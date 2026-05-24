/ક્રિકેટ નિયમોમાં થવા જઈ રહ્યા છે મોટા ફેરફાર... ટેસ્ટ મેચો પર પડશે સીધી અસર, ICCનો પ્લાન તૈયાર

Cricket Rules : ICC બોર્ડની બેઠક 30 મેના રોજ અમદાવાદમાં યોજાવાની છે, જેમાં ક્રિકેટના કેટલાક નિયમો પર ચર્ચા કરવામાં આવશે. જો ICC આ ફેરફારોને મંજૂરી આપે છે, તો નજીકના ભવિષ્યમાં ક્રિકેટમાં કેટલાક પરિવર્તન જોવા મળી શકે છે.
Cricket Rules : ક્રિકેટની દુનિયામાં ટૂંક સમયમાં નોંધપાત્ર ફેરફારો જોવા મળી શકે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC) પ્લેઇંગ કન્ડીશનમાં મોટા ફેરફારો લાગુ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે અને આ પ્રસ્તાવોએ ક્રિકેટ જગતમાં પહેલેથી જ ચર્ચા જગાવી દીધી છે. સૌથી ચોંકાવનારો પ્રસ્તાવ ટેસ્ટ ક્રિકેટનો છે, જેમાં લાલ બોલ અને ગુલાબી બોલ બંનેનો ઉપયોગ એક જ મેચમાં થઈ શકે છે. વધુમાં T20 મેચોમાં બ્રેક ટાઇમ, મેદાન પર કોચની એન્ટ્રી અને શંકાસ્પદ બોલિંગ એક્શન અંગે નવા નિયમો આવી શકે છે.
ક્રિકબઝના અહેવાલ મુજબ, ICC આ બધા પ્રસ્તાવિત ફેરફારો પર ગંભીરતાથી વિચાર કરી રહ્યું છે. આ પ્રસ્તાવોને 30 મેના રોજ અમદાવાદમાં યોજાનારી ICC બોર્ડ મીટિંગ દરમિયાન મંજૂરી મળવાની અપેક્ષા છે. જો બધું આયોજન મુજબ આગળ વધે છે, તો નવા નિયમો 1 ઓક્ટોબર, 2026થી અમલમાં આવી શકે છે.
આ નિયમોમાં થશે ફેરફાર
ICCનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ અને વ્યાપકપણે ચર્ચિત પ્રસ્તાવ ટેસ્ટ ક્રિકેટને લગતો છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે જો કોઈ ટેસ્ટ મેચ પ્રતિકૂળ હવામાન અથવા ખરાબ પ્રકાશની સ્થિતિને કારણે વિક્ષેપિત થાય છે, ફ્લડલાઇટ હેઠળ રમત ચાલુ રાખવાની જરૂર પડે છે અને જો બંને ટીમો તેમની સંમતિ આપે તો લાલ બોલની જગ્યાએ ગુલાબી બોલથી રમી શકાય છે.
બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો પહેલીવાર આપણે એક જ ટેસ્ટ મેચમાં લાલ બોલ અને ગુલાબી બોલ બંનેનો ઉપયોગ જોઈ શકીએ છીએ. જો કે, આ તબક્કે તે સ્પષ્ટ નથી કે મેચની મધ્યમાં બોલ બદલવાની પ્રક્રિયા કેવી રીતે અમલમાં મૂકવામાં આવશે, અથવા તેની બેટ્સમેન અને બોલર બંને પર શું અસર પડશે. તેમ છતાં ICC આ ફેરફારને લાગુ કરવા માટે ગંભીર હોવાનું જણાય છે.
ODI ક્રિકેટમાં પણ મોટા ફેરફાર થઈ શકે છે
ICC ODI ક્રિકેટમાં મોટા ફેરફારો લાવવાની પણ તૈયારી કરી રહ્યું છે. એક નવા પ્રસ્તાવ હેઠળ મુખ્ય કોચને હવે ખેલાડીઓ સાથે વાતચીત કરવા માટે ડ્રિંક બ્રેક દરમિયાન મેદાનમાં પ્રવેશવાની મંજૂરી મળી શકે છે. વર્તમાન નિયમો અનુસાર, ફક્ત અવેજી ખેલાડીઓને જ મેદાનમાં ડ્રિંક લઈ જવાની મંજૂરી છે. જો કે, T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં કોચને પહેલાથી જ આ પરવાનગી આપવામાં આવી છે. જો આ નિયમ લાગુ કરવામાં આવે તો, ODI મેચો દરમિયાન પણ સીધી મેદાન પર વ્યૂહાત્મક ચર્ચાઓ થઈ શકે છે.
T20ના નિયમોમાં પણ થશે ફેરફાર
ICC T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટની ગતિને વધુ વેગ આપવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. એક પ્રસ્તાવ મુજબ, બે ઇનિંગ્સ વચ્ચેનો 20 મિનિટનો અંતરાલ ઘટાડીને માત્ર 15 મિનિટ કરી શકાય છે. આનો અર્થ એ થાય છે કે ખેલાડીઓ પાસે આરામ, આયોજન અને વ્યૂહરચના બનાવવા માટે પાંચ મિનિટ ઓછો સમય હશે.
ICC શંકાસ્પદ બોલિંગ એક્શન ધરાવતા બોલરો સામે કડક પગલાં લેવાની પણ તૈયારી કરી રહ્યું છે. એક પ્રસ્તાવમાં મેદાન પરના અમ્પાયરોને મેચ દરમિયાન રીઅલ-ટાઇમમાં બોલરની એક્શનનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે હોક-આઈ ડેટાનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપવાનું સૂચન કરવામાં આવ્યું છે. જો આ નિયમ લાગુ કરવામાં આવે તો 'ચકિંગ' (ગેરકાયદેસર બોલિંગ એક્શન) આસપાસના વિવાદોને નોંધપાત્ર રીતે રોકી શકાય છે.
એવા અહેવાલ છે કે આ તમામ પ્રસ્તાવો ICC ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ્સ કમિટી (CEC)ની વર્ચ્યુઅલ મીટિંગ દરમિયાન ચર્ચા કરવામાં આવી હતી, જેમાં ICC ક્રિકેટ કમિટીના ચેરમેન સૌરવ ગાંગુલી પણ હાજર રહ્યા હતા.