ગુજરાતી ન્યૂઝSportsT20 World Cup 2026: સેમીફાઈનલ મેચ પહેલા ICC ની મોટી જાહેરાત, આ 10 દિગ્ગજ કરશે જીત-હારનો નિર્ણય

T20 World Cup 2026: સેમીફાઈનલ મેચ પહેલા ICC ની મોટી જાહેરાત, આ 10 દિગ્ગજ કરશે જીત-હારનો નિર્ણય

T20 World Cup 2026 Semifinals Match Officials: આઈસીસી ટી20 વિશ્વકપ 2026ની ચેમીફાઈનલ મેચ 4 અને 5 માર્ચે રમાશે. આ મોટી મેચ પહેલા આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદે મેચ ઓફિશિયલની જાહેરાત કરી દીધી છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 03, 2026, 01:34 PM IST
  • 4 માર્ચે સાઉથ આફ્રિકા અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાશે સેમીફાઈનલ
  • 5 માર્ચે ભારત અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચે વાનખેડેમાં ટક્કર
  • આઈસીસીએ સેમીફાઈનલ માટે મેચ ઓફિશિયલ્સની કરી જાહેરાત

T20 World Cup 2026 Semifinals Match Officials: આઈસીસી ટી20 વિશ્વકપ 2026 પોતાના છેલ્લા સ્ટેજમાં પહોંચી ગયો છે. ભારત, ઈંગ્લેન્ડ, સાઉથ આફ્રિકા અને ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમો રેસમાં બચી છે. આ વચ્ચે સેમીફાઈનલ પહેલા આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદે મેચ ઓફિશિયલ્સનું લિસ્ટ જાહેર કર્યું છે. આ બધી મેચ ઓફિશિયલ એમિરેટ્સ આઈસીસી એલીટ પેનલ ઓફ મેચ રેફરી અને અમ્પાયરોમાંથી પસંદ કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં અનુભવી નામ સામેલ છે.

ભારત-ઈંગ્લેન્ડ મેચમાં કોણ કરશે અમ્પાયરિંગ?
ટીમ ઈન્ડિયા પોતાની સેમીફાઈનલ મેચ 5 માર્ચે મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં ઈંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ રમાશે. આ મેચ ભારતીય સમયાનુસાર સાંજે 7 કલાકે રમાશે. આ મુકાબલામાં ઓન-ફીલ્ડ અમ્પાયરની ભૂમિકા ક્રિસ ગેફેની અને અલાઉદ્દીન પાલેકર નિભાવશે. તો એડ્રિયન હોલ્ડસ્ટોક થર્ડ અમ્પાયર હશે. ચોથા અમ્પાયરની ભૂમિકામાં પોલ રીફેલ જોવા મળશે. આ સિવાય એન્ડી પાઇક્રોફ્ટને મેચ રેફરી તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે.

મહત્વનું છે કે ક્રિસ ગેફેનીએ 2024 ટી20 વિશ્વકપમાં એક સેમીફાઈનલમાં અમ્પાયરિંગ કર્યું હતું, આ મુકાબલો પણ ભારત અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચે રમાયો હતો. તો અલાઉદ્દી પાલેકરે આ ટૂર્નામેન્ટમાં ઈંગ્લેન્ડની બે મેચો અને ભારત-નેધરલેન્ડ મેચમાં ભૂમિકા નિભાવી હતી.

પ્રથમ સેમીફાઈનલ માટે પણ જાહેરાત
પ્રથમ સેમીફાઈનલ સાઉથ આફ્રિકા અને ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમો વચ્ચે 4 માર્ચે કોલકત્તાના ઐતિહાસિક ઈડન ગાર્ડન્સમાં સાંજે 7 કલાકે રમાશે. આ મેચ માટે ઓન-ફીલ્ડ અમ્પાયર રિચર્ડ ઇલિંગવર્થ અને એલેક્સ વાર્કને પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. ભારતના નીતિન મેનન થર્ડ અમ્પાયરની ભૂમિકામાં હશે. તો રોડ ટકર ફોર્થ અમ્પાયર અને જવાગલ શ્રીનાથ મેચ રેફરી હશે.

મહત્વનું છે કે ઇલિંગવર્થે 2024 ટી20 વિશ્વકપમાં સાઉથ આફ્રિકાની સેમીફાઈનલ મેચ દરમિયાન અમ્પાયરિંગ કર્યું હતું. તો એલેક્સ વાર્ક આ ટૂર્નામેન્ટમાં ન્યૂઝીલેન્ડ માટે એક ગ્રુપ મેચમાં સામેલ રહ્યાં હતા. બીજીતરફ ભારતીય અમ્પાયર નીતિન મેનન થર્ડ અમ્પાયરની ભૂમિકા ભજવશે.

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

t20 world cup 2026ICC Announced Semifinals Match officials

