/અમદાવાદમાં ICC બોર્ડ મીટિંગ... મોહસિન નકવીને અપાયું આમંત્રણ, શું ભારત આવશે PCB ચેરમેન?

ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે સંબંધો ખરાબ છે. ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડ અને પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ વચ્ચે પણ વિવાદ જોવા મળ્યો હતો. તેવામાં બધાની નજર તેના પર છે કે આગામી આઈસીસી બોર્ડ મીટિંગમાં હાજરી આપવા પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડના ચેરમેન ભારત આવશે કે નહીં?
અમદાવાદમાં ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ-2026ની ફાઈનલ 31 મેએ રમાવાની છે. આ પહેલા આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદની બેઠક પણ અમદાવાદમાં યોજાવાની છે. 21 મેએ ICC ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ કમિટીની વર્ચ્યુઅલ બેઠક યોજાશે, જ્યારે 30 અને 31 મેએ આઈસીસી બોર્ડની મહત્વની બેઠક અમદાવાદમાં યોજાશે.
પરંતુ આ બેઠક પહેલા મોટો સવાલ છે કે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડના ચેરમેન મોહસિન નકવી ભારતમાં આવશે કે નહીં. ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ખરાબ સંબંધને જોતા મોહસિન નકવીની હાજરીને લઈને અનિશ્ચિતતા યથાવત છે. સામાન્ય રીતે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડના ચેરમેન આઈસીસી બોર્ડ બેઠકમાં વ્યક્તિગત રૂપે સામેલ થયા હોય છે, પરંતુ વર્તમાન સ્થિતિને જોતા સ્પષ્ટ નથી કે નકવી ભારત આવશે કે ઓનલાઈન જોડાશે.
હજુ સુધી ભારતને મળી નથી એશિયા કપ ટ્રોફી
મોહસિન નકવી પાછલા વર્ષે એશિયા કપ વિવાદને લઈને ચર્ચામાં રહ્યા હતા. ભારતના ચેમ્પિયન બન્યા બાદ પણ તેમણે ટ્રોફી અને મેડલ ભારકીય ક્રિકેટ બોર્ડને સોંપ્યા નથી. રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે તે ટ્રોફી હજુ પણ દુબઈ સ્થિત તેમની ઓફિસમાં રાખવામાં આવી છે.
મોહસિન નકવીએ બીસીસીઆઈની માફી માંગવાનો પણ ઇનકાર કરી દીધો હતો અને કહ્યું હતું કે ભારતીય ટીમ દુબઈ આવી ટ્રોફી લઈ જાય. આ વિવાદ બાદ બીસીસીઆઈ અને પીસીબીના સંબંધમાં તણાવ વધી ગયો હતો. પરંતુ બીસીસીઆઈએ આ મામલાને આઈસીસી સામે ઉઠાવવાની વાત કહી હતી, પરંતુ આ વિવાદનો હજુ કોઈ ઉકેલ આવ્યો નથી.
ભારતીય ટીમે 26/11 મુંબઈ આતંકી હુમલા બાદ પાકિસ્તાનનો પ્રવાસ કર્યો નથી. ભારત આઈસીસી ટૂર્નામેન્ટ અને એશિયા કપમાં પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ પોતાની મેચ તટસ્થ સ્થળે રમે છે.