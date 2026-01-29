T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા ક્રિકેટ જગતમાં ભૂકંપ ! મેચ ફિક્સિંગમાં ફસાયો સ્ટાર ક્રિકેટર, ICCએ કર્યો સસ્પેન્ડ
ICC T20 World Cup Match Fixing: ICC અને ક્રિકેટ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ (CWI)એ એક આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટરને મેચ ફિક્સિંગના પાંચ ગંભીર આરોપોમાં દોષિત ઠેરવ્યો છે. આરોપો લાગ્યા બાદ તેને તાત્કાલિક તમામ પ્રકારની ક્રિકેટમાંથી સસ્પેન્ડ કરી દેવામાં આવ્યો છે. આ ખેલાડી 2026ના T20 વર્લ્ડ કપ માટેની તૈયારીઓનો ભાગ હતો, પરંતુ હવે તે ટીમની પસંદગીમાંથી બહાર થઈ ગયો છે.
USA Cricket Match Fixing: ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC) દ્વારા યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના ક્રિકેટર એરોન જોન્સને મેચ ફિક્સિંગનો દોષી ઠેરવવામાં આવ્યો છે. ICC અને CWIએ મળીને તેના પર ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી નિયમોના પાંચ ઉલ્લંઘનનો આરોપ લગાવ્યો છે. આ કારણે તેને તાત્કાલિક અસરથી તમામ ક્રિકેટ પ્રવૃત્તિઓમાંથી કામચલાઉ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યો છે.
31 વર્ષીય એરોન જોન્સે છ વર્ષની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દીમાં યુએસએ માટે કુલ 100 મેચ રમી છે. તેમાં 52 ODI અને 48 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચો સામેલ છે. તે મેજર લીગ ક્રિકેટમાં સિએટલ ઓર્કાસ અને કેરેબિયન પ્રીમિયર લીગમાં સેન્ટ લુસિયા કિંગ્સ માટે પણ રમી ચૂક્યો છે.
એરોન જોન્સ પર મેચ ફિક્સિંગના આરોપ
આમાંથી ત્રણ આરોપો 2023-24ની બાર્બાડોસ Bim10 ટુર્નામેન્ટ સાથે જોડાયેલા છે, જે CWIની ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી એકમ હેઠળ આવે છે. જ્યારે બે આરોપો આંતરરાષ્ટ્રીય મેચો સાથે સંબંધિત હોવાથી ICCએ પણ કાર્યવાહી કરી છે.
ICC અનુસાર, એરોન જોન્સ પર મેચ ફિક્સિંગ કરવું, ફિક્સિંગ કરવાનો પ્રયાસ કરવો, શંકાસ્પદ લોકો સાથેના સંપર્ક વિશે માહિતી છુપાવવી અને તપાસ દરમિયાન સહકાર ન આપવો જેવા ગંભીર આરોપો છે. તપાસ દરમિયાન તેણે મહત્વની માહિતી છુપાવી હોવાનો અને પુરાવા સાથે છેડછાડ કરવાનો પણ આરોપ છે.
ICCએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું છે કે આ મામલો મોટી તપાસનો ભાગ છે અને આવનારા સમયમાં અન્ય ખેલાડીઓ પર પણ આરોપ લાગી શકે છે. એરોન જોન્સને 28 જાન્યુઆરીથી 14 દિવસની અંદર આ તમામ આરોપોનો જવાબ આપવાનો રહેશે. તે 2026ના T20 વર્લ્ડ કપ માટે યુએસએની તૈયારી ટીમમાં સામેલ હતો, પરંતુ સસ્પેન્શનને કારણે હવે તે ટીમની પસંદગી માટે પાત્ર નથી રહ્યો.
એરોન જોન્સ કોણ છે ?
31 વર્ષીય એરોન જોન્સે 2019માં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. યુએસએ અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝમાં આયોજિત 2024ના T20 વર્લ્ડ કપમાં તેણે કેનેડા સામે 40 બોલમાં 94 રનની શાનદાર મેચ વિજેતા ઇનિંગ રમેલી હતી. આ વર્લ્ડ કપમાં તેણે પાકિસ્તાન સામે પણ 26 બોલમાં અણનમ 36 રન બનાવ્યા હતા.
એરોન જોન્સ CPL, MLC અને BPL જેવી લોકપ્રિય T20 ફ્રેન્ચાઇઝી લીગોમાં પણ રમી ચૂક્યો છે. તેણે એપ્રિલ 2025 પછી કોઈ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી નથી. 2024ના T20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન તે યુએસએ ક્રિકેટ ટીમનો કેપ્ટન પણ રહ્યો હતો.
એરોન જોન્સની ક્રિકેટ સફર ખૂબ રસપ્રદ રહી
ક્રિકઇન્ફોના અહેવાલ મુજબ, એરોન જોન્સની ક્રિકેટ સફર ખૂબ રસપ્રદ રહી છે. તે શાઈ હોપ અને જેસન હોલ્ડર જેવા દિગ્ગજ ખેલાડીઓ સાથે રમતો આવ્યો છે અને નિકોલસ પૂરન તથા રોવમેન પોવેલ જેવા ખેલાડીઓ સામે પણ રમ્યો છે. 2017માં તેણે બાર્બાડોસ માટે ફર્સ્ટ ક્લાસ ક્રિકેટમાં ડેબ્યૂ કર્યું હતું અને પહેલી જ મેચમાં અડધી સદી ફટકારી હતી. 2018માં ન્યૂ યોર્કમાં જન્મેલા જોન્સે યુએસએ માટે રમવાનો નિર્ણય લીધો અને ઝડપથી ટીમનો મુખ્ય ખેલાડી બની ગયો.
2019માં નામિબિયા સામે તેણે પોતાની પહેલી લિસ્ટ A સદી ફટકારી હતી, જેના કારણે યુએસએને ODI દરજ્જો મળવામાં મદદ મળી હતી. ત્યારબાદ સ્કોટલેન્ડ સામે તેણે 87 બોલમાં અણનમ 123 રન બનાવી પોતાની પહેલી ODI સદી પૂર્ણ કરી હતી.
પરંતુ તેની સૌથી યાદગાર ઇનિંગ 2024ના T20 વર્લ્ડ કપમાં આવી, જ્યારે તેણે કેનેડા સામે 40 બોલમાં અણનમ 94 રન બનાવીને યુએસએને ઐતિહાસિક જીત અપાવી હતી.
