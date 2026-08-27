/ICCએ આ ક્રિકેટર પર લગાવ્યો 15 મહિનાનો પ્રતિબંધ, આ ભૂલ પડી ગઈ ભારે

Asif Khan Ban : ગયા વર્ષે ડોપિંગ ટેસ્ટ દરમિયાન પ્રતિબંધિત એનાબોલિક સ્ટીરોઈડનો ટેસ્ટ પોઝિટિવ આવ્યા બાદ પાકિસ્તાનમાં જન્મેલા યુએઈના બેટ્સમેન આસિફ ખાન પર 15 મહિનાનો પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. 8 સપ્ટેમ્બર, 2025ના રોજ હાથ ધરવામાં આવેલા એક ટેસ્ટમાં મેસ્ટેરોલોનના મેટાબોલાઇટની હાજરીની પુષ્ટિ થઈ હતી. આ ટેસ્ટોસ્ટેરોનનું લેવલ વધારવા માટે વપરાતો પદાર્થ છે. આ પ્રતિબંધ 8 સપ્ટેમ્બર, 2025થી લાગુ ગણાશે અને આ વર્ષની 7 ડિસેમ્બર સુધી ચાલશે.
આસિફ ખાને સજા સ્વીકારી
ICC એ જણાવ્યું હતું કે, 36 વર્ષીય આસિફે ICC એન્ટી-ડોપિંગ કોડની કલમ 2.1ના ઉલ્લંઘનનો સ્વીકાર કર્યો છે અને વર્લ્ડ એન્ટી-ડોપિંગ એજન્સી (WADA) અને ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC) સાથે આ મામલાને ઉકેલવા માટેના કરાર હેઠળ સજા સ્વીકારી છે. ICC એ ઉમેર્યું હતું કે, આસિફને 8 ઓક્ટોબરથી ટીમ સાથે તાલીમ લેવાની અથવા ક્લબ અથવા ICC સભ્ય સંગઠનની સુવિધાઓનો ઉપયોગ કરવાની પરવાનગી આપવામાં આવશે, પરંતુ તે 8 ડિસેમ્બરથી જ સ્પર્ધાત્મક ક્રિકેટમાં પાછા ફરવા માટે પાત્ર રહેશે.
2022થી આસિફ દ્વારા રમાયેલી મેચો
8 સપ્ટેમ્બર, 2025થી 29 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ તેના કામચલાઉ સસ્પેન્શન સુધી આસિફના વ્યક્તિગત પરિણામો રદબાતલ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. 2022માં તેની શરૂઆતથી આસિફે UAE માટે 38 ODI અને 56 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે. આ બેટ્સમેન 2017માં UAE ગયો હતો. તે પહેલાં, તેણે પાકિસ્તાનના સ્થાનિક ક્રિકેટ સર્કિટમાં 32 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચ રમી હતી.
બોદુગુમ અખિલેશ રેડ્ડીને પણ ફટકારી હતી સજા
આ મહિનાની શરૂઆતમાં ICCએ યુએસ ક્રિકેટર બોદુગુમ અખિલેશ રેડ્ડીને ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી સંહિતાના ત્રણ નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ દોષિત ઠેરવ્યા બાદ આઠ વર્ષ માટે તમામ ક્રિકેટ પ્રવૃત્તિઓમાંથી પ્રતિબંધિત કર્યો હતો. આ પ્રતિબંધ 21 નવેમ્બર, 2025થી અમલમાં ગણવામાં આવ્યો છે અને તે નવેમ્બર 2033 સુધી ચાલશે. અખિલેશે યુએસએ માટે ચાર T20 મેચ રમી હતી, જે બધી એપ્રિલ 2025માં રમાઈ હતી.
અખિલેશ રેડ્ડીએ તપાસમાં અવરોધ ઊભો કર્યો
રેડ્ડી સામેના આરોપો અબુ ધાબી T10 લીગની 2025 આવૃત્તિ સાથે સંબંધિત છે, જ્યાં ICCએ અમીરાત ક્રિકેટ બોર્ડ વતી 'ડેઝિગ્નેટેડ એન્ટી-કરપ્શન ઓફિસિયલ' (DACO) તરીકે કામ કર્યું હતું. અખિલેશને કોડની કલમ 2.1.1નું ઉલ્લંઘન કરવાનો દોષી ઠેરવવામાં આવ્યો હતો. આ કલમ ફિક્સિંગ, છેડછાડ અથવા મેચના પરિણામ, પ્રગતિ, આચરણ અથવા અન્ય કોઈપણ પાસાને અયોગ્ય રીતે પ્રભાવિત કરવાનો પ્રયાસ કરવા સંબંધિત છે.
તેને કલમ 2.1.4 હેઠળ પણ દોષી ઠેરવવામાં આવ્યો હતો, જેમાં કલમ 2.1.1નું ઉલ્લંઘન કરવા માટે બીજા ખેલાડીને વિનંતી કરવી, પ્રેરિત કરવી, લલચાવવું, સૂચના આપવી, સમજાવવું, પ્રોત્સાહિત કરવું અથવા ઇરાદાપૂર્વક સુવિધા આપવી શામેલ છે. વધુમાં, ટ્રિબ્યુનલે તેમને કલમ 2.4.7ના ઉલ્લંઘન બદલ દોષિત ઠેરવ્યા. એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું કે તેણે તેના મોબાઇલમાંથી ડેટા અને મેસેજ કાઢી નાખીને તપાસમાં અવરોધ ઊભો કર્યો હતો.