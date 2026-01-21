વિરાટ કોહલીને લાગ્યો મોટો ઝટકો, છીનવાયો નંબર-1નો તાજ, હવે આ ખેલાડી ટોપ પર
ICC ODI Ranking : ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC)ની તાજેતરની રેન્કિંગ જાહેર કરવામાં આવી છે, જેમાં વિરાટ કોહલીને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. તે હવે ODIનો નંબર 1 બેટ્સમેન રહ્યો નથી. તેના સ્થાને ન્યુઝીલેન્ડનો ખેલાડી ટોપ પર પહોંચ્યો છે.
Trending Photos
ICC ODI Ranking : ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની ODI શ્રેણીના સમાપન પછી ICC દ્વારા ODI રેન્કિંગ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં કેટલાક ફેરફારો થયા છે. ઇન્દોર ODIમાં શાનદાર સદી ફટકારવા છતાં વિરાટ કોહલીને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. તો પૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન રોહિત શર્માને પણ નુકશાન થયું છે. જો કે, ટીમ ઇન્ડિયા સામે સતત બે મેચોમાં સદી ફટકારનાર ડેરિલ મિશેલને મોટો ફાયદો થયો છે. તે હવે રેન્કિંગમાં ટોપ પર પહોંચી ગયો છે.
તાજેતરમાં જ વિરાટ કોહલી રોહિત શર્માને પછાડીને નંબર-1 બેટ્સમેન બન્યો હતો. જુલાઈ 2021 બાદ કોહલી પહેલીવાર નંબર-1 વનડે બેટ્સમેન બન્યો હતો. જો કે, મિચેલે ભારત સામેની વનડે સિરીઝમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરતા 2 સદી ફટકારી હતી, જેનો તેને ફાયદો મળ્યો છે અને હવે તે નંબર-1 વનડે બેટ્સમેન બની ગયો છે.
ડેરિલ મિચેલ બન્યો નંબર-1 બેટ્સમેન
મિચેલ 845 રેકિંગ પોઈન્ટ સાથે નંબર-1 પર છે, તો કોહલી 795 પોઈનેટ સાથે બીજા નંબરે છે. ત્યારબાદ ઇબ્રાહિમ ઝદરાન, રોહિત શર્મા, શુભમન ગિલ અને બાબર આઝમ જેવા મોટા બેટ્સમેન છે. આ બીજી વખત છે જ્યારે મિચેલને ODI રેન્કિંગમાં નંબર 1 સ્થાન મળ્યું છે. ગયા વર્ષે નવેમ્બરમાં તે ફક્ત ત્રણ દિવસ માટે ટોપ પર રહ્યો હતો, ત્યારબાદ રોહિત શર્મા નંબર-1 પર હતો.
રોહિત શર્માને પણ નુકશાન
ટીમ ઈન્ડિયાએ કિવીઓ સામે 2-1થી શ્રેણી ગુમાવી હોવા છતાં વિરાટ કોહલીએ સારું પ્રદર્શન કર્યું હતું. કોહલી હવે ICC ODI રેન્કિંગમાં બીજા સ્થાને પહોંચી ગયો છે. કોહલીનું રેટિંગ હવે 795 છે. ડેરિલ મિચેલ હવે નંબર વન પર પહોંચી ગયો છે. 845 રેટિંગ સાથે મિશેલ કોહલીને પાછળ છોડી દીધો છે. તો રોહિત શર્મા એક સ્થાનના નુકશાન સાથે ચોથા સ્થાને પહોંચી ગયો છે. ટીમ ઈન્ડિયાનો કેપ્ટન શુભમન ગિલ ખરાબ ફોર્મ છતાં પાંચમા સ્થાને યથાવત છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે