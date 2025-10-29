Prev
રોહિત શર્મા કરિયરમાં પહેલીવાર બન્યો નંબર 1 ODI બેટ્સમેન, શુભમન ગિલને છોડ્યો પાછળ

ICC ODI Rankings : રોહિત શર્મા પોતાની કારકિર્દીના અંતિમ તબક્કામાં છે, ત્યારે તેણે મોટી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. તે ICC ODI રેન્કિંગમાં નંબર વન બેટ્સમેન બની ગયો છે. તેણે શુભમન ગિલને પાછળ છોડી દીધો છે, જે લાંબા સમયથી નંબર વન સ્થાન પર હતો.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 29, 2025, 02:46 PM IST

ICC ODI Rankings : 38 વર્ષની ઉંમરે હિટમેન રોહિત શર્માએ તે સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે જેની તે પોતાની કારકિર્દી દરમિયાન રાહ જોઈ રહ્યો કરતો હતો. પોતાની કારકિર્દીના અંતિમ તબક્કામાં રોહિત શર્મા ICC ODI રેન્કિંગમાં ODI ક્રિકેટમાં નંબર વન બેટ્સમેન બની ગયો છે. તેણે તેના સાથી ઓપનર અને કેપ્ટન શુભમન ગિલને પાછળ છોડી દીધો છે જે હવે ત્રીજા સ્થાને સરકી ગયો છે, જ્યારે રોહિત ત્રીજા સ્થાનેથી આગળ વધીને પ્રથમ સ્થાને પહોંચી ગયો છે.

ઓસ્ટ્રેલિયાએ ટોસ જીતીને ફિલ્ડિંગનો નિર્ણય લીધો

ઓસ્ટ્રેલિયા શ્રેણી પછી ICC ODI રેન્કિંગમાં રોહિત શર્માના રેટિંગ પોઈન્ટ વધીને 781 થઈ ગયા છે, જ્યારે અફઘાનિસ્તાનના ઇબ્રાહિમ ઝદરાનના 764 રેટિંગ પોઈન્ટ છે, તે બીજા સ્થાને છે. શુભમન ગિલ માટે ઓસ્ટ્રેલિયા શ્રેણી સારી નહોતી અને પરિણામે તેને ICC રેન્કિંગમાં ઘટાડો થયો છે. ગિલના હવે 745 રેટિંગ પોઈન્ટ છે. પાકિસ્તાનનો બાબર આઝમ 739 રેટિંગ પોઈન્ટ સાથે ચોથા સ્થાને છે. વિરાટ કોહલી ટોપ 5માંથી બહાર નીકળી ગયો છે, હવે છઠ્ઠા સ્થાને છે. તેના રેટિંગ પોઈન્ટ 725 છે. ડેરિલ મિશેલ 734 પોઈન્ટ સાથે પાંચમા સ્થાને પહોંચી ગયો છે.

શું રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી 2027ના ODI વર્લ્ડ કપ સુધી રમી શકશે ?

તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે રોહિત શર્મા 781 રેટિંગ પોઈન્ટ સાથે ICC ODI રેન્કિંગમાં નંબર વન સ્થાન ધરાવે છે, પરંતુ એક સમયે ICC ODI રેન્કિંગમાં તેના રેટિંગ પોઈન્ટ પણ 882 હતા. તે સમયે ICC ODI રેન્કિંગમાં વિરાટ કોહલીનું પ્રભુત્વ હતું અને તેના પોઈન્ટ 900ની નજીક હતા. તેથી એમ કહી શકાય કે રોહિત શર્મા તેની કારકિર્દી દરમિયાન ODI રેન્કિંગમાં નંબર વન બેટ્સમેન બનવા માટે ઝંખતો હતો. 2019ના ODI વર્લ્ડ કપમાં તેણે પાંચ સદી ફટકારી હતી અને તે દરમિયાન તેના ODI રેટિંગ પોઈન્ટ 882 હતા.

રોહિત શર્માની કારકિર્દી પૂરી થઈ રહી છે. T20 અને ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધા પછી એવું કહેવામાં આવતું હતું કે તેણે ODI ક્રિકેટમાંથી પણ નિવૃત્તિ લેવી જોઈએ. જો કે, રોહિત શર્માએ ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીમાં અડધી સદી અને એક સદી ફટકારીને પોતાની ક્ષમતા દર્શાવી હતી. તે શ્રેણીમાં રોહિતને પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો.
 

