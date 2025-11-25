Prev
T20 World Cup Schedule: T20 વર્લ્ડ કપ 2026નું શેડ્યૂલ કરાયું જાહેર, ભારતમાં રમાશે ફાઈનલ; આ તારીખથી થશે શરૂ

T20 World Cup 2026 Schedule: આવતા વર્ષે યોજાનાર ICC T20 વર્લ્ડ કપનો શેડ્યૂલ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. પહેલી મેચ 7 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ રમાશે. આ ટુર્નામેન્ટમાં 20 ટીમો ભાગ લઈ રહી છે. ભારત ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન તરીકે મેદાનમાં ઉતરશે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Nov 25, 2025, 07:58 PM IST

T20 World Cup Schedule: T20 વર્લ્ડ કપ 2026નું શેડ્યૂલ કરાયું જાહેર, ભારતમાં રમાશે ફાઈનલ; આ તારીખથી થશે શરૂ

T20 World Cup 2026 Schedule:T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની શરૂઆત 7 ફેબ્રુઆરીથી થશે. ટુર્નામેન્ટની ઓપનિંગ મેચ પાકિસ્તાન અને નેધરલેન્ડ્સ વચ્ચે રમાશે. બન્ને સેમિફાઇનલ માટેના સ્થળો પણ નક્કી થઈ ગયા છે. પહેલી સેમિફાઇનલ કોલકાતામાં અને બીજી કોલંબોમાં રમાશે. ભારત અને શ્રીલંકા સંયુક્ત રીતે T20 વર્લ્ડ કપનું આયોજન કરશે. ફાઇનલ 8 માર્ચે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાશે. જો પાકિસ્તાન ફાઇનલમાં પહોંચે છે, તો ટાઇટલ મેચ કોલંબોમાં રમાશે.

2024ના T20 વર્લ્ડ કપની જેમ આગામી વર્લ્ડ કપમાં 20 ટીમો ભાગ લેશે. ભારત અને પાકિસ્તાનને એક જ ગ્રુપમાં રાખવામાં આવ્યા છે. ભારત-પાકિસ્તાન મેચ 15 ફેબ્રુઆરીએ કોલંબોમાં રમાશે. પાછલી આવૃત્તિની જેમ, 8 ટીમો સુપર 8 તબક્કા પછી સેમિફાઇનલ અને પછી ફાઇનલમાંથી આગળ વધશે.

કુલ 8 મેચમાં વર્લ્ડ કપ રમાશે. ભારતના પાંચ શહેરોને વર્લ્ડ કપના યજમાની અધિકારો આપવામાં આવ્યા છે. જેમાં દિલ્હી, કોલકાતા, ચેન્નાઈ, અમદાવાદ અને મુંબઈ. શ્રીલંકાના ત્રણ શહેરો વર્લ્ડ કપ મેચોનું આયોજન કરશે.

ભારતના ગ્રુપમાં કઈ-કઈ ટીમ?
ભારત, પાકિસ્તાન, યુએસએ, નેધરલેન્ડ અને નામિબિયાને એક જ ગ્રુપમાં રાખવામાં આવી છે. ભારત 7 ફેબ્રુઆરીએ મુંબઈમાં USA સામે પોતાની પહેલી મેચ રમશે.

ભારત vs યુએસએ - 7 ફેબ્રુઆરી (મુંબઈ)
ભારત vs નામિબિયા - 12 ફેબ્રુઆરી (દિલ્હી)
ભારત vs પાકિસ્તાન - 15 ફેબ્રુઆરી (કોલંબો)
ભારત vs નેધરલેન્ડ - 18 ફેબ્રુઆરી (અમદાવાદ)

Here are #TeamIndia's group stage fixtures for the ICC Men's T20 World Cup 2026! 🗓️#T20WorldCup pic.twitter.com/MdL6Qa9mlg

— BCCI (@BCCI) November 25, 2025

ભારત 7 ફેબ્રુઆરીએ મુંબઈમાં યુએસએ સામે પોતાનો પહેલો ગ્રુપ મેચ રમશે. ત્યારબાદ 12 ફેબ્રુઆરીએ દિલ્હીમાં ભારત નામિબિયા સામે ટકરાશે. ભારત 15 ફેબ્રુઆરીએ કોલંબોના આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમમાં રમાનારી ત્રીજી ગ્રુપ મેચમાં કટ્ટર હરીફ પાકિસ્તાન સામે ટકરાશે. એશિયા કપ 2025 પછી આ પહેલી વાર હશે જ્યારે બન્ને ટીમો એકબીજા સામે ટકરાશે, જ્યાં ભારતે ફાઇનલ સહિત ત્રણ વખત પાકિસ્તાનને હરાવ્યું હતું. ભારતે T20 વર્લ્ડ કપ 2024માં પાકિસ્તાનને 6 રનથી હરાવ્યું હતું.

ભારતીય ટીમ T20 વર્લ્ડ કપમાં પોતાની છેલ્લી ગ્રુપ 18 ફેબ્રુઆરીએ નેધરલેન્ડ્સ સામે મેચ રમશે. આ મેચ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાશે. 10મી આવૃત્તિનું ફોર્મેટ 2024માં યુએસએ અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝમાં યોજાયેલી અગાઉની ટુર્નામેન્ટ જેવું જ છે. 20 ટીમોને પાંચ-પાંચના 4 ગ્રુપમાં વહેંચવામાં આવી છે. દરેક ગ્રુપમાંથી ટોપની બે ટીમો સુપર 8 સ્ટેજમાં પહોંચશે. ત્યારબાદ ટીમો સેમિફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થશે, ત્યારબાદ ફાઇનલમાં પહોંચશે.

ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ટીમો
ભારત, શ્રીલંકા, અફઘાનિસ્તાન, ઓસ્ટ્રેલિયા, બાંગ્લાદેશ, ઇંગ્લેન્ડ, દક્ષિણ આફ્રિકા, અમેરિકા, વેસ્ટ ઇન્ડીઝ, આયર્લેન્ડ, ન્યુઝીલેન્ડ, પાકિસ્તાન, કેનેડા, ઇટલી, નેધરલેન્ડ, નામિબિયા, ઝિમ્બાબ્વે, નેપાળ, ઓમાન, UAE.

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ગ્રુપ
ગ્રુપ A - ભારત, પાકિસ્તાન, નેધરલેન્ડ્સ, નામિબિયા, યુએસએ
ગ્રુપ B - ઓસ્ટ્રેલિયા, શ્રીલંકા, આયર્લેન્ડ, ઓમાન, ઝિમ્બાબ્વે
ગ્રુપ C - ઇંગ્લેન્ડ, વેસ્ટ ઇન્ડીઝ, બાંગ્લાદેશ, નેપાળ, ઇટલી
ગ્રુપ D - દક્ષિણ આફ્રિકા, ન્યુઝીલેન્ડ, અફઘાનિસ્તાન, કેનેડા, UAE

T20 વર્લ્ડ કપ 2026ના વેન્યુ
T20 વર્લ્ડ કપની મેચો ભારતમાં મુંબઈ (વાનખેડે સ્ટેડિયમ), કોલકાતા (ઇડન ગાર્ડન્સ), ચેન્નાઈ (એમએ ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમ), દિલ્હી (અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ) અને અમદાવાદ (નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ)માં યોજાશે. જ્યારે શ્રીલંકામાં કોલંબો (આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ), કોલંબો (સિંહલીજ સ્પોર્ટ્સ ક્લબ) અને કેન્ડી (પલ્લીકેલે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ)માં મેચનું આયોજન થશે.

— T20 World Cup (@T20WorldCup) November 25, 2025

