T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થશે બાંગ્લાદેશ ! ICCએ BCBને આપ્યું અલ્ટીમેટમ
T20 World Cup : આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (ICC)એ બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડને અલ્ટીમેટમ આપ્યું છે. અહેવાલો અનુસાર, બાંગ્લાદેશની ટીમ આ ICC ટુર્નામેન્ટમાં રમશે કે નહીં તે અંગેનો નિર્ણય 21 જાન્યુઆરીએ લેવામાં આવશે.
Trending Photos
T20 World Cup : 2026નો T20 વર્લ્ડ કપ 7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થવાનો છે, પરંતુ આ ICC ટુર્નામેન્ટ માટે બાંગ્લાદેશની ટીમ ભારત જશે કે નહીં તે મુદ્દો હજુ પણ વણઉકેલાયેલો છે. ICCએ હવે બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડને આ વિવાદ ઉકેલવા માટે સમયમર્યાદા નક્કી કરી છે.
બાંગ્લાદેશ T20 વર્લ્ડ કપમાં રમશે કે નહીં તે અંગેસનો નિર્ણય 21 જાન્યુઆરી લેવામાં આવશે. જો કે, બાંગ્લાદેશે ફરી એકવાર ICCને કહ્યું છે કે તેઓ વર્લ્ડ કપમાં રમવા માંગે છે, પરંતુ તેમની ટીમ આ ટુર્નામેન્ટ માટે ભારત જશે નહીં.
BCB અને ICC અધિકારીઓ વચ્ચે બેઠક
ESPN Cricinfoના અહેવાલ મુજબ, ICC ટીમે શનિવારે બાંગ્લાદેશની મુલાકાત લીધી હતી. બેઠક દરમિયાન ICC અધિકારીઓએ બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ (BCB) અને બાંગ્લાદેશ સરકારના પ્રતિનિધિઓ સાથે મુલાકાત કરી હતી. એક અઠવાડિયામાં બંને પક્ષો વચ્ચે આ બીજી બેઠક છે.
અગાઉ, BCB અને ICC અધિકારીઓએ વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા આ મુદ્દા પર ચર્ચા કરી હતી. અહેવાલો અનુસાર, શનિવારની બેઠક દરમિયાન બાંગ્લાદેશે ફરી એકવાર ભારતમાં તેની ટીમની સલામતી અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી.
ICCએ બાંગ્લાદેશ બોર્ડને અલ્ટીમેટમ આપ્યું
બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડે T20 વર્લ્ડ કપમાં રમવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી છે, પરંતુ ICCને ફરીથી તેની મેચ શ્રીલંકામાં ખસેડવાની વિનંતી કરી છે. રિપોર્ટમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે ICCએ બાંગ્લાદેશની ચિંતાઓને નકારી કાઢી છે. ICCએ BCB ને કહ્યું છે કે જો બાંગ્લાદેશ ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેવા માંગે છે, તો તેણે તેની બધી મેચ ભારતમાં રમવી પડશે.
બાંગ્લાદેશને 21 જાન્યુઆરી સુધીમાં નિર્ણય લેવાનું કહેવામાં આવ્યું છે કે તે T20 વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લેવા માંગે છે કે નહીં અને ICCને જણાવે કે તે ભારતમાં મેચ રમશે કે નહીં. જો આવું ન થાય, તો ICC 21 જાન્યુઆરીએ આ બાબતે નિર્ણય લેવામાં આવશે.
બાંગ્લાદેશ ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે મેચ રમશે
બાંગ્લાદેશ T20 વર્લ્ડ કપમાં ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે તેની ત્રણ લીગ મેચ રમશે. તે પછી તેઓ મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં એક મેચ રમશે. બાંગ્લાદેશ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, ઇટાલી અને ઇંગ્લેન્ડ સામે ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે પોતાની મેચ રમશે. નેપાળ સામેની તેમની મેચ 17 ફેબ્રુઆરીએ વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાશે. બાંગ્લાદેશ 7 ફેબ્રુઆરીએ ઇંગ્લેન્ડ સામેની મેચથી પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરશે.
જો બાંગ્લાદેશ બહાર થશે, તો આ ટીમને તક મળી શકે છે
દરેક વ્યક્તિ વિચારી રહ્યો છે કે જો બાંગ્લાદેશ T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થઈ જાય તો કઈ ટીમ તેનું સ્થાન લેશે. તો અમે તમને જણાવી દઈએ કે જો બાંગ્લાદેશ બહાર થઈ જાય છે, તો ICC રેન્કિંગના આધારે સ્કોટલેન્ડને રમવાની તક મળી શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે