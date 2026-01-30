Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં બાંગ્લાદેશીની એન્ટ્રી, ICCએ પોતાના નિર્ણયથી બધાને ચોંકાવ્યા; જાણો શું છે મામલો

Bangladesh T20 World Cup 2026: બાંગ્લાદેશ T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં રમવાની ના પાડી ચૂક્યું છે. બીજી તરફ ICCએ ટૂર્નામેન્ટમાં બાંગ્લાદેશીની એન્ટ્રી કરાવીને બધાને ચોંકાવી દીધા છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 30, 2026, 11:11 PM IST

Trending Photos

T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં બાંગ્લાદેશીની એન્ટ્રી, ICCએ પોતાના નિર્ણયથી બધાને ચોંકાવ્યા; જાણો શું છે મામલો

T20 World Cup 2026: બાંગ્લાદેશ T20 વર્લ્ડ કપ 2026માંથી બહાર થઈ ગયું છે. પાડોશી દેશે ભારતમાં સુરક્ષાની ચિંતા વ્યક્ત કરતા ટૂર્નામેન્ટ રમવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. જો કે, બાંગ્લાદેશે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC)ને ટૂર્નામેન્ટ માટે તેમના વેન્યુ બદલવા વિનંતી પણ કરી હતી, પરંતુ તેમની આ વાત માનવામાં આવી નહોતી. હવે ICCએ ચોંકાવનારો નિર્ણય લેતા એક બાંગ્લાદેશીને ટૂર્નામેન્ટમાં એન્ટ્રી આપી દીધી છે.

ICCએ 30 જાન્યુઆરી મેચ ઓફિશિયલ્સની યાદી જાહેર કરી છે, જેમાં 24 અમ્પાયર અને 6 રેફરી છે. પરંતુ ધ્યાન ખેંચનારી વાત એ રહી કે અમ્પાયરોની યાદીમાં બાંગ્લાદેશી અમ્પાયર પણ સામેલ છે. ICCની યાદીમાં સામેલ શરફુદૌલા ઇબ્ને શાહિદ અને ગાઝી સોહેલ બાંગ્લાદેશના અમ્પાયર છે.

Add Zee News as a Preferred Source

આ ઉપરાંત પાકિસ્તાનના અમ્પાયરોને પણ યાદીનો હિસ્સો બનાવવામાં આવ્યા છે. નોંધનીય છે કે, ICCએ અત્યારે માત્ર લીગ સ્ટેજની મેચો માટે જ મેચ ઓફિશિયલ્સ (અમ્પાયર અને રેફરી)ની જાહેરાત કરી છે. સુપર-8 અને નોકઆઉટ સ્ટેજ માટેના અધિકારીઓની પુષ્ટિ બાદમાં કરવામાં આવશે.

વનડે સિરીઝ માટે ભારત આવ્યા હતા બાંગ્લાદેશી અમ્પાયર
આ દિવસોમાં ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે 5 મેચોની T20 સિરીઝ રમાઈ રહી છે. આ પહેલા બન્ને વચ્ચે ત્રણ મેચની વનડે સિરીઝ રમાઈ હતી. ભારતીય ધરતી પર રમાયેલી ત્રણેય મેચોમાં બાંગ્લાદેશના શરફુદૌલા થર્ડ અમ્પાયર તરીકે જોવા મળ્યા હતા. હવે T20 વર્લ્ડ કપમાં પણ ભારતની ધરતી પર બાંગ્લાદેશી અમ્પાયરો જોવા મળશે.

— ICC (@ICC) January 30, 2026

કુમાર ધર્મસેના અને વેન નાઈટ્સ પહેલા મેચના અમ્પાયર
7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થઈ રહેલા વર્લ્ડ કપનો પ્રથમ મેચે પાકિસ્તાન અને નેધરલેન્ડ વચ્ચે કોલંબોમાં રમાશે. આ મેચમાં કુમાર ધર્મસેના અને વેન નાઈટ્સ અમ્પાયર તરીકે જોવા મળશે.

6 મેચ રેફરી: ડીન કોસ્કર, ડેવિડ ગિલ્બર્ટ, રંજન મદુગલ્લે, એન્ડ્રુ પાઈક્રોફ્ટ, રિચી રિચર્ડસન, જાવગલ શ્રીનાથ.

24 અમ્પાયર: રોલેન્ડ બ્લેક, ક્રિસ બ્રાઉન, કુમાર ધર્મસેના, ક્રિસ ગેફની, એડ્રિયન હોલ્ડસ્ટોક, રિચર્ડ ઇલિંગવર્થ, રિચર્ડ કેટલબરો, વેન નાઈટ્સ, ડોનોવન કોચ, જયરામન મદનગોપાલ, નીતિન મેનન, સેમ નોગાજસ્કી, કેએનએ પદ્મનાભન, અલ્લાહુદ્દીન પાલેકર, અહસાન રઝા, લેસ્લી રીફર, પોલ રીફલ, લેંગ્ટન રુસેરે, શરફુદૌલા ઇબ્ને શાહિદ, ગાઝી સોહેલ, રોડ ટકર, એલેક્સ વ્હાર્ફ, રવીન્દ્ર વિમલસિરી, આસિફ યાકુબ.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
t20 world cup 2026ICC Match OfficialsBangladeshi UmpiresT20 વર્લ્ડ કપ 2026ICCનો ચોંકાવનારો નિર્ણય

Trending news