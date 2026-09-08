/પાકિસ્તાની કેપ્ટન બાદ હવે વિકેટકીપર પર કાર્યવાહી, ICCએ ફટકારી સજા, જાણો શું છે સમગ્ર મામલો

Gull Feroza Fined : ACC મહિલા એશિયા કપ 2026માં પાકિસ્તાનની મુશ્કેલીઓ ઓછી થવાના કોઈ સંકેત દેખાતા નથી. કેપ્ટન ફાતિમા સના બાદ ICCએ હવે ટીમની વિકેટકીપર-બેટર ગુલ ફિરોઝા સામે કાર્યવાહી કરી છે. હોંગકોંગ સામે ગ્રુપ A મેચ દરમિયાન ICC આચારસંહિતાનો ભંગ કરવા બદલ તેને તેની મેચ ફીના 10 ટકા દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે.
આ ઘટના 7 સપ્ટેમ્બરના રોજ દુબઈમાં હોંગકોંગ સામે રમાયેલી મેચમાં પાકિસ્તાનની ઇનિંગની પાંચમી ઓવર દરમિયાન બની હતી. ગુલ ફિરોઝાને LBW આઉટ આપવામાં આવી હતી. નિર્ણય સાથે અસંમત થતાં તેણીએ તેના બેટ તરફ ઈશારો કર્યો, જેનાથી તે જણાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી હતી કે બોલ તેના બેટના સંપર્કમાં આવ્યો હતો.
અમ્પાયરના નિર્ણય સામે વાંધો ઉઠાવ્યો હતો
ICCએ ગુલને ખેલાડીઓ અને ખેલાડી સહાયક કર્મચારીઓ માટેની આચારસંહિતાની કલમ 2.8ના ઉલ્લંઘન બદલ દોષિત ઠેરવી. આ નિયમ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ દરમિયાન અમ્પાયરના નિર્ણય પર અસંમતિ દર્શાવવા સંબંધિત છે. દંડની સાથે ગુલના શિસ્ત રેકોર્ડમાં એક ડિમેરિટ પોઈન્ટ ઉમેરવામાં આવ્યો છે. આ છેલ્લા 24 મહિનામાં તેનો બીજો ગુનો છે, જેનાથી આ સમયગાળા દરમિયાન તેના કુલ ડિમેરિટ પોઈન્ટ બે થયા છે. તેને અગાઉ 23 જૂને ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ICC મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ લીગ મેચ દરમિયાન અલગ ઉલ્લંઘન માટે ડિમેરિટ પોઈન્ટ મળ્યો હતો.
ગુલ ફિરોઝાએ ગુનો સ્વીકાર્યો અને અમીરાત ICC ઇન્ટરનેશનલ પેનલ ઓફ મેચ રેફરીનાં સભ્ય સુપ્રિયા રાની દાસ દ્વારા પ્રસ્તાવિત દંડ સ્વીકાર્યો. પરિણામે, કોઈ ઔપચારિક સુનાવણીની જરૂર નહોતી. ગુલ સામેના આરોપો ઓન-ફિલ્ડ અમ્પાયર રબાબ અહસાન અને રોકેયા સુલતાના, થર્ડ અમ્પાયર શિવાની મિશ્રા અને ફોર્થ અમ્પાયર શતીરા ઝાકીર દ્વારા લગાવવામાં આવ્યા હતા.
50 ટકા સુધીનો દંડ લાદવામાં આવી શકે છે
ICC આચારસંહિતાના લેવલ 1ના ઉલ્લંઘન માટે સત્તાવાર ઠપકોથી લઈને ખેલાડીની મેચ ફીના 50 ટકા સુધીના દંડ સુધીનો દંડ લાદવામાં આવી શકે છે. વધુમાં ખેલાડીના રેકોર્ડમાં એક કે બે ડિમેરિટ પોઈન્ટ ઉમેરી શકાય છે. આ કિસ્સામાં ગુલ ફિરોઝાને તેની મેચ ફીના 10 ટકા દંડ અને એક ડિમેરિટ પોઈન્ટ આપવામાં આવ્યો છે.