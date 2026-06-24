/શુભમન ગિલે લગાવી છલાંગ, વિરાટ કોહલી અને કેએલ રાહુલને નુકસાન, ICCએ જાહેર કર્યું ODI રેન્કિંગ

ODI Rankings : ICCએ નવી ODI રેન્કિંગ જાહેર કરી છે, જે ભારતીય બેટ્સમેનોના વર્ચસ્વને દર્શાવે છે. કેપ્ટન શુભમન ગિલે નંબર બે સ્થાન મેળવ્યું છે. તો વિરાટ કોહલીને અફઘાનિસ્તાન સામેની ODI શ્રેણી ગુમાવવાની કિંમત ચૂકવવી પડી છે. ઇશાન કિશન અને યશસ્વી જયસ્વાલને તાજેતરની શ્રેણીમાં સદી ફટકારવાનો ફાયદો થયો છે, બંને બેટ્સમેનોએ રેન્કિંગમાં મોટી છલાંગ લગાવી છે.
શુભમન ગિલ બીજા નંબરે
ભારતીય કેપ્ટન શુભમન ગિલ હવે ODI રેન્કિંગમાં ટોચના સ્થાનથી માત્ર એક ડગલું દૂર છે. 791 રેટિંગ પોઈન્ટ સાથે ગિલે નંબર બે સ્થાન મેળવ્યું છે. ન્યુઝીલેન્ડનો ડેરિલ મિશેલ 816 પોઈન્ટ સાથે ટોચનું સ્થાન ધરાવે છે. અફઘાનિસ્તાન સામેની ODI શ્રેણી પહેલા, ગિલ પાંચમા સ્થાને હતો. તેણે પ્રથમ અને બીજી ODIમાં અનુક્રમે 84 અને 154 રનની ઇનિંગ્સ રમી હતી. બીજી તરફ વિરાટ કોહલી ODI રેન્કિંગમાં એક સ્થાન નીચે ગયો છે. તે હવે 768 રેટિંગ પોઈન્ટ સાથે ત્રીજા સ્થાને છે. ઈજાને કારણે વિરાટ અફઘાનિસ્તાન સામેની શ્રેણીમાં રમી શક્યો નહોતો.
વનડે રેન્કિંગમાં ભારતીય બેટ્સમેન ચમક્યા
ICC વનડે રેન્કિંગમાં ભારતીય બેટ્સમેન મજબૂત છાપ છોડી રહ્યા છે. શુભમન ગિલ અને વિરાટ કોહલી ઉપરાંત, રોહિત શર્મા ચોથા સ્થાને મજબૂત રીતે યથાવત છે, તેના સ્થાનમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. તેણે અફઘાનિસ્તાન સામે 16, 48 અને 76 રનની ઇનિંગ્સ રમી હતી. કેએલ રાહુલ બે સ્થાનના નુકસાન સાથે ટોપ-10માંથી બહાર થઈ ગયો છે.
78 બોલમાં 125 રન બનાવનાર ઈશાન કિશન 21 સ્થાન આગળ વધીને 43મા સ્થાને પહોંચી ગયો છે. દરમિયાન, અંતિમ વનડેમાં સદી ફટકારનાર યશસ્વી જયસ્વાલ 84 સ્થાન આગળ વધીને 71મા સ્થાને પહોંચી ગયો છે. 110 રનની અણનમ ઇનિંગ્સ રમ્યા છતાં, તેને ઈંગ્લેન્ડ સામેની વનડે શ્રેણીમાંથી બહાર કરી દેવામાં આવ્યો હતો.
વનડે શ્રેણી 14 જુલાઈથી શરૂ થશે
વધુમાં ભારત અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચે 14 જુલાઈથી ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણી શરૂ થવાની છે. બીસીસીઆઈએ ટીમની જાહેરાત કરી છે. વિરાટ કોહલી ટીમમાં પાછો ફર્યો છે, પરંતુ રમવા માટે તે ફિટનેસ પર નિર્ભર રહેશે. જસપ્રીત બુમરાહ 2023ના વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ પછી પહેલીવાર ODI ફોર્મેટમાં જોવા મળશે.