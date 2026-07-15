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ICCએ ODI અને T20 વર્લ્ડ કપના ફોર્મેટમાં કર્યો ફેરફાર, હવે આ નવા નિયમો હેઠળ રમાશે વિશ્વ કપ

World Cup Format Change : ICCએ ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ અને T20 વર્લ્ડ કપના ફોર્મેટમાં મોટા ફેરફારો કર્યા છે. 14 ટીમોના ODI વર્લ્ડ કપમાં હવે 'સુપર સિરીઝ' અને 'સુપર 7' રાઉન્ડ હશે, જ્યારે T20 વર્લ્ડ કપમાં 'સુપર 10' અને નવા એલિમિનેટર રાઉન્ડ સાથે રોમાંચ બમણો થશે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 15, 2026, 06:06 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 06:06 PM IST
ICCએ ODI અને T20 વર્લ્ડ કપના ફોર્મેટમાં કર્યો ફેરફાર, હવે આ નવા નિયમો હેઠળ રમાશે વિશ્વ કપ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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