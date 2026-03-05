US-Iran War : અમેરિકા-ઈરાન યુદ્ધની ક્રિકેટ પર અસર, વર્લ્ડ કપની 6 મેચો ટળી
US-Iran War : મિડલ ઈસ્ટમાં અમેરિકા, ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચે વધી રહેલા તણાવની ક્રિકેટ પર પણ અસર પડી છે. કાઠમંડુમાં 10થી 20 માર્ચ દરમિયાન યોજાનારી ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ (CWC) લીગ 2માં નેપાળ-ઓમાન-યુએઈ ત્રિકોણીય શ્રેણીની છ મેચો સુરક્ષાને કારણે મુલતવી રાખવામાં આવી છે.
- મિડલ ઈસ્ટમાં વધી રહેલા તણાવની ક્રિકેટ પર અસર પડી
- ICC મેન્સ ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ લીગ 2ની છ મેચ મુલતવી રાખવામાં આવી
- નવી તારીખો ટૂંક સમયમાં જાહેર કરવામાં આવશે
US-Iran War : મિડલ ઈસ્ટમાં અમેરિકા, ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધની અસર હવે ક્રિકેટ પર પડી રહી છે. સુરક્ષાને કારણે ICC મેન્સ ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ લીગ 2ની છ મેચ મુલતવી રાખવામાં આવી છે. આ લીગ 2027 ODI વર્લ્ડ કપ ક્વોલિફિકેશનનો મુખ્ય ભાગ છે. નવી તારીખો ટૂંક સમયમાં જાહેર કરવામાં આવશે.
આ મેચો નેપાળના કાઠમંડુના કીર્તિપુરમાં ત્રિભુવન યુનિવર્સિટી ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે રમવાની હતી. નેપાળ, ઓમાન અને સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) વચ્ચેની ત્રિકોણીય શ્રેણી 10 થી 20 માર્ચ દરમિયાન અહીં યોજાવાની હતી. જોકે, વર્તમાન આંતરરાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને આયોજકોએ સુરક્ષાનો હવાલો આપીને શ્રેણી મુલતવી રાખવાનો નિર્ણય લીધો છે.
નેપાળ ક્રિકેટ એસોસિએશને માહિતી આપી
નેપાળ ક્રિકેટ એસોસિએશને સોશિયલ મીડિયા દ્વારા આ નિર્ણયની પુષ્ટિ કરી. બોર્ડે જણાવ્યું હતું કે આ મેચોની નવી તારીખો ICC અને ભાગ લેનારા ક્રિકેટ બોર્ડ સાથે ચર્ચા કર્યા પછી જાહેર કરવામાં આવશે.
નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે મિડલ ઈસ્ટની વર્તમાન પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, કાઠમંડુમાં 10 માર્ચે શરૂ થનારી CWC લીગ 2 મેચોને આગામી સૂચના સુધી મુલતવી રાખવામાં આવી છે. વધુ ચર્ચાઓ પછી ટૂંક સમયમાં નવી તારીખો જાહેર કરવામાં આવશે.
2027 વર્લ્ડ કપ માટે લીગ 2 શા માટે મહત્વપૂર્ણ ?
CWC લીગ 2એ 2027 ODI વર્લ્ડ કપ માટે ક્વોલિફાય કરવાનો મુખ્ય માર્ગ છે, જે આગામી વર્ષે દક્ષિણ આફ્રિકા, ઝિમ્બાબ્વે અને નામિબિયામાં યોજાવાનો છે. આ આઠ ટીમોની લીગ લગભગ ત્રણ વર્ષ સુધી ચાલે છે. લીગ સ્ટેજ પૂર્ણ થયા પછી ટોચની ચાર ટીમો 10 ટીમોના વર્લ્ડ કપ ક્વોલિફાયરમાં આગળ વધે છે. આ ત્રિકોણીય શ્રેણીમાં નેપાળ, ઓમાન અને યુએઈ વચ્ચે કુલ છ મેચ રમવાની હતી, જે હવે આ નિર્ણયથી પ્રભાવિત થઈ છે.
લીગ 2નો આગામી રાઉન્ડ એપ્રિલની શરૂઆતમાં રમવાનો છે. આ રાઉન્ડમાં સ્કોટલેન્ડ, ઓમાન અને નામિબિયા એકબીજાનો સામનો કરશે.
અન્ય રમતો પર પણ અસર પડી
મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષને કારણે માત્ર ક્રિકેટ જ નહીં પરંતુ અન્ય રમતો પર પણ અસર પડી છે. ઘણી ફૂટબોલ લીગ મુલતવી રાખવામાં આવી છે. ફ્લાઇટ વિક્ષેપોને કારણે વિવિધ રમતોના ઘણા ભારતીય ખેલાડીઓ વિશ્વભરના એરપોર્ટ પર ફસાયેલા છે.
