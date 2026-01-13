Prev
બાંગ્લાદેશને લાગ્યો મોટો ઝટકો, BCBની માંગ પર ICCએ આપ્યો સ્પષ્ટ આદેશ

ICC T20 World Cup 2026 Controversy: T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા બાંગ્લાદેશને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. આઈસીસીએ સુરક્ષાનો હવાલો આપીને મેચ ભારતની બહાર ખસેડવાની બાંગ્લાદેશની વિનંતીને નકારી કાઢી છે.  ICCએ એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે વર્લ્ડ કપ દરમિયાન બાંગ્લાદેશી ખેલાડીઓ પર ભારતમાં કોઈ જોખમ નથી.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 13, 2026, 12:19 PM IST

ICC T20 World Cup 2026 Controversy: આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (ICC)એ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 પહેલા બાંગ્લાદેશની મેચો શિફ્ટ કરવાની માંગને ફગાવી દીધી છે. ICCના તાજેતરના સુરક્ષા સમીક્ષા અહેવાલમાં સ્પષ્ટપણે જણાવાયું છે કે વર્લ્ડ કપ દરમિયાન બાંગ્લાદેશી ખેલાડીઓને ભારતમાં કોઈ ખતરો નથી. તેથી બાંગ્લાદેશ હવે તેની બધી મેચો ભારતમાં જ રમવી પડશે. 

બાંગ્લાદેશની આ માંગ ત્યારે ઉભી થઈ જ્યારે દેશના રમતગમત મંત્રાલયના સલાહકાર આસિફ નજરુલે દાવો કર્યો કે કેટલાક ખેલાડીઓ ખાસ કરીને મુસ્તફિઝુર રહેમાન ભારતમાં સુરક્ષા જોખમોનો સામનો કરી રહ્યા છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે મુસ્તફિઝુરને ટીમમાં સામેલ કરવાથી સુરક્ષા જોખમો વધુ વધી શકે છે. આ નિવેદનો બાદ બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડે ICCને તેની મેચો ફરીથી શેડ્યૂલ કરવા વિનંતી કરી હતી.

ICCએ એક નિવેદન જારી કરીને જણાવ્યું હતું કે ICCને BCCI અને સંબંધિત સ્થાનિક અધિકારીઓ દ્વારા કરવામાં આવી રહેલી સુરક્ષા વ્યવસ્થા પર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે, જેમની પાસે મુખ્ય આંતરરાષ્ટ્રીય રમતગમત કાર્યક્રમોનું સુરક્ષિત રીતે આયોજન કરવાનો મજબૂત અને સાબિત ટ્રેક રેકોર્ડ છે.

ICCએ બાંગ્લાદેશને આપ્યો મોટો ઝટકો

બધી ICC ઇવેન્ટ્સની જેમ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટેની સુરક્ષા યોજનાની સતત સમીક્ષા થઈ રહી છે. આ પ્રક્રિયાના ભાગરૂપે બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ સહિત ભાગ લેનારા સભ્યો સાથે પરામર્શ કરવામાં આવી રહ્યો છે અને ICC યોગ્ય હોય ત્યાં વ્યવસ્થાઓને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે રચનાત્મક સંવાદ અને પ્રતિસાદ માટે તૈયાર છે.

જો કે, બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડે હજુ સુધી સ્વીકાર્યું નથી કે ICCએ તેમની માંગણીને સંપૂર્ણપણે નકારી કાઢી છે. BCBએ કહ્યું છે કે તેમણે ટીમની સલામતીને ધ્યાનમાં રાખીને આ વિનંતી કરી છે અને હજુ પણ ICC તરફથી સત્તાવાર પ્રતિભાવની રાહ જોઈ રહ્યા છે. જોકે, કેટલાક અહેવાલો સૂચવે છે કે વર્તમાન સમયપત્રકમાં કોઈપણ ફેરફારની શક્યતા ખૂબ જ ઓછી છે.

