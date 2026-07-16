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ICCનો માસ્ટરસ્ટ્રોક, વર્લ્ડ કપમાં ભારત-પાકિસ્તાનની ત્રણ વખત ટક્કર પાક્કી ! જાણો કેવી રીતે બદલાશે સમગ્ર સમીકરણ

India vs Pakistan : ICCએ ODI વર્લ્ડ કપ 2027ના ફોર્મેટમાં મોટા ફેરફારો કર્યા છે. આનાથી ભારત અને પાકિસ્તાન એક જ ટુર્નામેન્ટમાં ત્રણ વખત એકબીજા સામે આવવાની શક્યતા વધી ગઈ છે. T20 વર્લ્ડ કપ 2028 માટે નવા સમીકરણ અને નવા નિયમો વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 16, 2026, 02:20 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 02:20 PM IST
ICCનો માસ્ટરસ્ટ્રોક, વર્લ્ડ કપમાં ભારત-પાકિસ્તાનની ત્રણ વખત ટક્કર પાક્કી ! જાણો કેવી રીતે બદલાશે સમગ્ર સમીકરણ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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