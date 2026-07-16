/ICCનો માસ્ટરસ્ટ્રોક, વર્લ્ડ કપમાં ભારત-પાકિસ્તાનની ત્રણ વખત ટક્કર પાક્કી ! જાણો કેવી રીતે બદલાશે સમગ્ર સમીકરણ

India vs Pakistan : ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC)એ મેન્સ ODI વર્લ્ડ કપ 2027 માટે નવા ફોર્મેટની જાહેરાત કરી છે. આનાથી કટ્ટર હરીફ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે વધારાની મેચની શક્યતા વધી ગઈ છે. જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકા, ઝિમ્બાબ્વે અને નામિબિયા દ્વારા આયોજિત ટુર્નામેન્ટમાં હજુ પણ 14 ટીમો ભાગ લેશે, ત્રણ નીચલા ક્રમાંકિત ક્વોલિફાયર હવે પ્રારંભિક રાઉન્ડમાં ભાગ લેશે. આમાંથી ફક્ત એક ટીમ મુખ્ય ગ્રુપ સ્ટેજમાં આગળ વધશે, જેમાં 12 ટીમો હશે. 'સુપર સિક્સ'ને બદલે હવે 'સુપર સેવન' રાઉન્ડ રમાશે, જ્યાં સાત ટીમો રાઉન્ડ-રોબિન ફોર્મેટમાં સ્પર્ધા કરશે.
આ નવા ફોર્મેટમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર ક્વાર્ટર-ફાઇનલમાંથી બહાર નીકળવાનો છે. જો કે, રાઉન્ડ-રોબિન સ્ટેજમાં વધારાની ટીમનો સમાવેશ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ટક્કરની શક્યતાઓને નોંધપાત્ર રીતે વધારે છે. ICC જણાવ્યું છે કે આ નવું ફોર્મેટ સમગ્ર ઇવેન્ટ દરમિયાન વધુ રોમાંચક અને સ્પર્ધાત્મક બનશે.
કેવી રીતે થઈ શકે છે ભારત-પાકિસ્તાનની 3 વખત ટક્કર ?
નવા નિયમો હેઠળ, ભારત અને પાકિસ્તાન એકબીજા સામે ત્રણ વખત ટકરાઈ શકે છે. પ્રથમ મુકાબલો પ્રારંભિક ગ્રુપ સ્ટેજ દરમિયાન થઈ શકે છે. ત્યારબાદ બંને ટીમો 'સુપર સેવન' સ્ટેજમાં ફરી સામસામે આવી શકે છે, જ્યાં દરેક ટીમ અન્ય છ ટીમો સામે રમે છે. ત્રીજી ટક્કર સેમિફાઇનલ અથવા ફાઇનલમાં થઈ શકે છે. ક્રિકેટના ક્રેઝને જોતાં આ મેચ બ્રોડકાસ્ટર્સ અને ICC માટે સૌથી મોટી આવક ઉત્પન્ન કરનાર છે.
ભારત અને પાકિસ્તાન દ્વિપક્ષીય શ્રેણી રમતા નથી
રાજકીય તણાવને કારણે ભારત અને પાકિસ્તાન હવે ICC ઇવેન્ટ્સની બહાર એકબીજા સામે રમતા નથી. બંને દેશોની સરકારો તેમને દ્વિપક્ષીય શ્રેણી રમવાની મંજીરી આપતી નથી. ભારતે છેલ્લે 2006માં પાકિસ્તાનનો પ્રવાસ કર્યો હતો અને બંને દેશો વચ્ચે છેલ્લી દ્વિપક્ષીય શ્રેણી 2012-13 સીઝન દરમિયાન ભારતમાં રમાઈ હતી.
T20 વર્લ્ડ કપમાં શું બદલાવ આવ્યો ?
એડિનબર્ગમાં યોજાયેલી ICC બોર્ડ મીટિંગ દરમિયાન T20 વર્લ્ડ કપ 2028 માટે પણ ફેરફારોને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. ટુર્નામેન્ટમાં 20 ટીમો ભાગ લેશે, પરંતુ હવે 8ને બદલે 10 ટીમો ગ્રુપ સ્ટેજમાંથી ક્વોલિફાય થશે. 'સુપર 10' સ્ટેજમાંથી ટોચની બે ટીમો સીધી સેમિફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થશે અને તેમની સામે કઈ ટીમો ટકરાશે તે નક્કી કરવા માટે એક નવો 'એલિમિનેટર' સ્ટેજ રમાશે.