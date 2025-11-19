Prev
ICC Rankings : રોહિત શર્માએ ગુમાવ્યો નંબર-1નો તાજ, અભિષેક શર્માનો દબદબો યથાવત, જયસ્વાલને મોટો ઝટકો

ICC Rankings : રોહિત શર્માએ હવે નવી ICC રેન્કિંગમાં નંબર-1નું સ્થાન ગુમાવ્યું છે. અભિષેક શર્મા સહિત 4 ભારતીય ખેલાડીઓએ તમામ રેન્કિંગમાં નંબર-1 સ્થાન જાળવી રાખ્યું છે. જો કે, ભારતને હરાવનાર દક્ષિણ આફ્રિકાને ઝટકો લાગ્યો છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 19, 2025, 03:15 PM IST

ICC Rankings : ICCએ આ અઠવાડિયાની નવી રેન્કિંગ 19 નવેમ્બરના રોજ જાહેર કરી. ત્રણ અઠવાડિયા સુધી ODIમાં નંબર 1 સ્થાન જાળવી રાખ્યા પછી હિટમેન રોહિત શર્માએ તાજ ગુમાવ્યો છે. હવે ન્યુઝીલેન્ડનો ડેરિલ મિશેલ બન્યો છે. જો કે, અભિષેક શર્મા T20 બેટિંગ રેન્કિંગમાં લાંબા સમયથી નંબર 1 પર યથાવત છે.

મિશેલના 782 રેટિંગ પોઈન્ટ છે, જ્યારે રોહિતના 781 રેટિંગ પોઈન્ટ છે. દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની પ્રથમ ટેસ્ટમાં નિષ્ફળ રહેલા યશસ્વી જયસ્વાલને પણ ઝટકો લાગ્યો છે. ડાબોડી ભારતીય ઓપનર ટેસ્ટ બેટિંગ રેન્કિંગમાં બે સ્થાન નીચે ગયો છે. યશસ્વી હવે ટોપ 5માંથી બહાર થઈ ગયો છે અને હવે સાતમા સ્થાને છે. જો રૂટ યાદીમાં ટોપ પર યથાવત છે.

બે ભારતીય બોલરોએ નંબર 1 સ્થાન જાળવી રાખ્યું

બોલરોની વાત કરીએ તો T20માં ભારતીય સ્પિનર વરુણ ચક્રવર્તીએ નંબર-1નો તાજ જાળવી રાખ્યો છે. સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહ નંબર 1 ટેસ્ટ બોલર રહ્યો છે, જ્યારે અફઘાનિસ્તાનનો રાશિદ ખાન નંબર 1 ODI બોલર છે.

ઓલરાઉન્ડરમાં નંબર-1 કોણ ?

રવિન્દ્ર જાડેજા ઓલરાઉન્ડરોની યાદીમાં નંબર 1 ટેસ્ટ ઓલરાઉન્ડર રહ્યો છે. અફઘાનિસ્તાનનો અઝમતુલ્લાહ ઓમરઝાઈ ODIમાં નંબર 1 છે અને પાકિસ્તાનનો સૈમ અયુબ T20માં નંબર 1 છે.

ટીમ રેન્કિંગમાં કોણ આગળ ?

ટીમ રેન્કિંગ પર નજર કરીએ તો, ઇંગ્લેન્ડ ત્રીજા નંબરથી બીજા નંબર પર આવી ગયું છે. કોલકાતા ટેસ્ટમાં ભારતને હરાવનાર દક્ષિણ આફ્રિકા બીજા નંબરથી ત્રીજા નંબર પર સરકી ગયું છે. ઓસ્ટ્રેલિયા નંબર વન ટેસ્ટ ટીમ બની રહી છે. જ્યારે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ વનડે અને ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં પ્રભુત્વ છે.
 

