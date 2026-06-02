/IPL 2026 સમાપ્ત થતાં જ ICC એક્શનમાં, આ ટીમને કરવામાં આવી સસ્પેન્ડ

ICC Meeting : IPL 2026 સમાપ્ત થતાં જ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (ICC)એ ઘણા મોટા નિર્ણયો લીધા છે. સૌથી મોટો નિર્ણય એ છે કે ICCએ સભ્યપદ જવાબદારીઓના ગંભીર ઉલ્લંઘનને ટાંકીને તાત્કાલિક અસરથી ક્રિકેટ કેનેડાને સસ્પેન્ડ કરી દીધું છે. 31 મેના રોજ અમદાવાદમાં યોજાયેલી ICC બોર્ડની બેઠકો દરમિયાન લેવામાં આવેલા ઘણા મોટા નિર્ણયોમાં આ એક નિર્ણય પણ હતો.
ICCએ ક્રિકેટ કેનેડાને સસ્પેન્ડ કર્યું
ક્રિકેટ કેનેડાનું સભ્યપદ સસ્પેન્ડ કરવા અંગે ICCએ જણાવ્યું હતું કે કેનેડિયન નેશનલ ટીમો ICC સ્પર્ધામાં ભાગ લેવાનું ચાલુ રાખશે અને સંચાલક મંડળ દ્વારા નિયંત્રિત પદ્ધતિ દ્વારા ફંડ પ્રાપ્ત કરશે અને ખાતરી કરશે કે વહીવટી મુદ્દાઓ ખેલાડીઓ પર પ્રતિકૂળ અસર ન કરે. ICCએ વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે ક્રિકેટ કેનેડાને શાસન અને વહીવટી ખામીઓને દૂર કરવાના હેતુથી એક તક આપવામાં આવશે. જેનું ICCની નોર્મલાઇઝેશન કમિટી દ્વારા નિરીક્ષણ કરવામાં આવશે.
ICC બોર્ડ મીટિંગમાં મંજૂર કરાયેલ મુખ્ય ભલામણો
નિયમિત ટેસ્ટ મેચોમાં ખરાબ લાઈટિંગની પરિસ્થિતિઓમાં બંને ટીમોની સંમતિથી પિંક બોલનો ટ્રાયલ ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે, જેથી રમત લાંબા સમય સુધી ચાલુ રહી શકે.
ખરાબ લાઈટિંગના કારણે મેટ રોકવાની સમસ્યા દૂર કરવા મેચ અધિકારીઓ અને સ્ટેડિયમ માટે નવી લાઇટિંગ ટેકનોલોજી પર સંશોધન હાથ ધરવામાં આવશે.
"લેગ-સાઇડ વાઇડ્સ" સંબંધિત ટ્રાયલ નિયમન કાયમી ધોરણે લાગુ કરવામાં આવશે.
શંકાસ્પદ ગેરકાયદેસર બોલિંગ એક્શનના અહેવાલોની સમીક્ષા કરતી વખતે મેચ અધિકારીઓને હોક-આઇ ડેટા ઍક્સેસ કરવાની પરવાનગી આપવામાં આવશે.
મુખ્ય કોચ અથવા તેના નિયુક્ત પ્રતિનિધિઓને સુનિશ્ચિત ડ્રિંક્સ બ્રેક દરમિયાન ટીમ સાથે વાતચીત કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે.
T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં ફરજિયાત 15-મિનિટનો અંતરાલ લાગુ કરવામાં આવશે અને વિરામ સમાપ્ત થયા પછી બેટ્સમેનોએ તરત જ રમત ફરી શરૂ કરવા માટે તૈયાર રહેવું પડશે. MCC ક્રિકેટ કાયદામાં અન્ય તમામ ફેરફારો પણ 1 ઓક્ટોબર, 2026 થી અમલમાં આવશે.
મહિલા ક્રિકેટમાં પણ ફેરફાર
ICCએ મહિલા ક્રિકેટ માટે વિકાસ અને ઇવેન્ટ્સમાં ફેરફારોને પણ મંજૂરી આપી છે. ICC મહિલા ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2027 તેના મૂળ જૂન-જુલાઈ વિન્ડોથી 14-28 ફેબ્રુઆરી, 2027 દરમિયાન યોજાનારી વિન્ડોથી ફરીથી શેડ્યૂલ કરવામાં આવશે, જ્યારે 10 ટીમોની મહિલા ઇમર્જિંગ નેશન્સ ટ્રોફી જેમાં પાંચ પૂર્ણ સભ્યો અને પાંચ એસોસિયેટ રાષ્ટ્રો હશે 2026માં શરૂ કરવામાં આવશે. ICCએ બાંગ્લાદેશ અને શ્રીલંકામાં શાસન સંબંધિત મુદ્દાઓ પર પણ ચર્ચા કરી.