/પાકિસ્તાનની કેપ્ટન ફાતિમા સનાને આ હરકત પડી ગઈ મોંઘી, ICCએ ફટકારી સજા

Fatima Sana : મહિલા એશિયા કપ 2026ની ભારત સામેની ગ્રુપ મેચ દરમિયાન પાકિસ્તાનની કેપ્ટન ફાતિમા સના ચર્ચામાં રહી હતી. શેફાલી વર્માની વિકેટ લીધા બાદ ફાતિમાએ ભારતીય બેટ્સમેનને પેવેલિયન પરત ફરવાનો ઈશારો કર્યો હતો. શેફાલીને આ સેન્ડ ઓફ આપવું ફાતિમા માટે મોંઘું સાબિત થયું છે.
ફાતિમા સના સામે કાર્યવાહી
આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC)એ ફાતિમા સના સામે કાર્યવાહી કરી છે. તેને તેની મેચ ફીના 10 ટકા દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે અને તેના શિસ્ત રેકોર્ડમાં એક ડિમેરિટ પોઈન્ટ ઉમેરવામાં આવ્યો છે. ફાતિમાને ICC આચારસંહિતાના લેવલ 1 ઉલ્લંઘનની દોષી ઠેરવવામાં આવી છે. તેણીએ કલમ 2.5નું ઉલ્લંઘન કર્યું છે, જે ભાષા, ક્રિયાઓ અથવા હાવભાવના ઉપયોગથી સંબંધિત છે, જે બેટ્સમેનને અપમાનિત કરે છે અથવા આઉટ થયા પછી આક્રમક પ્રતિક્રિયાથી ઉશ્કેરે છે.
Fatima Sana turning up the heat despite the scoreline. 🥵
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— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 5, 2026
ફાતિમા સનાએ 5 સપ્ટેમ્બરે ભારત સામેની મેચમાં પ્રભાવશાળી બોલિંગ પ્રદર્શન કર્યું હતું. તેણીએ શેફાલી વર્મા સહિત ત્રણ વિકેટ લીધી હતી. શેફાલીએ રન ચેઝની શરૂઆતમાં આક્રમક અભિગમ અપનાવ્યો હતો પરંતુ બીજી ઓવરમાં ફાતિમાએ તેને આઉટ કરી હતી. કેચ લીધા પછી ફાતિમાએ પેવેલિયન તરફ ઈશારો કર્યો. આ ઈશારા માટે જ ICCએ તેની સામે કાર્યવાહી કરી. ફાતિમાએ ગુનો સ્વીકાર્યો અને મેચ રેફરી સુપ્રિયા દાસ દ્વારા પ્રસ્તાવિત દંડ સ્વીકાર્યો, જેના કારણે ઔપચારિક સુનાવણી ટળી.
ફાતિમા સના માટે આ બીજો ડિમેરિટ પોઈન્ટ
છેલ્લા 24 મહિનામાં ફાતિમા સના માટે આ બીજો ડિમેરિટ પોઈન્ટ છે. 6 ઓગસ્ટ, 2025ના રોજ ડબલિનમાં આયર્લેન્ડ સામેની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ બાદ તેને ડિમેરિટ પોઈન્ટ મળ્યો હતો. લેવલ 1 ઉલ્લંઘન માટે ઓછામાં ઓછો દંડ સત્તાવાર ઠપકો છે, જ્યારે મહત્તમ દંડ મેચ ફીના 50 ટકા દંડ, એક કે બે ડિમેરિટ પોઈન્ટ આપવામાં આવી શકે છે.
ભારત સામેની મેચમાં આખી પાકિસ્તાની ટીમ ફક્ત 55 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. ફાતિમા સનાએ ત્રણ વિકેટ લઈને પાકિસ્તાની ટીમ માટે સૌથી મોટો પ્રભાવ પાડ્યો, પરંતુ ભારતે 56 રનનો ટાર્ગેટ 8.4 ઓવરમાં સાત વિકેટ ગુમાવીને હાંસલ કર્યો અને આસાનીથી જીત મેળવી.