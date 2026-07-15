/ICCએ ODI અને T20 વર્લ્ડ કપના ફોર્મેટમાં કર્યો ફેરફાર, હવે આ નવા નિયમો હેઠળ રમાશે વિશ્વ કપ

World Cup Format Change : ICCએ ODI વર્લ્ડ કપ અને T20 વર્લ્ડ કપ અંગે મોટા ફેરફારોની જાહેરાત કરી છે. આ બે મુખ્ય પુરુષોની ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટના ફોર્મેટમાં ફેરફાર કરીને બધાને ચોંકાવી દીધા છે. એડિનબર્ગમાં ICC બોર્ડની વાર્ષિક બેઠક દરમિયાન વૈશ્વિક ક્રિકેટ ઇવેન્ટ્સને વધુ સ્પર્ધાત્મક બનાવવા માટે ઘણા ઐતિહાસિક નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા હતા. બોર્ડે મુખ્ય કાર્યકારી સમિતિ દ્વારા રજૂ કરાયેલી ભલામણોને મંજૂરી આપી છે.
વધુમાં બોર્ડે 2028 ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ માટે ક્વોલિફિકેશન ફોર્મેટને મંજૂરી આપી છે. ICCએ જણાવ્યું હતું કે આ ફેરફારોનો ઉદ્દેશ્ય મેચોને વધુ રોમાંચક બનાવવાનો છે. ભારત 2026 મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપમાં ચેમ્પિયન બન્યું હતું, જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયાએ 2023 ODI વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો.
ODI વર્લ્ડ કપમાં કયા ફેરફારો થયા ?
બોર્ડે 14 ટીમોના મેન્સ ODI વર્લ્ડ કપ માટે ત્રણ તબક્કાના નવા ફોર્મેટને મંજૂરી આપી છે. આ ટુર્નામેન્ટની શરૂઆતની મેચથી લઈને ફાઇનલ સુધી ઉત્સાહ જાળવી રાખવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે. આ નવા ફોર્મેટ હેઠળ 'ગ્રુપ રાઉન્ડ' પહેલા 'સુપર સિરીઝ' રાઉન્ડ રમાશે, જેમાં ત્રણ સૌથી નીચેની ક્રમાંકિત ક્વોલિફાઇંગ ટીમો ભાગ લેશે. સૌથી મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર 'સુપર 7' સ્ટેજની એન્ટ્રી છે, જ્યાં સાત ક્વોલિફાઇંગ ટીમો સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવવા માટે રાઉન્ડ-રોબિન ફોર્મેટમાં એકબીજા સામે સ્પર્ધા કરશે.
T20 વર્લ્ડ કપમાં 'સુપર 10' અને એલિમિનેટરની એન્ટ્રી
2026ના T20 વર્લ્ડ કપમાં ઉભરતી ટીમોના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શનથી પ્રોત્સાહિત ICCએ બીજા તબક્કામાં ટીમોની સંખ્યા 8થી વધારીને 10 કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. પાંચ ટીમોના ચાર ગ્રુપને બદલે ગ્રુપ સ્ટેજમાં હવે ચાર ટીમોના પાંચ ગ્રુપ હશે, જેમાં દરેક ગ્રુપમાંથી ટોચની બે ટીમો 'સુપર 10' સ્ટેજમાં આગળ વધશે. 'સુપર 10' સ્ટેજમાં બે ગ્રુપ હશે, વિજેતા સીધા સેમિફાઇનલમાં જશે, જ્યારે બીજા અને ત્રીજા સ્થાને રહેલી ટીમો અંતિમ ચારમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કરવા માટે 'એલિમિનેટર' રાઉન્ડમાં રમશે.
ગ્લોબલ ક્વોલિફાયર અને પ્રાદેશિક સ્લોટ્સનું ફોર્મેટ શું છે ?
ગ્લોબલ ક્વોલિફાયરમાં બાકીના આઠ સ્થાનો પ્રાદેશિક ક્વોલિફિકેશન દ્વારા ભરવામાં આવશે. આફ્રિકા, એશિયા અને યુરોપમાંથી બે-બે ટીમો અને અમેરિકા અને પૂર્વ એશિયા-પેસિફિક પ્રદેશોમાંથી એક-એક ટીમ ક્વોલિફાય થશે. ગ્લોબલ ક્વોલિફાયરમાં દરેક ક્ષેત્રમાંથી સૌથી વધુ ક્રમાંકિત ટીમ, આગામી ત્રણ શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરતી ટીમો સાથે લઘુત્તમ પ્રદર્શન માપદંડોના આધારે 2028ના વર્લ્ડ કપ માટે ક્વોલિફાય થશે.
એસોસિએટ દેશો માટે કઈ નવી ટુર્નામેન્ટનો પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવ્યો છે ?
ICCએ એસોસિએટ સભ્ય રાષ્ટ્રોમાં સ્પર્ધાત્મક ધોરણો વધારવા માટે 16-ટીમની નવી વૈશ્વિક ટુર્નામેન્ટનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. આ સ્પર્ધા પુરુષોના T20 વર્લ્ડ કપ માટે એક લીડ-અપ ઇવેન્ટ તરીકે સેવા આપશે, જે ઉભરતા દેશોને નિયમિત, ઉચ્ચ-સ્તરીય આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ રમવાની તક આપશે. જ્યારે ICC બોર્ડે સૈદ્ધાંતિક રીતે મંજૂરી આપી દીધી છે, ત્યારે નાણાકીય અને વ્યાપારી પાસાઓની સમીક્ષા પછી નવેમ્બરની બેઠકો દરમિયાન અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવશે.