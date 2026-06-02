IPL 2026 સમાપ્ત થતાં જ ICC એક્શનમાં, આ ટીમને કરવામાં આવી સસ્પેન્ડ

ICC Meeting : IPL 2026ના સમાપન પછી ICCએ ક્રિકેટ સંબંધિત ઘણા મોટા નિર્ણયો લીધા છે. અમદાવાદમાં યોજાયેલી લાંબી બેઠક દરમિયાન અનેક દરખાસ્તોને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. સૌથી મહત્વપૂર્ણ અપડેટ એ છે કે ICCએ સભ્યપદ જવાબદારીઓના ગંભીર ઉલ્લંઘનને ટાંકીને ક્રિકેટ કેનેડાને તાત્કાલિક અસરથી સસ્પેન્ડ કરી દીધું છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 02, 2026, 11:36 AM IST|Updated: Jun 02, 2026, 11:36 AM IST
2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

