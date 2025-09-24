એશિયા કપ વચ્ચે ICCની મોટી કાર્યવાહી...આ દેશને કર્યો સસ્પેન્ડ
ICC Suspends USA Cricket : એશિયા કપ 2025 રોમાંચક મોડ પર પહોંચી ગયો છે. આ દરમિયાન આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદે એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. ICCએ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ક્રિકેટ બોર્ડને સસ્પેન્ડ કરી દીધું છે. આ કાર્યવાહીથી બોર્ડની અંદર ખળભળાટ મચી ગયો છે.
ICC suspends USA Cricket Board : ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC)એ આખરે USA ક્રિકેટ (USAC) બોર્ડને સસ્પેન્ડ કરવાનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. 2024 T20 વર્લ્ડ કપમાં પાકિસ્તાનને હરાવીને સનસનાટી મચાવનાર યુએસ ક્રિકેટ ટીમ હવે મોટી ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લઈ શકશે. યુએસ ક્રિકેટના વિવિધ હિસ્સેદારો તરફથી અસંખ્ય લેખિત ફરિયાદો મળ્યા બાદ ICCએ આ પગલું ભર્યું હતું.
ICCએ સસ્પેન્શનના કારણો જણાવ્યા
ICCએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC)એ આજે યુએસએ ક્રિકેટના ICC સભ્યપદના દરજ્જાને તાત્કાલિક અસરથી સસ્પેન્ડ કરવાની પુષ્ટિ કરી છે, છેલ્લા એક વર્ષમાં બાબતોની સંપૂર્ણ સમીક્ષા અને મુખ્ય હિસ્સેદારો સાથે વાત કરી છે. ICC બોર્ડ દ્વારા તેની બેઠક દરમિયાન લેવાયેલ આ નિર્ણય, ICC બંધારણ હેઠળ ICC સભ્ય તરીકે USA ક્રિકેટ દ્વારા તેની જવાબદારીઓના વારંવાર અને સતત ઉલ્લંઘન પર આધારિત હતો."
યુએસ ક્રિકેટને કોણે નુકસાન પહોંચાડ્યું ?
ICCએ તેના નિવેદનમાં વધુમાં કહ્યું, "આમાં કાર્યાત્મક શાસન માળખું લાગુ કરવામાં નિષ્ફળતા, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઓલિમ્પિક અને પેરાલિમ્પિક સમિતિ (USOPC) સાથે રાષ્ટ્રીય શાસન સંસ્થાનો દરજ્જો પ્રાપ્ત કરવા તરફ પ્રગતિનો અભાવ અને લેવામાં આવેલા નોંધપાત્ર પગલાંનો સમાવેશ થાય છે. આનાથી યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને સમગ્ર વિશ્વમાં ક્રિકેટની પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન થયું છે."
ICCએ ચેતવણી આપી હતી
ગયા વર્ષે શ્રીલંકામાં તેની વાર્ષિક પરિષદ દરમિયાન નોટિસ આપવામાં આવી ત્યારથી USAC સંકટનો સામનો કરી રહ્યું છે. આ વર્ષે સિંગાપોરમાં થયેલી પરિષદમાં ક્રિકેટ સંસ્થાને બધું વ્યવસ્થિત કરવા માટે વધુ ત્રણ મહિનાનો સમય આપવામાં આવ્યો હતો. અઠવાડિયા સુધી ICCએ USAC અને તેના પ્રમુખ વેણુ પિસિકેને પારદર્શક શાસન માટે ન્યાયી પ્રક્રિયાઓ સ્થાપિત કરવા વારંવાર ચેતવણી આપી હતી.
યુએસએ ક્રિકેટ માટે આગળ શું ?
ICCના નિવેદનમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે વૈશ્વિક સંસ્થા રાષ્ટ્રીય ટીમોના સંચાલન અને વહીવટનું કામચલાઉ દેખરેખ રાખશે અને આગામી પગલાંની રૂપરેખા આપશે. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "ખેલાડીઓ માટે સતત સમર્થન સુનિશ્ચિત કરવા અને ઓલિમ્પિક ભાગીદારી તરફ ગતિ જાળવી રાખવા માટે યુએસએ રાષ્ટ્રીય ટીમોના સંચાલન અને વહીવટનું કામચલાઉ દેખરેખ ICC અને/અથવા તેના નિયુક્ત પ્રતિનિધિઓ દ્વારા કરવામાં આવશે." આ અભિગમ યુએસએમાં ક્રિકેટરોના શ્રેષ્ઠ હિતોને જાળવી રાખવા અને યુએસએનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા ખેલાડીઓની પ્રતિષ્ઠા અને ક્ષમતાઓને વધારવા માટે ઉચ્ચ-પ્રદર્શન અને ખેલાડી વિકાસ કાર્યક્રમ જાળવવા માટે ICCની દ્રઢ પ્રતિબદ્ધતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
