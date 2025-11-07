ICCનો ઐતિહાસિક નિર્ણય, વર્લ્ડ કપમાં કર્યો મોટો બદલાવ; ટીમોની સંખ્યામાં કરાયો વધારો
Womens ODI World Cup: ICCએ એક ખૂબ જ મોટી જાહેરાત કરી છે. ICCએ બોર્ડ મીટિંગમાં 2029માં મહિલા વનડે વર્લ્ડ કપમાં ટીમોની સંખ્યા 8થી વધારીને 10 કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.
Womens ODI World Cup: ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC)એ વર્લ્ડ કપ 2025ની અપાર સફળતા બાદ એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. ICCએ 7 નવેમ્બરના રોજ ઐતિહાસિક જાહેરાત કરી છે, જેમાં વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લેતી ટીમોની સંખ્યા વધારવામાં આવી છે. ICC અનુસાર, 2029ના મહિલા ODI વર્લ્ડ કપમાં હવે 8 નહીં, પરંતુ 10 ટીમો ભાગ લેશે. આ નિર્ણય દુબઈમાં યોજાયેલી ICC બોર્ડની બેઠકમાં લેવામાં આવ્યો છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય મહિલા ક્રિકેટના વૈશ્વિક વિકાસ અને સ્પર્ધાત્મકતાને આગળ વધારવાનો છે.
તાજેતરમાં પૂર્ણ થયેલા મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025માં 8 ટીમોએ ભાગ લીધો હતો. ટીમ ઇન્ડિયાએ નવી મુંબઈમાં રમાયેલી ફાઇનલમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને 52 રનથી હરાવીને પહેલીવાર ICC વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો. અત્યાર સુધી મહિલા ODI વર્લ્ડ કપમાં ફક્ત આઠ ટીમો જ ભાગ લેવા માટે લાયક હતી, પરંતુ વધતા પ્રદર્શન સ્તર, દર્શકોની રુચિ અને મહિલા ક્રિકેટના ઝડપથી વિસ્તરતા વ્યાપને જોતાં ICCએ ટુર્નામેન્ટનો વિસ્તાર કરવાનો નિર્ણય લીધો. આ ફેરફાર 2029 વર્લ્ડ કપમાં પહેલીવાર લાગુ કરવામાં આવશે.
ICCએ આપ્યું નિવેદન
ICCએ એક પ્રેસ રિલીઝમાં જણાવાયું કે, ICC બોર્ડ મહિલા વર્લ્ડ કપ ઇવેન્ટની સફળતાને આગળ વધારવા માટે આગામી ટુર્નામેન્ટમાં ટીમોની સંખ્યા 8થી વધારીને 10 કરવા પર સંમત થયું છે. રિલીઝમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે, "આશરે 300,000 દર્શકોએ સ્ટેડિયમમાં આ ટુર્નામેન્ટ જોઈ, જેમાં કોઈપણ મહિલા ક્રિકેટ ઇવેન્ટ માટે દર્શકોની હાજરીનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે. આ ટુર્નામેન્ટમાં દર્શકોની સંખ્યામાં પણ વધારો થયો અને દુનિયાભરમાં ઓન-સ્ક્રીન પ્રેક્ષકો માટે એક નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે, જેમાં ભારતમાં લગભગ 50 કરોડ દર્શકો હતા."
મહિલા ક્રિકેટની પ્રગતિ ચોંકાવનારી
ICCના આ ઐતિહાસિક નિર્ણયથી મહિલા ક્રિકેટને નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જવાની અને ઉભરતી ટીમોને આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર તેમની ક્ષમતા દર્શાવવાની તક મળવાની અપેક્ષા છે. તેમાં કોઈ શંકા નથી કે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં મહિલા ક્રિકેટે જબરદસ્ત પ્રગતિ કરી છે. ભારત, ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઇંગ્લેન્ડ જેવી ટીમો સતત શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહી છે, જ્યારે બાંગ્લાદેશ, આયર્લેન્ડ અને શ્રીલંકા જેવી ટીમો પણ હવે તેમની રમતને આગલા સ્તર પર લઈ જવામાં સફળ રહી છે.
