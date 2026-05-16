/ICCની આ ક્રિકેટ બોર્ડ સામે મોટી કાર્યવાહી, ભ્રષ્ટાચાર અને મેચ ફિક્સિંગના આરોપો વચ્ચે અટકાવ્યું ફંડિંગ

ક્રિકેટ કેનેડા માટે હાલમાં પરિસ્થિતિઓ સારી ચાલી રહી નથી. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદે હવે ક્રિકેટ કેનેડાના ફંડિંગને છ મહિના માટે સ્થગિત કરી દીધું છે, જે તેને નાણાકીય મોરચે મોટો ફટકો પડ્યો છે.
ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC) એ ક્રિકેટ કેનેડાના ફંડિંગને છ મહિના માટે સ્થગિત કરી દીધું છે. ESPN ક્રિકઇન્ફોના અહેવાલ મુજબ, બોર્ડમાં શાસન અને વહીવટી અનિયમિતતાઓ અને ભ્રષ્ટાચાર અંગેના આરોપો બાદ આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. ICCના આ પગલાથી ક્રિકેટ કેનેડા માટે ગંભીર નાણાકીય કટોકટી સર્જાઈ શકે છે.
નાણાકીય રેકોર્ડ અનુસાર, 2024માં ક્રિકેટ કેનેડાની કુલ આવકનો આશરે 63 ટકા હિસ્સો ICC ફંડિંગમાંથી આવ્યો હતો. બોર્ડની કુલ આવક લગભગ 5.7 મિલિયન કેનેડિયન ડોલર હતી, જેમાંથી આશરે 3.6 મિલિયન ડોલર ICC દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવ્યા હતા. પરિણામે ભંડોળના સસ્પેન્શનને ક્રિકેટ કેનેડા માટે એક મોટો ફટકો માનવામાં આવી રહ્યો છે.
કેનેડિયન ક્રિકેટ સતત વિવાદોમાં
તાજેતરના સમયમાં ક્રિકેટ કેનેડા ઘણા વિવાદોમાં ફસાયેલું છે. કેનેડિયન તપાસ પ્રોગ્રામ 'ધ ફિફ્થ એસ્ટેટ'ના એક અહેવાલમાં બોર્ડ સામે શાસનના નિયમોના ભંગ, નાણાકીય અનિયમિતતાઓ અને ગેરવહીવટી સહિત ગંભીર આરોપો મૂકવામાં આવ્યા છે. ICCનું ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી એકમ (ACU) હાલમાં તાજેતરના T20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન કેનેડા અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાયેલી મેચની પણ તપાસ કરી રહ્યું છે. આ બાબતથી ક્રિકેટ કેનેડાની મુશ્કેલીઓમાં વધારો થયો છે.
મેચ ફિક્સિંગના આરોપો
પૂર્વ કેનેડિયન કોચ ખુર્રમ ચૌહાણ સાથે સંકળાયેલી કથિત રીતે લીક થયેલી ઓડિયો રેકોર્ડિંગે પણ મોટો વિવાદ ઉભો કર્યો. ઓડિયોમાં એવો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે બોર્ડના કેટલાક પૂર્વ અધિકારીઓએ ટીમ પસંદગીમાં દખલગીરી કરી હતી અને ચોક્કસ ખેલાડીઓનો સમાવેશ સુનિશ્ચિત કરવા દબાણ કર્યું હતું. અહેવાલોમાં મેચ ફિક્સિંગ સંબંધિત આરોપોનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો.
ICCના નિર્ણય પહેલા ક્રિકેટ કેનેડાએ તેની વાર્ષિક સામાન્ય સભા દરમિયાન ઘણા મોટા સુધારાઓની જાહેરાત કરી હતી. તેના ગવર્નન્સ ટ્રાન્સફોર્મેશન ઇનિશિયેટિવ હેઠળ, બોર્ડે નવ સભ્યોના નવા ડિરેક્ટર બોર્ડની પણ પસંદગી કરી હતી.
હાલમાં, ICCએ છ મહિનાના સમયગાળા માટે ફંડિંગ સ્થગિત કર્યું છે. જો કે, તપાસના પરિણામ અને સુધારાઓના અમલીકરણના આધારે ભવિષ્યમાં કડક પગલાં લેવામાં આવી શકે છે. સમગ્ર ક્રિકેટ જગતની નજર હવે ICC અને ક્રિકેટ કેનેડા આગળ શું પગલાં લેશે તેના પર છે.