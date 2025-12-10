Prev
ICC રેન્કિંગમાં મોટી ઉથલપાથલ, વિરાટ કોહલીની મોટી છલાંગ; રોહિતની બાદશાહત પર ખતરો!

ICC Rankings: ICCની નવી રેન્કિંગમાં રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીનો જલવો જોવા મળી રહ્યો છે. કોહલીએ આ વખતે મોટી છલાંગ લગાવી છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 10, 2025, 04:53 PM IST

ICC ODI Rankings: ભારતીય ટીમના પૂર્વ કેપ્ટન અને દિગ્ગજ બેટ્સમેન વિરાટ કોહલીએ ICCની વનડે રેન્કિંગમાં મોટી છલાંગ લગાવી છે. કોહલી હજી સુધી પહેલા નંબરની ખુરશી પર તો નથી પહોંચ્યા, પરંતુ તેમણે રોહિત શર્મા માટે મુશ્કેલી જરૂર ઊભી કરી દીધી છે. સાઉથ આફ્રિકા સામે રમાયેલી છેલ્લી બે વનડે મેચોમાં વિરાટ કોહલીએ શાનદાર બેટિંગ કરી હતી, જેનો ફાયદો તેમને રેન્કિંગમાં પણ મળતો દેખાઈ રહ્યો છે.

રોહિત શર્માનો પહેલા નંબર પર કબજો યથાવત
ભારત vs સાઉથ આફ્રિકા વચ્ચેની વનડે સિરીઝ સમાપ્ત થઈ ગઈ છે. આ પછી ICCએ પણ વનડેની નવી રેન્કિંગ હવે જાહેર કરી દીધી છે. નવી રેન્કિંગમાં પૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન રોહિત શર્મા હજી પણ પહેલા નંબરની ખુરશી પર કબજો જમાવીને બેઠા છે. તેમનું હાલનું રેટિંગ 782 ચાલી રહ્યું છે. હવે તેના પછી વિરાટ કોહલી બીજા નંબર પર આવી ગયા છે. વિરાટ કોહલીએ આ વખતે બે સ્થાનની છલાંગ લગાવી છે. તેમનું રેટિંગ હવે વધીને 773 થઈ ગયું છે. એટલે કે રોહિત અને કોહલીના રેટિંગમાં બહુ મોટો ફરક નથી. જો રોહિતને પોતાની પહેલા નંબરની ખુરશી બચાવવી હોય, તો તેમણે આગામી મેચમાં મોટી ઇનિંગ રમવી પડશે.

ડેરિલ મિચેલ અને ઇબ્રાહિમ ઝાદરાનને નુકસાન
વિરાટ કોહલીને જ્યાં આ વખતે બે સ્થાનનો ફાયદો થયો છે, ત્યાં ન્યૂઝીલેન્ડના ડેરિલ મિચેલ અને ઇબ્રાહિમ ઝાંદરાનને એક-એક સ્થાનનું નુકસાન થયું છે. ડેરિલ મિચેલ હવે 766 રેટિંગ સાથે ત્રીજા નંબર પર ચાલ્યા ગયા છે, જ્યારે ઇબ્રાહિમ ઝાંદરાન 764ના રેટિંગ સાથે નંબર ચાર પર છે. ભારતનો શુભમન ગિલ નંબર પાંચ પર અને પાકિસ્તાનનો બાબર આઝમ નંબર છ પર યથાવત છે. આ દરમિયાન ખાસ વાત એ પણ છે કે, ભારતીય ટીમના શ્રેયસ ઐયર હવે નંબર દસ પર પહોંચી ગયા છે, તેમને એક સ્થાનનું નુકસાન થયું છે. શ્રીલંકાના ચરિત અસલંકા એક સ્થાનના ફાયદા સાથે નંબર 9 પર પહોંચવામાં સફળ રહ્યા છે.

જાન્યુઆરીમાં ટીમ ઇન્ડિયા રમશે આગામી વનડે સિરીઝ
ભારતીય ટીમ હવે આ વર્ષે કોઈપણ વનડે મેચ રમે નહીં, તેથી ભારતીય ખેલાડીઓના રેટિંગ પર કોઈ અસર નહીં થાય. જાન્યુઆરીમાં ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે ત્રણ વનડે મેચોની સિરીઝ રમાશે, જેમાં ફરી એકવાર રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી રમતા જોવા મળશે. ત્યારબાદ ફરીથી રેન્કિંગમાં કંઈક ને કંઈક ફેરફાર થશે.

ICC RankingVirat KohliRohit Sharmaરોહિત શર્માવિરાટ કોહલી

