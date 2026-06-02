/ICCએ બદલ્યા ટેસ્ટ ક્રિકેટના નિયમો, 1 જૂને લીધો એવો નિર્ણય, દુનિયા થઈ ગઈ હેરાન !

ICC New Rule: આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદે ટેસ્ટ ક્રિકેટના નિયમોમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર કર્યો છે. ઓછા પ્રકાશને કારણે ઘણીવાર ટેસ્ટ મેચ વહેલા સમાપ્ત કરવી પડે છે. ઉકેલ તરીકે, ICCએ ઓછા પ્રકાશ દરમિયાન ગુલાબી બોલના ઉપયોગને મંજૂરી આપી છે. જો કે, હાલમાં આ ફક્ત ટ્રાયલ ધોરણે છે.
31 મેના રોજ, IPL 2026 ફાઇનલના દિવસે, ICC બોર્ડની અમદાવાદમાં બેઠક થઈ હતી. આ બેઠકમાં ગુલાબી બોલનો ઉપયોગ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. આ નિર્ણયનો હેતુ ટેસ્ટ મેચોમાં ઓવરની સંખ્યા વધારવાનો છે. ઓછા પ્રકાશ સામાન્ય રીતે દિવસ દરમિયાન વહેલા સમાપ્ત થાય છે, જેનાથી મેચમાં ઓવરની સંખ્યા ઓછી થાય છે.
ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં પ્રથમ ગુલાબી બોલ ટેસ્ટ મેચ 2015માં રમાઈ હતી. ઓસ્ટ્રેલિયાએ ન્યુઝીલેન્ડને 3 વિકેટથી હરાવ્યું. ત્યારથી, સમયાંતરે દેશો વચ્ચે ગુલાબી બોલથી મેચ રમાઈ રહી છે. જો બંને ટીમો સંમત થાય તો જ ગુલાબી બોલનો ઉપયોગ ઓછા પ્રકાશ દરમિયાન કરવામાં આવશે.
કોચને મેદાનમાં પ્રવેશવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે
ICCએ બીજો મોટો ફેરફાર કર્યો છે. કોચ હવે ડ્રિંક્સ બ્રેક દરમિયાન ખેલાડીઓ સાથે વાતચીત કરવા માટે મેદાનમાં પ્રવેશી શકશે. અમદાવાદમાં મળેલી બેઠકમાં બીજો મોટો નિર્ણય મંજૂર કરવામાં આવ્યો. મેચ અધિકારીઓ હવે શંકાસ્પદ બોલરોની ક્રિયાઓ શોધવા માટે હોક-આઈ ડેટા જોઈ શકશે. આ નવો નિયમ 1 ઓક્ટોબર, 2026થી લાગુ કરવામાં આવશે.