 6 નવેમ્બર, 2025ના રોજ દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની બે ODI મેચોમાંથી સસ્પેન્ડ કરે છે.
ICCના નિયમો અનુસાર, જો કોઈ ખેલાડીને 24 મહિનાના સમયગાળામાં ચાર કે તેથી વધુ ડિમેરિટ પોઈન્ટ મળે છે, તો તેને સસ્પેન્શન પોઈન્ટમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવે છે. બે સસ્પેન્શન પોઈન્ટ એટલે એક ટેસ્ટ અથવા બે ODI/T20 મેચો માટે પ્રતિબંધ. 24 મહિના પછી ડિમેરિટ પોઈન્ટ સમાપ્ત થાય છે.
