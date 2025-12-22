શું હજું પણ T20 વર્લ્ડ કપ માટે બદલાઈ શકે છે ટીમ ઈન્ડિયા, જાણો શું છે ICCનો નિયમ?
T20 World Cup 2026: T20 વર્લ્ડ કપ માટે જે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, શું તેમાં હજું પણ ફેરફાર થઈ શકે છે? ચાલો જાણીએ ICC ના નિયમો વિશે.
T20 World Cup 2026: ICC T20 વર્લ્ડ કપ માટે ભારતીય ટીમની જાહેર કરી દેવામાં આવી છે. આ વખતે સૂર્યકુમાર યાદવ આ ટુર્નામેન્ટમાં કેપ્ટનશીપ કરતા જોવા મળશે. સૂર્યકુમાર યાદવ ઘણા સમયથી ટીમ ઈન્ડિયાની કેપ્ટનશીપ કરી રહ્યા છે, પરંતુ ICC ટુર્નામેન્ટમાં આ પહેલીવાર તેમને તક મળી છે. આ ટુર્નામેન્ટ માટે હજુ ઘણી ટીમો એવી છે, જેમની ટીમની જાહેરાત થવાની બાકી છે, પરંતુ પ્રશ્ન એ છે કે શું પહેલાથી જ જાહેર કરાયેલી ટીમોમાં ફેરફાર કરી શકાય છે. ચાલો ICC નિયમો સમજાવીએ.
7 ફેબ્રુઆરીએ રમાશે T20 વર્લ્ડ કપની પહેલી મેચ
આવતા વર્ષે યોજાનાર T20 વર્લ્ડ કપની શરૂઆત 7 ફેબ્રુઆરીથી થશે અને 8 માર્ચ સુધી ચાલશે. ICCના નિયમો અનુસાર, વર્લ્ડ કપ અને તમામ ICC ટુર્નામેન્ટ માટે આયોજનના એક મહિના પહેલા સુધી ટીમોને તેમના સ્ક્વોડની જાહેરાત કરવી પડે છે. આનો અર્થ એ થયો કે, જો ટુર્નામેન્ટ 7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થવાની હોય, તો ટીમોની જાહેરાત 7 જાન્યુઆરી સુધીમાં કરવી પડશે. આ દરમિયાન BCCIએ 20 ડિસેમ્બરે ટીમ ઇન્ડિયાની જાહેરાત કરી હતી, જેમાં ફક્ત 15 દિવસ બાકી હતા.
ટુર્નામેન્ટની મધ્યમાં પણ મળ છે રિપ્લેસમેન્ટ
આ દરમિયાન તમારે જાણવું જોઈએ કે, તમામ ટીમોએ ICCને એક મહિના સુધીમાં સ્ક્વોડની જાણ કરવી જરૂરી હોય છે. આ પહેલા ટીમાં કોઈ પણ બદલાવ કરી શકે છે. આના માટે કોઈ નિયમ નથી. જો કે, ટુર્નામેન્ટ શરૂ થવાના એક અઠવાડિયા પહેલા ટીમમાં ફેરફાર કરી શકાતા નથી. જો કોઈ ટીમને ફેરફાર કરવાની જરૂર હોય અને બદલાવ કરાવાની મજબૂરી હોય, તો તે કરી શકાય છે, પરંતુ ICC એ આવું કરવા માટે કારણ આપવું પડશે. જો કે, જો કોઈ ખેલાડી ટુર્નામેન્ટની વચ્ચે ઘાયલ થાય છે, તો રિપ્લેસમેન્ટ પણ ઉપલબ્ધ છે.
ન્યૂઝીલેન્ડ સામે પાંચ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમશે ટીમ ઈન્ડિયા
BCCIએ જે ભારતીય ટીમની જાહેરાત વર્લ્ડ કપ માટે કરી છે તેમાં કોઈ બદલાવની સંભાવના જોવા મળી રહી નથી, પરંતુ જો જરૂરી હોય તો, આ કરવું પડશે. ભારતીય ટીમની જાહેરાત વહેલી કરવામાં આવી છે કારણ કે જાન્યુઆરીમાં ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે પાંચ મેચની T20 સિરીઝ રમાશે. બન્ને ટીમો માટે એક સામાન્ય ટીમ હશે. વર્લ્ડ કપ માટે પસંદ કરાયેલા ખેલાડીઓને પાંચ મેચમાં રમીને વધુ સારી પ્રેક્ટિસ મળશે. આનાથી વર્લ્ડ કપમાં ભારતીય ટીમને ફાયદો થઈ શકે છે.
