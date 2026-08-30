/ICCનો મોટો નિર્ણય, શ્રીલંકા પાસેથી છીનવાઈ ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીની યજમાની! જાણો કઈ ભૂલની મળી સજા

Womens Champions Trophy : છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં શ્રીલંકાના ક્રિકેટ સ્તરમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે. અનુભવી ખેલાડીઓના ગયા પછી ટીમ પાટા પર પાછા ફરવા માટે સંઘર્ષ કરી રહી છે. એક સમયે એક મજબૂત માનવામાં આવતી શ્રીલંકાની ટીમ હવે નબળી ટીમોમાં સ્થાન ધરાવે છે.
શ્રીલંકાને લાગ્યો મોટો ઝટકો
આ દરમિયાન શ્રીલંકાને ICC તરફથી ખરાબ સમાચાર મળ્યા છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (ICC)એ 2027માં યોજાનારી પ્રથમ મહિલા ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી માટે દેશ પાસેથી યજમાનીના અધિકારો છીનવી લઈને શ્રીલંકા ક્રિકેટને મોટો ફટકો આપ્યો છે. આ ટુર્નામેન્ટ 14 થી 28 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન યોજાવાની હતી, પરંતુ તે હવે શ્રીલંકાની ધરતી પર યોજાશે નહીં.
શ્રીલંકા ક્રિકેટ બોર્ડમાં સરકારી દખલગીરીને આ નિર્ણયનું મુખ્ય કારણ ગણાવવામાં આવ્યું છે. ICCનો એક કડક નિયમ છે કે કોઈપણ દેશના ક્રિકેટ બોર્ડમાં સીધા સરકારી નિયંત્રણ અથવા દખલગીરી હોવી જોઈએ નહીં.
ICCએ આ પગલું શા માટે લીધું ?
આ વર્ષના એપ્રિલમાં શ્રીલંકાની સરકારે અસ્થાયી રૂપે બોર્ડ પર નિયંત્રણ મેળવ્યું અને ક્રિકેટ કામગીરીની દેખરેખ માટે પરિવર્તન સમિતિની સ્થાપના કરી. ICCએ વારંવાર બોર્ડને ચૂંટણીઓ યોજવા અને સ્વતંત્ર સંસ્થા બનાવવા માટે વિનંતી કરી છે, પરંતુ આવું થયું નથી. આ કાર્યવાહીના અભાવથી નારાજ, ICCએ આ કડક પગલું ભર્યું છે.
હવે મેચો ક્યાં યોજાશે ?
ટ્રાન્સફોર્મેશન કમિટીના સેક્રેટરી પ્રકાશ શેફ્ટરે આ ઘટનાક્રમની પુષ્ટિ કરી છે. તેમણે સ્વીકાર્યું કે ટુર્નામેન્ટ શ્રીલંકાથી બહાર ખસેડવામાં આવી છે. જ્યારે તે હવે અન્યત્ર રમાશે, ત્યારે નવું સ્થળ હજુ સુધી નક્કી કરવામાં આવ્યું નથી.
શ્રીલંકા પહેલા પણ આનો સામનો કરી ચૂક્યું છે
ઉલ્લેખનીય છે કે શ્રીલંકા ક્રિકેટ બોર્ડને અગાઉ 2023-24 સમયગાળા દરમિયાન સમાન સરકારી દખલગીરીને કારણે થોડા મહિનાઓ માટે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યું હતું. તે સમયે બોર્ડે ભારે કિંમત ચૂકવી, 2024 મેન્સ અંડર-19 વર્લ્ડ કપ માટે યજમાન અધિકારો ગુમાવ્યા, જે પછીથી દક્ષિણ આફ્રિકાને આપવામાં આવ્યા.
ટુર્નામેન્ટનું શું થશે ?
આ છ ટીમોની ટુર્નામેન્ટ માટે નવું યજમાન હજુ સુધી નક્કી થયું નથી. આ બાબતે આગામી ICC બોર્ડ મીટિંગમાં નિર્ણય લેવામાં આવશે. આ ઘટનાક્રમે બીજો એક મોટો પ્રશ્ન ઉભો કર્યો છે, શું શ્રીલંકાની મહિલા ટીમ હવે ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લઈ શકશે? મૂળરૂપે યજમાન રાષ્ટ્રને ટોચની ક્રમાંકિત ટીમોની સાથે સીધો પ્રવેશ મળવાનો હતો. શ્રીલંકા હાલમાં છઠ્ઠા ક્રમે છે. હવે જ્યારે યજમાન અધિકારો રદ કરવામાં આવ્યા છે, ત્યારે ટુર્નામેન્ટમાં તેમની ભાગીદારી પણ જોખમમાં છે.