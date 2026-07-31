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ICC એ ક્રિકેટ વિશ્વકપ 2027ના વેન્યૂની કરી જાહેરાત, આ 12 શહેરોમાં રમાશે મેચ

આગામી ક્રિકેટ વિશ્વકપ સાઉથ આફ્રિકા, ઝિમ્બાબ્વે અને નામીબિયાની યજમાનીમાં રમાશે. આ વિશ્વકપને લઈને ઉત્સાહ વધી રહ્યો છે. હવે આઈસીસીએ જણાવી દીધું છે કે ક્રિકેટ વિશ્વકપ 2027ના મુકાબલા ક્યા-ક્યા સ્ટેડિયમમાં રમાશે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 31, 2026, 12:09 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 12:09 PM IST
ICC એ ક્રિકેટ વિશ્વકપ 2027ના વેન્યૂની કરી જાહેરાત, આ 12 શહેરોમાં રમાશે મેચ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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