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શુભમન ગિલે લગાવી છલાંગ, વિરાટ કોહલી અને કેએલ રાહુલને નુકસાન, ICCએ જાહેર કર્યું ODI રેન્કિંગ

ODI Rankings : ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC)એ નવી ODI રેન્કિંગ જાહેર કરી છે, જેમાં શુભમન ગિલને ફાયદો થયો છે, જ્યારે વિરાટ કોહલીને ઝટકો લાગ્યો છે. તો કેએલ રાહુલને પણ નુકસાન થયું છે. 
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 24, 2026, 02:54 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 02:54 PM IST
શુભમન ગિલે લગાવી છલાંગ, વિરાટ કોહલી અને કેએલ રાહુલને નુકસાન, ICCએ જાહેર કર્યું ODI રેન્કિંગ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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