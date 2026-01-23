T20 World Cup 2026: બાંગ્લાદેશ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર, જાણો હવે કઈ ટીમ લેશે સ્થાન અને શું બદલાશે શેડ્યૂલ?
ICC T20 World Cup 2026: ICC ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026ની પહેલી મેચ 7 ફેબ્રુઆરીએ યોજાવાની છે. આ પહેલા બાંગ્લાદેશની ટીમ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગઈ છે. હવે પ્રશ્ન એ છે કે શું ટુર્નામેન્ટના શેડ્યૂલમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવશે કે પછી મેચો નિર્ધારિત સમય અને તારીખે રમાશે.
ICC T20 World Cup 2026 Schedule: T20 વર્લ્ડ કપની તૈયારીઓ હાલમાં પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે. જો કે, આ દરમિયાન બાંગ્લાદેશે કોઈપણ કારણ વગર થોડા દિવસ બગાડ્યા હતા, પરંતુ હવે તેઓ વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થઈ ગયા છે. ટૂંક સમયમાં ICC તેને લઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરશે. આ દરમિયાન હવે પ્રશ્ન એ છે કે શું ટુર્નામેન્ટના શેડ્યૂલમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવશે કે પછી મેચો નિર્ધારિત સમય અને તારીખે રમાશે. ચાલો આને વિગતવાર સમજાવીએ.
બાંગ્લાદેશે ભારતમાં મેચ રમવાનો કર્યો છે ઇનકાર
ICCએ બે દિવસ પહેલા સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે, જો બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપમાં રમવા માંગે છે, તો તેણે તેની મેચ રમવા માટે ભારત જવું પડશે. ICCએ BCB અથવા બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડને એક દિવસનો સમય આપ્યો હતો, જે હવે સમાપ્ત થઈ ગયો છે. બાંગ્લાદેશે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તેઓ રમવા માટે ભારત જવા માટે તૈયાર નથી. તેઓ શ્રીલંકામાં પોતાની મેચ રમવા માંગે છે. મહત્ત્વની વાત એ છે કે આ મામલો હજુ ઉકેલાયો નથી. હવે ICC એક મોટી જાહેરાત કરવા જઈ રહ્યું છે. ટૂંક સમયમાં ICC જાહેરાત કરશે કે આ વર્ષના T20 વર્લ્ડ કપમાં બાંગ્લાદેશની જગ્યાએ કઈ ટીમને સ્થાન મળશે.
સ્કોટલેન્ડને મળશે બાંગ્લાદેશની જગ્યાએ રમવાની તક
અત્યાર સુધી જે રિપોર્ટ આવી રહ્યા છે, તેમાં જાણવા મળી રહ્યું છે કે, સ્કોટલેન્ડની ટીમ બાંગ્લાદેશનું સ્થાન લેશે. સ્કોટલેન્ડ ક્વોલિફાયરમાં રમ્યું હતું, પરંતુ સ્થાન મેળવવામાં ચૂકી ગયું હતું. જો કે, બાંગ્લાદેશ ટીમનું બહાર થવાથી હવે તેમનું સ્થાન સુરક્ષિત થઈ ગયું છે. ICCએ હજુ સુધી સત્તાવાર જાહેરાત કરી નથી. સ્કોટલેન્ડને બાંગ્લાદેશના જ ગ્રુપમાં રાખવામાં આવશે. સ્કોટલેન્ડને ટૂંક સમયમાં તૈયારી કરીને તેમની ટીમની જાહેરાત કરવાની જરૂર પડશે, કારણ કે આ ICC ટુર્નામેન્ટ શરૂ થવામાં માત્ર 15 દિવસ બાકી છે.
આ ટુનામેન્ટ 7 ફેબ્રુઆરીથી થશે શરૂ
જ્યાં સુધી શેડ્યૂલનો પ્રશ્ન છે, તેમાં કોઈ ફેરફાર થશે નહીં. બાંગ્લાદેશ જે મેચ રમી રહ્યું હતું તે હવે સ્કોટલેન્ડ રમશે. બાંગ્લાદેશ 7 ફેબ્રુઆરીએ કોલકાતામાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે શરૂઆતના દિવસે રમવાનું હતું. આ મેચ 3:00 વાગ્યે ભારતીય સમય મુજબ શરૂ થશે. આ જ કારણ છે કે, જ્યારે ICCએ ટૂંક સમયમાં તેનો અંતિમ નિર્ણય જાહેર કરવો પડશે, ત્યારે સ્કોટલેન્ડને પણ ઝડપથી તૈયારી કરવાની જરૂર પડશે.
T20 વર્લ્ડ કપ 2026ના પહેલા દિવસે ત્રણ મેચ રમાશે
T20 વર્લ્ડ કપ 2026ના પહેલા દિવસે કુલ ત્રણ મેચ રમાશે. પહેલી મેચ ભારતીય સમય મુજબ સવારે 11:00 વાગ્યે શરૂ થશે. પાકિસ્તાન કોલંબોમાં નેધરલેન્ડ્સ સામે રમશે. જેમ આપણે પહેલાથી જ ઉલ્લેખ કર્યો છે, બીજી મેચ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે હશે અને કોલકાતામાં બપોરે 3:00 વાગ્યે શરૂ થશે. ત્રીજી મેચ સાંજે રમાશે, જેમાં ભારતીય ટીમ ભાગ લેશે. ભારત અને યુએસએ વચ્ચેની મેચ 7 ફેબ્રુઆરીએ મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે સાંજે 7:00 વાગ્યે શરૂ થશે. આનો અર્થ એ છે કે, આ ટુર્નામેન્ટ પહેલા દિવસથી જ રોમાન્ચથી ભરેલી જોવા મળશે.
