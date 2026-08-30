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ICCનો મોટો નિર્ણય, શ્રીલંકા પાસેથી છીનવાઈ ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીની યજમાની! જાણો કઈ ભૂલની મળી સજા

Womens Champions Trophy : ICCએ શ્રીલંકા અંગે એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. આવતા વર્ષે શ્રીલંકામાં યોજાનારી મહિલા ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી હવે ત્યાં યોજાશે નહીં. ICC પાસે આ નિર્ણય પાછળ કેટલાક કારણો પણ છે. ત્યારે ICCએ શ્રીલંકા પાસેથી કેમ યજમાની છીનવી લીધી છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 30, 2026, 06:08 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 06:08 PM IST
ICCનો મોટો નિર્ણય, શ્રીલંકા પાસેથી છીનવાઈ ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીની યજમાની! જાણો કઈ ભૂલની મળી સજા

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

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